FCSB - CORVINUL. Andrej Fabry (29 de ani) a deschis scorul pentru hunedoreni în minutul 41, cu un șut superb de la distanță.

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Angel Gillard l-a dat ușor la o parte pe Andre Duarte, fundașul roș-albaștrilor, și i-a pasat mai departe lui Roger.

VIDEO+FOTO. Andrej Fabry, gol superb în FCSB - Corvinul

Intrat în minutul 26 în locul lui Dragoș Albu, mijlocașul brazilian Roger, care a ajuns la o înțelegere cu CFR Cluj, pentru a-i fi ridicată suspendarea de doi ani primită din partea FRF, i-a trimis lui Fabry.

Fostul jucător al celor de la U Cluj și UTA Arad a preluat mingea la marginea careului, s-a uitat la poartă, iar, după ce a mai făcut o atingere, a șutat puternic cu piciorul stâng. Ștefan Târnovanu a trebuit să se recunoască învins.

A fost primul șut pe poartă trimis de hunedoreni în partida de pe Arena Națională.Pentru fotbalistul slovac a fost al doilea gol marcat în acest sezon.

Fabry mai punctase chiar în runda inaugurală din Superliga, atunci când Corvinul s-a impus, scor 3-0, în partida cu Csikszereda.

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