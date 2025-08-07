„Aveam 24 de milioane de critici” Edi Iordănescu vorbește de presiunea de la Legia și amintește de perioada când era selecționer

Edward Iordănescu, 47 de ani, spune cum s-a obișnuit cu presiunea la echipa națională și ce ar face dacă nu ar rezista la un club efervescent ca Legia Varșovia.

Edward Iordănescu se pregătește de al 8-lea meci la Legia Varșovia.

Joi seară, va înfrunta AEK Larnaca, în prima manșă a turului 3 preliminar de Europa League.

5 victorii are Iordănescu la echipa poloneză în primele șapte partide ale sezonului, în toate competițiile (plus două egaluri)

Iordănescu: „Dacă nu aș rezista, aș sta acasă cu soția”

La conferința ce a precedat acest duel, Edi a fost întrebat de presiune, cum o suportă, cum rezistă la un asemenea club efervescent, ca Legia.

„Dacă nu aș putea face față presiunii, aș sta acasă cu soția”, a răspuns antrenorul în vârstă de 47 de ani, potrivit presei de la Varșovia.

Iordănescu are contract cu Legia până în 2027 Foto: Imago

Și-a amintit de perioada când era selecționer, doi ani și jumătate, între 25 ianuarie 2022 și 22 iulie 2024.

28 de meciuri a avut Edward Iordănescu cu „tricolorii”: 10 victorii, 10 egaluri, 8 eșecuri

Iordănescu: „Sunt obișnuit cu presiunea, este în avantajul meu”

Iordănescu a retrogradat cu România în Liga C de Nations League, dar s-a calificat primul în grupă la Euro 2024, câștigând și seria la turneul final.

A vorbit despre presiunea la care era supus la precedentul contract.

„Când antrenam naționala, aveam 24 de milioane de critici dacă pierdeam un meci. Sunt obișnuit cu presiunea, este în avantajul meu”, a afirmat el.

„Presiunea mă motivează și ne ajută să obținem rezultate mai bune pentru a-i face pe fani mândri”.

Iordănescu a avut patru meciuri din șapte fără gol primit

Tehncianului nu îi place un lucru la echipele lui: să ia goluri. La Legia, a păstrat poarta neatinsă în patru meciuri, cedând de patru ori în celelalte trei întâlniri.

10-4 este golaverajul lui Iordănescu în șapte partide la Legia

„Vreau să mă asigur că Legia nu primește goluri, a luat prea multe în sezonul trecut”, a încheiat Edi.

