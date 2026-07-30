Edward Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj la scurt timp după eliminările suferite de FCSB și U Cluj din Conference League.

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Antrenorul a postat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, însoțit de textul: „Fotbalul românesc = multe speranțe, puține argumente”.

Edward Iordănescu, mesaj dur după eșecurile echipelor românești în cupele europene

FCSB a fost eliminată de FK Auda după două înfrângeri. Letonii s-au impus cu 3-2 la București și cu 4-1 în returul de la Riga, scorul general fiind 7-3.

U Cluj a părăsit, la rândul său, Conference League. După remiza din prima manșă cu Brann, scor 2-2, formația antrenată de Cristiano Bergodi a pierdut returul din Norvegia cu 1-3.

Clujenii își începuseră parcursul european în Europa League, dar fuseseră eliminați de Dinamo Kiev la loviturile de departajare. În urma eșecului cu Brann, aventura europeană a „studenților” s-a încheiat.

FOTO. Primul gol primit de FCSB în returul cu FK Auda

Universitatea Craiova a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor de Levski Sofia. Bulgarii câștigaseră prima manșă cu 1-0, prin golul marcat de Kristian Dimitrov în minutul 8. Mecul retur s-a încheiat 2-2.

Oltenii nu părăsesc însă cupele europene. După eliminarea din Champions League, campioana României își continuă parcursul în turul al treilea preliminar din Europa League, unde o vor întâlni pe KuPS.

De-a lungul carierei, Edward Iordănescu le-a antrenat, printre altele, pe FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Astra, Pandurii și Legia Varșovia, plus echipa națională a României.

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