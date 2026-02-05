FCSB - FC Botoșani 2-1 VIDEO Campioana obține trei puncte vitale în lupta pentru calificarea în play-off

FCSB a câștigat meciul cu FC Botoșani, scor 2-1, în etapa #25 a Ligii 1.

Campioana României a dominat prima repriză, reușind să deschidă scorul în minutul 42, atunci când Mamadou Thiam a reușit să îl învingă pe portarul Anestis, după ce grecul apărase în primă fază lovitura sa de cap.

În partea secundă, FC Botoșani a revenit montată de la cabine și a căutat egalarea, pe care a și obținut-o în minutul 71, atunci când Kovtaliuk a reluat perfect cu capul, după un corner executat perfect din partea stângă.

VIDEO Golul decisiv reușit de Darius Olaru în FCSB - Botoșani 2-1

Doar patru minute mai târziu, Olaru a readus-o pe FCSB în avantaj. Căpitanul „roș-albaștrilor” l-a învins pe Anestis după un șut puternic trimis din interiorul careului și a asigurat victoria campioanei, scor 2-1.

În acest moment, FCSB se află pe locul 10, cu 37 de puncte acumulate, la două în spatele Botoșaniului, gruparea aflată pe locul 6, ultimul care asigură calificarea în play-off.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 25 49 2 Rapid 25 48 3 Dinamo 25 48 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 25 39 7 CFR Cluj 25 38 8 UTA Arad 25 38 9 Oțelul Galați 25 37 10 FCSB 25 37 11 Farul 25 34 12 Petrolul 25 24 13 Csikszereda 25 22 14 Unirea Slobozia 25 21 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 25 11

FCSB - FC Botoșani 2-1

Au marcat: Thiam (min. 42), Olaru (min. 75) / Kovtaliuk (min. 71)

3.344 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională

Final de meci!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 5 minute.

Min. 90 - Darius Olaru părăsește terenul după ce a acuzat probleme în ultimele minute, locul său fiind luat de Octavian Popescu.

Min. 80 - Leo Grozavu îl introduce pe teren pe Adams Friday. Acesta va juca în locul lui Pavlovic.

Min. 75 - GOL! (2-1) - FCSB revine în avantaj grație golului marcat de Darius Olaru. Crețu a primit mingea în partea dreaptă, a intrat în careu și a încercat o pasă care a fost respinsă de defensiva lui Leo Grozavu. Ulterior, mingea a ajuns la Olaru, cel care l-a învins pe Anestis.

Min. 71 - GOL! (1-1) - Kovtaliuk înscrie cu capul, după un corner executat perfect. Acesta a reluat imparabil cu capul și a învins defensiva campioanei.

Min. 70 - Matei Popa își salvează echipa. Tânărul portar a reușit să respingă în corner un șut trimis din interiorul careului.

Min. 67 - Încă două schimbări la FC Botoșani. Au ieșit Bordeianu și Lopez, fiind înlocuiți de Papa și Kovtaliuk. FCSB face și ea două schimbări. Au ieșit Cisotti și Thiam, ambii cu probleme medicale, și au intrat Bîrligea și Joao Paulo, noul jucător al campioanei.

Min. 64 - Mamadou Thiam ratează încă o ocazie. După un corner din partea dreaptă, atacantul campioanei a trimis cu capul puțin pe lângă spațiul porții.

Min. 60 - Mihai Bordeianu a fost și el sancționat cu cartonaș galben, după ce l-a lovit în față pe Juri Cisotti.

Min. 58 - Sebastian Mailat ratează o ocazie rarisimă. Ongenda l-a găsit liber cu portarul Toma, dar atacantul nu a profitat și a trimis pe lângă poartă.

Min. 50 - Sebastian Mailat primește cartonaș galben.

Min. 48 - Anestis reușește încă o intervenție fabuloasă. Rămas singur cu portarul, Thiam a tras tare, dar grecul a reușit să respingă miraculos în corner.

Min. 46 - După ce a intrat pe teren ca urmare a problemelor acuzate de Ngezana înainte de meci, Graovac a fost scos la pauză, ca urmare a unor probleme medicale. În locul său a intrat Baba Alhassan. La Botoșani a ieșit Aldair și a intrat Hervin Ongenda.

Pauză pe Arena Națională! FCSB se află în avantaj de un gol la jumătatea timpului regulamentar.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim două minute.

Min. 45 - Mihai Pintilii primește cartonaș galben pentru proteste.

Min. 42 - GOL! (1-0) - Mamadou Thiam deschide scorul pe Arena Națională. Cisotti a centrat din partea stângă, iar Thiam a reluat cu capul direct în Anestis. Ulterior, mingea a revenit la atacantul campioanei, care nu l-a mai iertat pe portarul grec.

Min. 39 - Ocazie enormă ratată de Valentin Crețu. Apărătorul de la FCSB a intrat în careu, și-a driblat un adversar și a tras spre poartă, reușind să îl învingă pe Anestis. Doar bara s-a opus ca mingea să intre în poartă.

Min. 38 - David Miculescu trage de la mare distanță spre poarta lui Anestis, reușind să-i pună probleme serioase portarului grec.

Min. 33 - Execuție dezamăgitoare a lui Tănase. Jucătorul campioanei a tras mult peste poarta Botoșaniului.

Min. 32 - Petro îl faultează pe Darius Olaru la marginea careului. Este lovitură liberă pentru „roș-albaștrii”. Va executa Florin Tănase.

Min. 24 - Creț este sancționat de „centralul” partidei pentru un fault dur.

Min. 23 - Sebastian Mailat a șutat puternic, de la mare distanță, dar Matei Popa a reușit să respingă mingea în corner.

Min. 21 - Aldair șutează puternic din partea dreaptă, pe lângă poarta apărată de Popa.

Min. 10 - Cisotti șutează puternic, dar este blocat de o intervenție miraculoasă a portarului Anestis. Ulterior, s-a constatat că la această fază jucătorul FCSB se afla în ofsaid.

Min. 4 - Thiam intră periculos în careu, pasează în centrul careului, acolo unde s-a aflat Florin Tănase, cel care a tras spre poartă. Anestis a respins în corner.

Ofri Arad, mijlocașul transferat de FCSB în această iarnă, se află în lojă pe Arena Națională. Acesta nu este încă apt de joc.

Min. 1 - A început partida de pe Arena Națională. Asistența este una extrem de redusă.

Siyabonga Ngezana a acuzat o problemă medicală la încălzire și în locul său va juca Daniel Graovac.

FCSB: Popa - Crețu, Graovac, Duarte, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam

La partida din această seară, Matei Popa, portarul U21 al FCSB-ului, este titular pentru a doua oară în campionat, iar Joao Paulo, noul mijlocaș al echipei, se află pe banca de rezerve.

De asemenea, Mamadou Thiam e titular în atac, în locul lui Daniel Bîrligea

Echipele de start:

FCSB: Popa - Crețu, Graovac, Duarte, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam

Popa - Crețu, Graovac, Duarte, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Bîrligea, Joao Paulo, Toma, Pantea, Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa

Târnovanu, Zima, Dawa, Bîrligea, Joao Paulo, Toma, Pantea, Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous FC Botoșani: Anestis - Pavlovic, Miron, Diaw, Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Aldair, Mailat - Lopez

Anestis - Pavlovic, Miron, Diaw, Creț - Bordeianu, Petro - Mitrov, Aldair, Mailat - Lopez Rezerve: Kukic, Adams, Suta, Papa, David, Andrei Dumitru, Antonio Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Kovtaliuk, Ongenda

Kukic, Adams, Suta, Papa, David, Andrei Dumitru, Antonio Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Kovtaliuk, Ongenda Antrenor: Leo Grozavu

Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

Arena Naţională (Bucureşti) Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Badea Marius, Vişan Florian Alexandru, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Porumbel Valentin

Înaintea duelului direct, campioana României ocupă locul 11 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 24 de etape. În runda precedentă, FCSB a învins-o pe Csikszereda cu scorul de 1-0.

De cealaltă parte, FC Botoșani se află pe poziția 6, ultimul loc care asigură prezența în play-off, cu 39 de puncte acumulate.

În etapa trecută, echipa pregătită de Leo Grozavu a remizat cu Oțelul Galați, scor 0-0.

FCSB - FC Botoșani. Elias Charalambous: „Pentru noi toate meciurile sunt finale”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre partida cu FC Botoșani de joi.

„Da, am spus și săptămâna trecută că pentru noi toate meciurile sunt finale, așa că avem încă o finală, așa vedem meciul de mâine.

Este un meci foarte important pentru noi, trebuie să câștigăm punctele și vom încerca să facem totul pentru a câștiga punctele, pentru că știți cât de important este, mai ales în acest moment, și cred și văd că jucătorii așteaptă acest meci și sper să ne descurcăm bine mâine pentru a câștiga punctele.

Bine, cred că condițiile de mâine (n.r. joi) vor fi bune, pentru că știți cum a fost la Arena Națională, la ultimul meci (n.r. - cu Csikszereda, 1-0).

S-a întâmplat în timpul meciului (n.r. - să ningă), așa că nu am putut schimba nimic și știu de la oamenii de pe stadion că, dacă ar fi avut șansa să schimbe lucrurile, ar fi făcut-o, dar în timpul meciului a fost greu, dar acum sunt pregătiți, sunt gata.

Cred că vremea este mult mai bună decât la ultimul meci pe care l-am avut și, indiferent de condiții, știți că trebuie să ne adaptăm și trebuie să jucăm, asta nu este o scuză și trebuie să găsim întotdeauna soluții”, a declarat Elias Charalambous la conferința premergătoare meciului.

Au avut un sezon bun până acum (n.r. - FC Botoșani). Spun mereu că trebuie să fim noi înșine, trebuie să dominăm jocul, trebuie să presăm adversarul din primul minut și nu contează cu cine jucăm. Cel mai important este cum vom juca, așa că sunt concentrat mai mult pe echipa noastră decât pe adversari Elias Charalambous, antrenor FCSB

Leo Grozavu: „Va trebui să fim foarte curajoși”

Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a prefațat partida cu FCSB de joi.

„Urmează din nou o partidă foarte dificilă. Asta ne-a fost soarta, să avem parte de terenuri proaste și să jucăm împotriva unor adversari foarte grei din prima ligă.

Dar echipa asta a demonstrat, pe parcursul acestui campionat, că poate să facă față fiecare joc și la Craiova, o echipă care era în formă maximă, nu a reușit decât în două rânduri să ne penetreze. Acum, la București, mai mult ca sigur că va fi o partidă la fel de dificilă.

Ne așteaptă un meci dificil, cunoaștem o echipă valoroasă, jucători valoroși, dar și noi, la rândul nostru, am demonstrat pe parcursul acestui campionat că dacă ne mobilizăm, putem să facem față oricărui adversar. Sper să întâmple și de data asta.

Va trebui să fim foarte curajoși, pentru că dacă te duci la București să încerci doar o apărare ermetică și să faci cine știe ce ieșiri pe contraatac, nu știu cât de mult o să ne iasă, trebuie să fim curajoși.

E un meci de campionat, trei puncte puse în joc, nici mai multe, nici mai puține”, a declarat Leo Grozavu la conferința de presă.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 25 48 2 Dinamo 25 48 3 U Craiova 24 46 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 CFR Cluj 25 38 8 UTA Arad 25 38 9 Oțelul Galați 24 37 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Csikszereda 25 22 14 Unirea Slobozia 25 21 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 25 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport