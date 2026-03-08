A fugit de război VIDEO. Job temporar inedit pentru fostul MVP din liga României: „Glumesc ca să mă ascund de realitate”
Elijah Stewart FOTO: IMAGO
Baschet

A fugit de război VIDEO. Job temporar inedit pentru fostul MVP din liga României: „Glumesc ca să mă ascund de realitate”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 14:15
  • Elijah Stewart (30 de ani), fost baschetbalist la U-BT Cluj, a ajuns să lucreze la un street-food din Roma, după ce a fost nevoit să părăsească Israelul, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

După ce a părăsit România, Stewart a jucat în ultimele sezoane în Italia și Israel.

Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare
Citește și
Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare
Citește mai mult
Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare

Elijah Stewart, nevoit să plece din Israel din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

În luna martie a anului trecut, după ce a plecat de la Scafati, Stewart a semnat cu Bnei Herziliya, grupare alături de care a ajuns până în sferturile campionatului din Israel, scrie baschet.ro.

Cu medii de 20.2 puncte, 2,8 recuperări și 2.4 assist-uri, Elijah și-a prelungit contractul și a revenit și în Basketball Champions League, competiție în care a mai jucat anterior alături de U-BT Cluj.

Conflictele din Orientul Mijlociu au dus la întreruperea temporară a campionatului din Israel, meciurile fiind amânate până la noi ordine.

Sportivilor străini li s-a permis să plece din țară, Stewart a mers în Franța, iar de acolo a oferit o reacție despre ce se întâmplă în Israel.

Elijah Stewart: „Nu știu când voi mai juca baschet din nou”

Despre situația în care se află, Elijah Stewart a declarat:

„Cel mai important este că sunt în siguranță. Sunt blocat în Franța de săptămâna trecută.

Nu e cel mai rău lucru, dar ideea e că mi-am pierdut jobul și nu știu când voi juca baschet din nou. Se întâmplă prea multe și pot doar să glumesc ca să mă ascund de realitate.

Chiar și așa, acestea sunt probleme mici de avut considerând tot ce se întâmplă. Le doresc tuturor siguranță și multă sănătate în aceste săptămâni de tranziție...și multă baftă”, a scris Elijah Stewart pe Instagram.

Elijah Stewart lucrează la un street-food din Roma

La trei zile de la mesajul său din Franța, Elijah Stewart a postat pe Instagram un videoclip din Italia, în care se pregătește pentru o tură la noul său job.

„Chiar mi-am luat un loc de muncă până dau de cap la toată treaba cu baschetul.

Mulțumesc din tot sufletul restaurantului pentru că mi-a acordat această oportunitate să muncesc și să învăț până când pot face tranziția”, a notat Stewart.

Performanțele lui Elijah Stewart la U-BT Cluj

Baschetbalistul american a evoluat la U-BT Cluj în sezonul 2021/2022. Alături de gruparea clujeană, Stewart a câștigat titlul în România și a jucat sferturi de finală în Champions League.

Elijah a fost desemnat MVP al Ligii Naționale de Baschet, cu medii de 15.2 puncte, 3.3 recuperări și 1.3 assist-uri.

Elijah Stewart, în tricoul lui U-BT Cluj (FOTO: Sport Pictures) Elijah Stewart, în tricoul lui U-BT Cluj (FOTO: Sport Pictures)
Elijah Stewart, în tricoul lui U-BT Cluj (FOTO: Sport Pictures)

Citește și

Chivu pierde din nou derby-ul Milan a pus capăt seriei incredibile a lui Inter și a redus distanță față de lider
Campionate
00:03
Chivu pierde din nou derby-ul Milan a pus capăt seriei incredibile a lui Inter și a redus distanță față de lider
Citește mai mult
Chivu pierde din nou derby-ul Milan a pus capăt seriei incredibile a lui Inter și a redus distanță față de lider
Rapid - U Craiova 1-1 VIDEO. Remiză incendiară în Giulești! Cum arată clasamentul înainte de startul play-off-ului
Superliga
21:58
Rapid - U Craiova 1-1 VIDEO. Remiză incendiară în Giulești! Cum arată clasamentul înainte de startul play-off-ului
Citește mai mult
Rapid - U Craiova 1-1 VIDEO. Remiză incendiară în Giulești! Cum arată clasamentul înainte de startul play-off-ului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

baschet israel razboi u bt cluj napoca elijah stewart
Știrile zilei din sport
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Superliga
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Citește mai mult
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Media
16:31
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Citește mai mult
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Nationala
13:32
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Citește mai mult
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Superliga
13:17
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Citește mai mult
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:12
Clipe grele pentru Florinel Coman Familia jucătorului de la Al-Gharafa nu poate pleca din Qatar, din cauza războiului: „Ne străduim să evadăm”
Clipe grele pentru Florinel Coman  Familia jucătorului de la Al-Gharafa nu poate pleca din Qatar, din cauza războiului: „Ne străduim să evadăm”
17:21
Liga 1, Etapa #30 CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
Liga 1, Etapa #30  CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
18:21
„Să mă bucur pentru Becali?!” Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
„Să mă bucur pentru Becali?!”   Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Top stiri din sport
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Campionate
13:11
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Citește mai mult
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Superliga
13:05
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Citește mai mult
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Campionate
12:00
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Citește mai mult
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Superliga
12:32
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Citește mai mult
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 21 rapid 27 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share