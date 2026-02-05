„Nu e pedeapsă, e valoare!” Becali, mesaj pentru Bîrligea: „La echipa asta e un singur stăpân” + Cui i s-a dublat salariul și cine e arma secretă +37 foto
Daniel Bîrligea. Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Nu e pedeapsă, e valoare!” Becali, mesaj pentru Bîrligea: „La echipa asta e un singur stăpân” + Cui i s-a dublat salariul și cine e arma secretă

alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 23:17
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 23:24
  • FCSB - FC Botoșani 2-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a vorbit despre succesul care apropie echipa sa la doar două puncte de zona play-off-ului.

Victoria cu Botoșani l-a entuziasmat pe Gigi Becali, care spune că nu-și mai face griji în privința prezenței în play-off:

„Nu mai am emoții. Nu mai ai cum să ai emoții. Mai avem 5 meciuri, plus cel din Cupă. Eu nu vreau play-off, eu vreau eventul. Sunt niște echipe care nu mai au putere. Piteștiul nu mai are putere. Ați văzut că și Oțelul n-a mai avut putere cu Craiova”.

FCSB - FC Botoșani. Becali: „Nu mai am evoții, vrea eventul!”

Apoi, patronul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, în special Mamadou Thiam (30 de ani), și a dezvăluit că salariul lui Matei Popa (18 ani), noul titular din poarta FCSB, a fost dublat.

„Benzile noastre, Cisotti și Miculescu, sunt cele mai bune. Poate Baiaram să fie mai bun pe stânga, dar el nu face faza defensivă. Foarte bun Thiam, dar nu doar el a fost bun. Și Crețu, și Miculescu, și Cisotti, toată echipa. Nu mai zic de Duarte.

Nu mai zic de Popa. El a salvat un gol de la Mailat. Lui Popa i s-a dublat salariul. Dacă rămâne titular, la anul îi triplăm salariul nou. Dacă un jucător e valoros, trebuie să fie dreptate, adică salariu mare. N-are rost să vă zic cât, nu vreau să vă spun. Dacă spun, presa începe să comenteze”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

N-a jucat mult, dar am văzut stabilitate emoțională. L-am văzut stăpân pe el, a calmat jocul. Mi-a plăcut de el, alții se precipitau în locul lui. Am dat 350.000 de euro pentru el, plusi toți banii care vor veni de la FIFA pentru el, când va merge cu naționala la Mondial. Mai vin de acolo 5-600.000. Gigi Becali

„Nouă ne arde de pedepse? A jucat Thiam pentru că e mai bun decât Bîrligea”

Întrebat dacă Bîrligea a fost scos din primul „11” pentru a primi o lecție, Becali a respins ideea și a explicat de ce a fost preferat de Thiam și ce sfat a primit de la MM Stoica:

„Nouă ne arde de pedepse la ora asta? Pedepse îți permiți să dai când ești la primele locuri. Nu e pedeapsă, e chestiune de valoare. Thiam e mai bun decât Bîrligea. La echipa asta e un singur stăpân, toată lumea slujește pentru că primește salariu. Trebuie să accepte.

Noi nu ne-am propus să trimitem jucători în străinătate, noi ne-am propus să câștigăm. Iar Thiam e mai bun, n-a pierdut o minge. I-a zis MM: «Tu trebuie să faci un singur lucru, să nu pierzi mingea, pentru că îl enervezi pe patron». Și n-a pierdut mingea.

Ați văzut schimbare la pauză? Toate schimbările de azi au fost forțate în afară de Bîrligea. Nu mai contează nimic. Am câștigat și e foarte bine”.

Politic, armă secretă cu FC Argeș

Becali a abordat și subiectul plecării lui Dennis Politic sub formă de împrumut la Hermannstadt, pe care l-a numit „armă secretă”. Extrema poate debuta la noua echipă în meciul de la Mioveni cu FC Argeș, una dintre contracandidatele FCSB la play-off.

„Pe Politic l-am trimis «armă secretă» cu Pitești. Voiam să-i luăm bilet de avion la Cluj, ca să meargă la Sibiu, dar mi-au zis că ei au în deplasare cu FC Argeș și l-am trimis la Pitești. Să vezi ce golazo dă! Poate se relansează acolo până vine înapoi”.

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (8).jpeg

Galerie foto (37 imagini)

FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (2).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (3).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (4).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (1).jpeg FCSB - FC Botoșani, meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
+37 Foto
labels.photo-gallery

MM și staff-ul nu l-au vrut pe Kevin Ciubotaru

Deși Becali voia să îl aducă de la Hermannstadt pe Kevin Ciubotaru (22 de ani), însă MM Stoica, Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au opus:

„Eu l-am vrut pe Ciubotaru. A fost vorba să-l dau pe Zima împrumut și 200.000 de euro pentru el. MM și antrenorii mi-au zis că nu-l vor. Că noi vrem să intrăm în play-off, n-are unde să joace acum”.

În schimb, roș-albaștrii ar fi la un pas de o nouă mutare: „Suntem aproape de transferul atacantului. MM știe, el se ocupă. Dar eu oricum am atacant, acum am 3 atacanți, Thiam, Miculescu și Bîrligea”.

gigi becali fc botosani fcsb daniel bîrligea mamadou thiam
