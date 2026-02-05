„Puteam marca 3-4 goluri” Elias Charalambous, despre emoțiile din repriza secundă cu Botoșani: „Fotbalul ne-a pedepsit, dar am avut reacții rapide”

FCSB - FC BOTOȘANI 2-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a comentat victoria cu Botoșani, la finalul partidei.

FCSB s-a impus pe Arena Națională și a revenit la doar două puncte distanță de locul șase, poziție ocupată chiar de FC Botoșani.

FCSB - FC BOTOȘANI. Elias Charalambous, despre emoțiile din repriza secundă: „Puteam marca 3-4 goluri”

„E important că am câștigat. Am spus că acest meci era o finală. Am avut ca obiectiv să câștigăm și am reușit asta. Ne-am creat multe ocazii, am avut șansa să dăm chiar 3-4 goluri , dar fotbalul ne-a pedepsit apoi și am primit gol.

Ulterior, am mai marcat o dată și am câștigat, dar ar fi trebuit să ne facem meciul mult mai ușor. Știam că trebuie să câștigăm neapărat pentru a ne păstra șansele și sunt fericit că ne-am creat atâtea ocazii, asta e partea grea în fotbal.

Jucătorii au făcut ceea ce le-am cerut, am avut reacții rapide pe tranziții și pot spune că a fost un meci bun. Chiar dacă am câștigat, încă e un drum lung în față”, a declarat Elias Charalambous, la Digi Sport.

Avem multe probleme la fazele fixe, așa am primit gol și astăzi. Trebuie să găsim o soluție și să scăpăm de astfel de probleme. Elias Charalambous, antrenor FCSB

Elias Charalambous: „Mă bucur pentru Thiam”

Tehnicianul de la FCSB a vorbit despre Mamadou Thiam și Joao Paulo, noul jucător al campioanei, și a explicat și de ce au fost schimbați Cisotti și Graovac.

„Graovac și Cisotti au avut probleme musculare. Mâine vom vorbi cu doctorul și vom vedea ce se întâmplă cu ei. Joao Paulo mi-a plăcut, a intrat cu încredere și pot spune că sunt mulțumit de el.

Mă bucur și pentru Thiam că a marcat. El dă tot atât la antrenamente, cât și la meciuri, iar astăzi a fost răsplătit”.

VIDEO. Golul marcat de Darius Olaru în FCSB - FC Botoșani 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport