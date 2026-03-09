AC Milan - Inter 1-0. Formația lui Chivu a fost învinsă pentru a doua oară de marea rivală în acest sezon.

Avansul nerazzurrilor față de „diavoli” s-a redus la 7 puncte.

Formația lui Cristi Chivu a fost din nou neputincioasă într-un derby din Serie A, de această dată chiar în derby-ul cu rivala din oraș.

Estupinan a fost marcatorul unicului al partidei, în minutul 35, iar „rossonerii” au controlat partida din punct de vedere tactic, fără să-i permită lui Inter să-și creeze oportunități foarte mari.

Dimarco a bifat cea mai mare ocazie pentru „nerazzurri”, în startul părții secunde, când a trimis peste poartă din câțiva metri, din poziție ideală.

Avansul lui Chivu s-a micșorat

AC Milan a pus capăt serie de 15 meciuri fără eșec în Serie A a lui Inter, relansând lupta pentru titlu, cu 10 etape înainte de finalul sezonului, cele două echipe fiind despărțite acum de 7 puncte.

Elevii lui Chivu pierduseră ultima dată tot în fața rivalei, în precedentul „Derby della Madonnina”, cu același scor.

Pentru Inter urmează un nou duel dificil acasă, sâmbătă, cu Atalanta.

AC Milan - Inter 1-0

A marcat: Estupinan (35)

AC Milan: Maignan - Pavlovic, De Winter, Tomori - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinuan - Pulisic, Leao

Massimiliano Allegri Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Esposito, Bonny

Cristi Chivu Arbitru: Daniele Doveri

Daniele Doveri Stadion: „San Siro” - Milano

Massimiliano Allegri: „Un meci special”

Antrenorul celor de la AC Milan a prefațat „Derby della Madonnina”.

„Este întotdeauna un meci unic și special, de jucat și de urmărit. Va fi o seară sportivă grozavă. Sunt trei puncte în joc, care au întotdeauna aceeași greutate.

Mă aștept să fie un meci echilibrat și captivant, în care va trebui să fim atenți la detalii. Singurul lucru pe care îl putem face este să jucăm clipa și să vedem cum se desfășoară rezultatul.

Programul nostru este dificil, trebuie să obținem mai multe victorii”, a declarat Allegri, conform acmilan.com.

Indiferent de rezultatul meciului de duminică, trebuie să rămânem concentrați asupra obiectivului nostru: 57 de puncte nu sunt suficiente pentru a reveni în Liga Campionilor. Massimiliano Allegri, antrenor AC Milan

Cristi Chivu: „Trebuie să jucăm la un nivel maxim”

„Este un derby și știm cu toții ce reprezintă pentru două echipe puternice din același oraș, ambele cu ambiții mari.

Trebuie să construim pe tot ce am făcut bine până acum, să rămânem competitivi și să jucăm la maximum pentru a arăta creșterea pe care am demonstrat-o în ultimele luni.

Echipa se descurcă destul de bine. După meciul de la Como, jucătorii s-au antrenat din greu. Astăzi am avut o problemă cu Thuram, care are puțină febră și nu s-a antrenat cu noi.

Sperăm că va fi 100% mâine și că se va putea alătura lotului. Calhanoglu dă semne de îmbunătățire fizică: ora pe care a jucat-o la Como a fost utilă și vom vedea dacă este pregătit să înceapă mâine”, a declarat Chivu, conform inter.it.

Echipe posibile:

AC Milan: Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Pulisic, Leao

Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Pulisic, Leao Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Thuram, Esposito

