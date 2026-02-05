FCSB - FC Botoșani 2-1. Darius Olaru a marcat golul victoriei și spune că roș-albaștrii sunt avantajați de numărul mare de meciuri într-o perioadă scurtă de timp.

Căpitanul campioanei a fost sincer în ceea ce privește reușita sa, mărturisind că a avut și noroc.

Darius Olaru: „Avem meciuri de 6 puncte cu contracandidatele”

„Am avut 14 șuturi pe poartă, ce să facem? Când ești într-o perioadă proastă, parcă se adună toate, nu ne-am regăsit la finalizare.

Am avut foarte multe situații. Trebuie să fim mai pragmatici, să marcăm mai mult, ne-am făcut singuri meciul greu.

Cred că ne avantajează ritmul, suntem obișnuiți. Am jucat însă pe un teren greu, a plouat, dar Arena se prezintă în condiții bune.

Continuăm să luptăm, avem meciuri de 6 puncte cu contracandidatele, vom da totul pentru calificarea în play-off”, a spus Olaru la Prima Sport, după meci.

La gol am avut și noroc, a venit mingea fix la mine, nici nu știu cum a trecut. Aveam adversar lângă mine, cred că i-am dat printre picioare. Darius Olaru

Olaru a vorbit și despre noua achiziție, Joao Paulo, și despre jucătorul U21, portarul Matei Popa:

„Mie îmi place Joao Paulo, am și jucat contra lui, e un jucător bun, sper să ne ajute.

Mă bucur mult pentru Popa, cine joacă sper să ne ajute în continuare, să fim o echipă, pentru că încă e o perioadă grea”.

VIDEO Golul decisiv al lui Darius Olaru în FCSB - FC Botoșani 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport