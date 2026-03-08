Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare

- Tadej Pogacar, 27 de ani, începe 2026 mai tare decât 2025, având o putere medie mai bună cu 10% în Strade Bianche, „Clasica” Toscanei, pe care a câștigat-o după o evadare de 78 km!
Tadej Pogacar concurează doar cu el, împotriva lui. Așa pare, așa este.
În cursă, e singur cu mult înaintea finalului. Nimeni nu-i rezistă acestui sloven în vârstă de 27 de ani.
Domină ciclismul cum nu s-a mai întâmplat în istorie.
Pogacar, dezlănțuit în 2025. Ce obiective are în 2026
În 2025, Pogi a fost mult deasupra tuturor. A cucerit al 4-lea Tur al Franței, Criterium du Dauphine, Turul Emiratelor. Și nu doar atât:
- Campion mondial și european.
- Turul Flandrei (al 2-lea trofeu).
- Liege-Bastogne-Liege (3 victorii).
- Giro di Lombardia (5).
- Strade Bianche (4).
- La Fleche Wallonne (două titluri)
În 2026, principala țintă e Turul Franței. Vrea al 5-lea trofeu, după cele din 2020, 2021, 2024 și 2025, pentru a egala cvartetul recordmenilor:
- Francezii Jacques Anquetil și Bernard Hinault, belgianul Eddy Merckx și spaniolul Miguel Indurain.
Înaintea Le Tour, mai are două obiective importante, Milano-San Remo și Paris-Roubaix, pe care nu le-a câștigat încă.
Siena e a lui Pogacar. Triumfător pe Via Santa Caterina și în Piazza del Campo
Startul sezonului a fost sâmbătă. A învins în stilul său în Strade Bianche, faimoasa „Clasică” toscană de 201 km cu multe porțiuni de traseu de macadam. Evadare și luptă numai cu timpul.
După ce i s-a dăruit un sector de 2,4 km pe Colle Pinzuto, care-i poartă de acum numele, cum e tradiția, pentru că a triumfat de cel puțin trei ori aici, a declanșat atacul la 78 km de final, pe Monte Sante Marie.
A pătruns în Siena primul, a urcat liniștit pe teribila Via Santa Caterina, cu o pantă de 16% în cel mai dificil punct, intrând cu mâinile sus în Piazza del Campo.
Pogacar, record în Strade Bianche: putere medie de 380 de wați
Tadej a coborât de pe bicicletă și a străpuns aerul cu pumnul. În spatele lui, un fan flutura steagul sloven.
A dat mâna cu mulți spectatori, care-l așteptaseră ore în șir în centrul Sienei.
O făcuse și în cursă, spre sfârșit, cu același suporter cu care bătuse palma în același loc și la precedentele succese în Strade Bianche, în 2022, 2024 și 2025.
Pogacar e și mai puternic în 2026. Potrivit datelor Velon CC, preluate și de Marca.com, slovenul a avut în această cursă o putere medie de 380 de wați, cu peste 10% mai mult față de participările sale în Strade Bianche 2024 și 2025.
Paul Seixas amenință dominația Pogacar: „Un adevărat monstru”
„Noua generație mă împinge să fiu mai bun”, a afirmat liderul UAE Team Emirates.
Poate cel mai periculos rival din noul val e francezul Paul Seixas, marea revelație a ciclismului.
Rutierul de la Decathlon AG2R La Mondiale s-a distanțat și el pe Via Santa Caterina de mexicanul Isaac del Toro (UAE), încheind pe locul 2. A devenit cel mai tânăr ciclist pe podium în Strade Bianche.
L-a depășit și pe Pogacar. La prima sa participare, Tadej a finalizat cursa pe 30. A atins podiumul la 23 de ani.
Potrivit cotidianului belgian Het Laatste Nieuws, chiar UAE plănuiește să-l ia pe Seixas, deși mai are contract încă un an la Decathlon. Vrea să-l pregătească pentru a-l transforma în succesorul lui Pogi.
Seixas s-a ținut bine pe cele mai abrupte porțiuni de pe Monte Sante Marie. M-am gândit: „Trebuie să dau totul până în vârf, să văd dacă poate rezista sau se prăbușește”. A cedat Tadej Pogacar, rutier UAE Team Emirates
Dar tot slovenul avertizează: „Paul se ridică la înălțimea așteptărilor. Puștiul devine un adevărat monstru pe bicicletă. Îl vom vedea des în viitor”.