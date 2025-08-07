„Aveam 24 de milioane de critici” Edi Iordănescu vorbește de presiunea de la Legia și amintește de perioada când era selecționer
Iordănescu a cucerit primul trofeu cu Legia: Supercupa Poloniei Foto: Imago
Europa League

„Aveam 24 de milioane de critici” Edi Iordănescu vorbește de presiunea de la Legia și amintește de perioada când era selecționer

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 13:18
  • Edward Iordănescu, 47 de ani, spune cum s-a obișnuit cu presiunea la echipa națională și ce ar face dacă nu ar rezista la un club efervescent ca Legia Varșovia. 

Edward Iordănescu se pregătește de al 8-lea meci la Legia Varșovia.

Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League
Citește și
Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League
Citește mai mult
Ce riscă FCSB la „Kosovo e Serbia” Cum va fi pedepsită campioana de UEFA dacă fanii roș-albaștri îi insultă pe kosovari în Europa League

Joi seară, va înfrunta AEK Larnaca, în prima manșă a turului 3 preliminar de Europa League.

5 victorii
are Iordănescu la echipa poloneză în primele șapte partide ale sezonului, în toate competițiile (plus două egaluri)

Iordănescu: „Dacă nu aș rezista, aș sta acasă cu soția”

La conferința ce a precedat acest duel, Edi a fost întrebat de presiune, cum o suportă, cum rezistă la un asemenea club efervescent, ca Legia.

„Dacă nu aș putea face față presiunii, aș sta acasă cu soția”, a răspuns antrenorul în vârstă de 47 de ani, potrivit presei de la Varșovia.

Iordănescu are contract cu Legia până în 2027 Foto: Imago Iordănescu are contract cu Legia până în 2027 Foto: Imago
Iordănescu are contract cu Legia până în 2027 Foto: Imago

Și-a amintit de perioada când era selecționer, doi ani și jumătate, între 25 ianuarie 2022 și 22 iulie 2024.

28 de meciuri
a avut Edward Iordănescu cu „tricolorii”: 10 victorii, 10 egaluri, 8 eșecuri

Iordănescu: „Sunt obișnuit cu presiunea, este în avantajul meu”

Iordănescu a retrogradat cu România în Liga C de Nations League, dar s-a calificat primul în grupă la Euro 2024, câștigând și seria la turneul final.

A vorbit despre presiunea la care era supus la precedentul contract.

„Când antrenam naționala, aveam 24 de milioane de critici dacă pierdeam un meci. Sunt obișnuit cu presiunea, este în avantajul meu”, a afirmat el.

„Presiunea mă motivează și ne ajută să obținem rezultate mai bune pentru a-i face pe fani mândri”.

Iordănescu a avut patru meciuri din șapte fără gol primit

Tehncianului nu îi place un lucru la echipele lui: să ia goluri. La Legia, a păstrat poarta neatinsă în patru meciuri, cedând de patru ori în celelalte trei întâlniri.

10-4 este
golaverajul lui Iordănescu în șapte partide la Legia

„Vreau să mă asigur că Legia nu primește goluri, a luat prea multe în sezonul trecut”, a încheiat Edi.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Iordănescu își pierde tinerii Edi rămâne la Legia fără un superstoper de 20 de ani. Cine îl ia
Campionate
16:52
Iordănescu își pierde tinerii Edi rămâne la Legia fără un superstoper de 20 de ani. Cine îl ia
Citește mai mult
Iordănescu își pierde tinerii Edi rămâne la Legia fără un superstoper de 20 de ani. Cine îl ia
Edi l-a salvat. E golgeter! Iordănescu a făcut să renască la Legia un jucător care urma să fie cedat. I-a răspuns cu goluri-cheie
Europa League
16:43
Edi l-a salvat. E golgeter! Iordănescu a făcut să renască la Legia un jucător care urma să fie cedat. I-a răspuns cu goluri-cheie
Citește mai mult
Edi l-a salvat. E golgeter! Iordănescu a făcut să renască la Legia un jucător care urma să fie cedat. I-a răspuns cu goluri-cheie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
O tehnologie „aproape uitată” reînvie în Rusia după tăierea internetului mobil
Legia Varsovia europa league AEK Larnaca edward iordanescu
Știrile zilei din sport
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Europa League
15:42
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
Citește mai mult
FCSB&Pro TV, echipă imbatabilă Meciul campioanei, lider detașat de audiență! De 3 ori peste Antena 1
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Stranieri
14:04
PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Citește mai mult
PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Stranieri
10:58
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Conference League
11:56
Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Citește mai mult
 Cine e Assad, noul star al Craiovei Salt uriaș în ultimul an, dar și o mare problemă! Ce acuzații i s-au adus în Polonia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:17
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
UEFA i-a pedepsit Yamal și Lewandowski, amendați pentru încălcarea protocolului antidoping! » Ce s-a întâmplat
19:52
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
Vasseur cere răbdare pentru Hamilton Șeful Ferrari spune că a „subestimat” șocul transferului de la Mercedes: „Schimbarea nu e ușoară”
19:27
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
Jucător acuzat de viol, la Villareal Val de critici după anunțul transferului lui  Thomas Partey » Fanii protestează dur. Cum justifică clubul
17:01
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
De ce a mers în Sudan Reghecampf a dat cărțile pe față: „Singura echipă unde pot face asta” + Buget, peste FCSB!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
Top stiri din sport
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Diverse
13:38
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Citește mai mult
Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Europa League
00:10
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase”
Citește mai mult
Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase”
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Europa League
07.08
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut în direct
Citește mai mult
Drita - FCSB nu se vede la TV Anunțul a fost făcut  în direct
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Conference League
00:55
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după succesul răsunător cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”
Citește mai mult
Rădoi e precaut Antrenorul celor de la U Craiova și-a avertizat elevii, după  succesul răsunător  cu Spartak Trnava: „Nu trebuie să avem asta în minte”

Echipe/Competiții

fcsb 122 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 54 rapid 20 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 3 uta arad 7 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
08.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share