A fugit de război VIDEO. Job temporar inedit pentru fostul MVP din liga României: „Glumesc ca să mă ascund de realitate”

Elijah Stewart (30 de ani), fost baschetbalist la U-BT Cluj, a ajuns să lucreze la un street-food din Roma, după ce a fost nevoit să părăsească Israelul, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

După ce a părăsit România, Stewart a jucat în ultimele sezoane în Italia și Israel.

Elijah Stewart, nevoit să plece din Israel din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

În luna martie a anului trecut, după ce a plecat de la Scafati, Stewart a semnat cu Bnei Herziliya, grupare alături de care a ajuns până în sferturile campionatului din Israel, scrie baschet.ro.

Cu medii de 20.2 puncte, 2,8 recuperări și 2.4 assist-uri, Elijah și-a prelungit contractul și a revenit și în Basketball Champions League, competiție în care a mai jucat anterior alături de U-BT Cluj.

Conflictele din Orientul Mijlociu au dus la întreruperea temporară a campionatului din Israel, meciurile fiind amânate până la noi ordine.

Sportivilor străini li s-a permis să plece din țară, Stewart a mers în Franța, iar de acolo a oferit o reacție despre ce se întâmplă în Israel.

Elijah Stewart: „Nu știu când voi mai juca baschet din nou”

Despre situația în care se află, Elijah Stewart a declarat:

„Cel mai important este că sunt în siguranță. Sunt blocat în Franța de săptămâna trecută.

Nu e cel mai rău lucru, dar ideea e că mi-am pierdut jobul și nu știu când voi juca baschet din nou. Se întâmplă prea multe și pot doar să glumesc ca să mă ascund de realitate.

Chiar și așa, acestea sunt probleme mici de avut considerând tot ce se întâmplă. Le doresc tuturor siguranță și multă sănătate în aceste săptămâni de tranziție...și multă baftă”, a scris Elijah Stewart pe Instagram.

Elijah Stewart lucrează la un street-food din Roma

La trei zile de la mesajul său din Franța, Elijah Stewart a postat pe Instagram un videoclip din Italia, în care se pregătește pentru o tură la noul său job.

„Chiar mi-am luat un loc de muncă până dau de cap la toată treaba cu baschetul.

Mulțumesc din tot sufletul restaurantului pentru că mi-a acordat această oportunitate să muncesc și să învăț până când pot face tranziția”, a notat Stewart.

Performanțele lui Elijah Stewart la U-BT Cluj

Baschetbalistul american a evoluat la U-BT Cluj în sezonul 2021/2022. Alături de gruparea clujeană, Stewart a câștigat titlul în România și a jucat sferturi de finală în Champions League.

Elijah a fost desemnat MVP al Ligii Naționale de Baschet, cu medii de 15.2 puncte, 3.3 recuperări și 1.3 assist-uri.

Elijah Stewart, în tricoul lui U-BT Cluj (FOTO: Sport Pictures)

