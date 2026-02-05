„Blatistule, hoțule!” VIDEO. Valeriu Iftime, acuzat de blat la stadion, după înfrângerea cu FCSB » Cum a reacționat finanțatorul Botoșaniului

FCSB - FC BOTOȘANI 2-1. Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la Botoșani, a plecat din interviul pe care-l acorda la finalul meciului, după ce a acuzat fost de blat de spectatori.

Patronul grupării moldovene a părăsit rapid Arena Națională, fiind deranjat de acuzațiile pe care i le-au adus doi suporteri, că le-ar fi dat meciul celor de la FCSB.

Finanțatorul de la Botoșani a fost jignit și acuzat de blat de doi suporteri, la ieșirea de la Arena Națională.

Printre altele, cei doi fani au strigat în repetate rânduri „Blatistule” și „Hoțule”, ceea ce l-a deranjat pe Iftime.

Omul de afaceri a încercat să discute cu cei doi, unuia dintre aceștia cerându-i să vorbească civilizat, însă situația nu s-a calmat, ba mai mult, cei doi au continuat să îl jignească și să îl acuze.

„FCSB a fost mai bună, azi măcar am dat gol, dar e clar că locul nostru nu e în play-off, nu avem față. FCSB are toate șansele să-l prindă”, a spus Valeriu Iftime, după meciul cu FCSB.

Știam că va fi un meci dificil și asta s-a întâmplat. Ei au jucători de calitate, o echipă bună, n-am reușit să ne echilibrăm, să le facem față. Mulți jucători au fost cel puțin cu un pas în spatele adversarilor. Puteam să mai primim și alte goluri. Trebuie să ne revenim Leo Grozavu, antrenor Botoșani

VIDEO. Golul marcat de Darius Olaru în FCSB - FC Botoșani 2-1

