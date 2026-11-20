Eduardo Rosa, un fotbalist dintr-o ligă regională din Brazilia, a oferit un moment amuzant în timpul ultimului meci.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida dintre Arroio și Divineia, din cadrul campionatului de amatori Imbituba, s-a încheiat scor 1-1, însă finalul de joc i-a amuzat atât pe jucători, cât și pe comentatorii partidei.

Fotbalistul Eduardo Rosa și-a pierdut peruca în timpul meciului

În minutul 85, atacantul formației Divineia a reluat cu capul o minge venită dintr-o pasă lungă a unui coechipier, trimițând-o direct în afara terenului.

Ceea ce avea să fie o fază banală de meci s-a transformat într-un moment amuzant, după ce Rosa și-a pierdut peruca pe care o purta și n-a reușit să o mai pună la loc, păstrând-o în mână până la fluierul final.

Momentul i-a amuzat atât pe colegii săi care știau despre perucă, cât și pe adversarii care nu aveau idee.

⚽😂 ¡No pudo ocultarlo! 👉 Un futbolista vivió un momento insólito durante un partido en Brasil: tras cabecear la pelota, se le salió el peluquín y tuvo que continuar jugando con su prótesis capilar en la mano. #Fútbol #Insólito #Viral #Brasil https://t.co/LOMVP9kgzu — Minuto YA ! (@MinutoYa) November 4, 2026

„Totul decurgea normal în timpul meciului. Dar, în minutul 85, la scorul de 1-1, încercam să fac diferența. După o pasă lungă a unui jucător din echipa mea, am atins mingea cu capul și… peruca mea a ajuns pe jos.

Toată lumea a râs: atât cei care știau că port o perucă, cât și cei care habar n-aveau.

Mi s-a părut amuzant, am ridicat-o și am început să interacționez cu publicul, scuturând peruca. Știu că unora nu le place să recunoască că poartă o perucă, dar eu am vrut să detensionez situația.

Spre finalul meciului, situația a devenit puțin complicată: încercam să-mi pun din nou peruca pe cap, dar îmi aluneca, așa că uneori trebuia să o țin în mână în timp ce alergam”, a declarat fotbalistul, pentru l'Equipe.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport