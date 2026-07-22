Spania are stil, are identitate. Mai important decât orice trofeu. Iată ce poate crea Hagi la naționala noastră!

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Privim Spania cu admirație după Mondial, dar să nu uităm că La Roja a rămas fidelă acestui fotbal de foarte mulți ani, perfecționându-l zi de zi. A devenit o identitate.

Ce a creat Spania și nu sacrifică

Când vorbești de Spania, știi ce aștepți, ce vezi. Iubirea pentru minge, pentru pasă, pentru jocul colectiv.

Creat de Cruyff, dus mai departe de Guardiola și de toți selecționerii Spaniei în ultimele decenii. Nu ani, zeci de ani.

Nu a învins mereu, însă nu a renunțat la acest joc, nu l-a sacrificat în căutare de statistici, de trofee. A plecat mereu de la el și l-a făcut mai bun, mai frumos, mai eficient.

La un moment dat, au venit și cifrele, și trofeele.

Rodri, Spania și trofeul mondial. Foto: Imago

În trecut, Euro 2008-CM 2010-Euro 2012, generația Xavi-Iniesta, cu Luis Aragones și Vicente del Bosque antrenori.

Acum, Euro 2024-CM 2026, generația Rodri-Yamal, cu Luis de la Fuente selecționer. Împreună, pot repeta „tripla” în 2028.

Ce poate face Gică Hagi și nu trebuie să sacrifice

Ce mi-ar plăcea să învățăm de la Spania este crearea unui stil. Un joc pentru care cei din jur să ne recunoască.

O identitate care să se potrivească jucătorilor noștri și pe care să o vedem la toate naționalele noastre. De la seniori la ultima echipă de juniori.

Să respectăm acest joc și să-l păstrăm ani la rând, făcându-l mai bun de la o generație la alta.

Gică Hagi, la 2-1 cu Țara Galilor, prima victorie după revenirea ca selecționer. Foto: Imago

Nu să-l schimbăm la fiecare selecționer. Mirel Rădoi vrea fotbal frenetic, Edi Iordănescu vrea apărare-contraatac în stilul tatălui, Mircea Lucescu vrea dominare prin posesie.

E momentul ca Gică Hagi să creeze și să stabilizeze acest stil. Pentru selecționata mare și pentru toate selecționatele.

Să-i dăm timp. Patru ani, nu doi. Nu doar Euro 2028. Mondialul din 2030. Și să fim acolo cu stil. Cu un stil. Al nostru.