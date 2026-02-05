„Blatistule, hoțule!”  VIDEO. Valeriu Iftime, acuzat de blat la stadion, după înfrângerea cu FCSB » Cum a reacționat finanțatorul Botoșaniului +37 foto
Valeriu Iftime FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Superliga

„Blatistule, hoțule!” VIDEO. Valeriu Iftime, acuzat de blat la stadion, după înfrângerea cu FCSB » Cum a reacționat finanțatorul Botoșaniului

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 23:01
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 23:02
  • FCSB - FC BOTOȘANI 2-1. Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul de la Botoșani, a plecat din interviul pe care-l acorda la finalul meciului, după ce a acuzat fost de blat de spectatori.

Patronul grupării moldovene a părăsit rapid Arena Națională, fiind deranjat de acuzațiile pe care i le-au adus doi suporteri, că le-ar fi dat meciul celor de la FCSB.

 FCSB - FC Botoșani 2-1  VIDEO Campioana obține trei puncte vitale în lupta pentru calificarea în play-off
Citește și
FCSB - FC Botoșani 2-1 VIDEO Campioana obține trei puncte vitale în lupta pentru calificarea în play-off
Citește mai mult
 FCSB - FC Botoșani 2-1  VIDEO Campioana obține trei puncte vitale în lupta pentru calificarea în play-off

Valeriu Iftime, acuzat de blat la finalul meciului cu FCSB

Finanțatorul de la Botoșani a fost jignit și acuzat de blat de doi suporteri, la ieșirea de la Arena Națională.

Printre altele, cei doi fani au strigat în repetate rânduri „Blatistule” și „Hoțule”, ceea ce l-a deranjat pe Iftime.

Omul de afaceri a încercat să discute cu cei doi, unuia dintre aceștia cerându-i să vorbească civilizat, însă situația nu s-a calmat, ba mai mult, cei doi au continuat să îl jignească și să îl acuze.

„FCSB a fost mai bună, azi măcar am dat gol, dar e clar că locul nostru nu e în play-off, nu avem față. FCSB are toate șansele să-l prindă”, a spus Valeriu Iftime, după meciul cu FCSB.

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (37 imagini)

FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
+37 Foto
labels.photo-gallery
Știam că va fi un meci dificil și asta s-a întâmplat. Ei au jucători de calitate, o echipă bună, n-am reușit să ne echilibrăm, să le facem față. Mulți jucători au fost cel puțin cu un pas în spatele adversarilor. Puteam să mai primim și alte goluri. Trebuie să ne revenim Leo Grozavu, antrenor Botoșani

VIDEO. Golul marcat de Darius Olaru în FCSB - FC Botoșani 2-1

Citește și

Șumudică, înfrângere la scor  VIDEO Discuție cu Benzema la final și show la conferință: „Al Hilal ar trebui să joace în Europa”
Stranieri
22:45
Șumudică, înfrângere la scor VIDEO Discuție cu Benzema la final și show la conferință: „Al Hilal ar trebui să joace în Europa”
Citește mai mult
Șumudică, înfrângere la scor  VIDEO Discuție cu Benzema la final și show la conferință: „Al Hilal ar trebui să joace în Europa”
Tensiune în vestiarul lui Drăgușin Ce l-a înfuriat pe căpitanul lui Tottenham. Situația e critică
Stranieri
21:50
Tensiune în vestiarul lui Drăgușin Ce l-a înfuriat pe căpitanul lui Tottenham. Situația e critică
Citește mai mult
Tensiune în vestiarul lui Drăgușin Ce l-a înfuriat pe căpitanul lui Tottenham. Situația e critică

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
liga 1 fc botosani fcsb valeriu iftime
Știrile zilei din sport
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Nationala
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Citește mai mult
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Citește mai mult
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Citește mai mult
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Superliga
09:55
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Citește mai mult
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
13:02
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după  FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
13:27
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
Top stiri din sport
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Citește mai mult
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Citește mai mult
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Citește mai mult
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 27

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
06.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share