Are zilele numărate Situație critică pentru Charalambous! Mai are  o singură șansă să evite demisia
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionate

Are zilele numărate Situație critică pentru Charalambous! Mai are o singură șansă să evite demisia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 14:21
  • Elias Charalambous (46 de ani), fostul antrenor de la FCSB, ar putea fi demis de la Levadiakos după următorul meci din campionatul Greciei.
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După ce a încheiat sezonul trecut pe locul 5, Levadiakos are un sezon de coșmar sub comanda lui Elias Charalambous.

Clubul grec se află pe penultimul loc în campionat, fără victorie și având un golaveraj rușinos: 0-11!

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Elias Charalambous ar putea fi demis de la Levadiakos

Viitorul lui Charalambous pe banca clubului ar putea fi decis în funcție de rezultatul meciului cu Volos (ultima clasată) de astăzi, de la ora 17:00.

Tehnicianul ar avea ultima șansă să obțină un rezultat pozitiv la Levadiakos. În caz contrar, acesta aproape sigur va părăsi echipa după doar câteva luni de colaborare.

„Levadiakos se află într-un moment extrem de dificil și nu mai seamănă deloc cu echipa care a impresionat în cea mai mare parte a sezonului trecut. Nimic nu pare să funcționeze în acest sezon pentru o formație al cărei lot a fost slăbit și care și-a schimbat antrenorul.

Nikos Papadopoulos și-a continuat cariera în Cipru (n.r. - la APOEL Nicosia), fiind înlocuit de un… cipriot: Elias Charalambous, venit de la FCSB pentru a continua seria rezultatelor bune obținute de «verzi».

În realitate, lucrurile au mers prost pe toate planurile. După șase etape, echipa a acumulat un singur punct, iar golaverajul este de 0-11! Un bilanț de neimaginat, nici în cele mai pesimiste scenarii nu se putea prevedea o astfel de situație în clasament.

În plus, răbdarea conducerii față de Charalambous este pe cale să se termine. Mulți credeau că tehnicianul nici măcar nu va mai sta pe banca echipei la meciul cu Volos”, a notat presa din Grecia.

Levadiakos a suferit 5 înfrângeri în primele 6 etape din campionat, sub comanda lui Charalambous:

  • 0-4 cu PAOK (d). 
  • 0-2 cu Panathinaikos (a).
  • 0-2 cu Panetolikos (a). 
  • 0-0 cu Kifisia (d).
  • 0-1 cu Olympiacos (a). 
  • 0-2 cu Iraklis (d). 

Elias Charamabous a fost aproape trei ani antrenorul lui FCSB. Cipriotul a cucerit patru trofee la roș-albaștri: două titluri, în 2024 și 2025, două Supercupe ale României, în aceiași ani.

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