Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare
Pogacar a salutat fanii din Siena după victoria în Strade Bianche Foto: Imago
Ciclism

Pogacar se bate doar cu el! Start de sezon fulminant al slovenului. Record de victorii în Strade Bianche. Dar există o amenințare

Theodor Jumătate
Publicat: 08.03.2026, ora 13:12
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 13:12
  • Tadej Pogacar, 27 de ani, începe 2026 mai tare decât 2025, având o putere medie mai bună cu 10% în Strade Bianche, „Clasica” Toscanei, pe care a câștigat-o după o evadare de 78 km!

Tadej Pogacar concurează doar cu el, împotriva lui. Așa pare, așa este.

În cursă, e singur cu mult înaintea finalului. Nimeni nu-i rezistă acestui sloven în vârstă de 27 de ani.

Domină ciclismul cum nu s-a mai întâmplat în istorie.

Pogacar, dezlănțuit în 2025. Ce obiective are în 2026

În 2025, Pogi a fost mult deasupra tuturor. A cucerit al 4-lea Tur al Franței, Criterium du Dauphine, Turul Emiratelor. Și nu doar atât:

  • Campion mondial și european. 
  • Turul Flandrei (al 2-lea trofeu). 
  • Liege-Bastogne-Liege (3 victorii). 
  • Giro di Lombardia (5). 
  • Strade Bianche (4). 
  • La Fleche Wallonne (două titluri)

În 2026, principala țintă e Turul Franței. Vrea al 5-lea trofeu, după cele din 2020, 2021, 2024 și 2025, pentru a egala cvartetul recordmenilor:

  • Francezii Jacques Anquetil și Bernard Hinault, belgianul Eddy Merckx și spaniolul Miguel Indurain.

Înaintea Le Tour, mai are două obiective importante, Milano-San Remo și Paris-Roubaix, pe care nu le-a câștigat încă.

Siena e a lui Pogacar. Triumfător pe Via Santa Caterina și în Piazza del Campo

Startul sezonului a fost sâmbătă. A învins în stilul său în Strade Bianche, faimoasa „Clasică” toscană de 201 km cu multe porțiuni de traseu de macadam. Evadare și luptă numai cu timpul.

După ce i s-a dăruit un sector de 2,4 km pe Colle Pinzuto, care-i poartă de acum numele, cum e tradiția, pentru că a triumfat de cel puțin trei ori aici, a declanșat atacul la 78 km de final, pe Monte Sante Marie.

A pătruns în Siena primul, a urcat liniștit pe teribila Via Santa Caterina, cu o pantă de 16% în cel mai dificil punct, intrând cu mâinile sus în Piazza del Campo.

4 ore, 45 de minute și 15 secunde
a fost timpul lui Tadej Pogacar în Strade Bianche

Pogacar, record în Strade Bianche: putere medie de 380 de wați

Tadej a coborât de pe bicicletă și a străpuns aerul cu pumnul. În spatele lui, un fan flutura steagul sloven.

Tadej Pogacar și steagul Sloveniei. Foto: Imago Tadej Pogacar și steagul Sloveniei. Foto: Imago
Tadej Pogacar și steagul Sloveniei. Foto: Imago

A dat mâna cu mulți spectatori, care-l așteptaseră ore în șir în centrul Sienei.

O făcuse și în cursă, spre sfârșit, cu același suporter cu care bătuse palma în același loc și la precedentele succese în Strade Bianche, în 2022, 2024 și 2025.

4 victorii
are Tadej Pogacar în Strade Bianche, record. L-a depășit pe elvețianul Fabian Cancellara (3)

Pogacar e și mai puternic în 2026. Potrivit datelor Velon CC, preluate și de Marca.com, slovenul a avut în această cursă o putere medie de 380 de wați, cu peste 10% mai mult față de participările sale în Strade Bianche 2024 și 2025.

42,7 km/h
a fost viteza medie cu care a rulat Pogacar în Strade Bianche 2026

Paul Seixas amenință dominația Pogacar: „Un adevărat monstru”

„Noua generație mă împinge să fiu mai bun”, a afirmat liderul UAE Team Emirates.

Poate cel mai periculos rival din noul val e francezul Paul Seixas, marea revelație a ciclismului.

Paul Seixas (Decathlon, stânga), alături de Pogacar și Del Toro, pe podium. Foto: Imago Paul Seixas (Decathlon, stânga), alături de Pogacar și Del Toro, pe podium. Foto: Imago
Paul Seixas (Decathlon, stânga), alături de Pogacar și Del Toro, pe podium. Foto: Imago

Rutierul de la Decathlon AG2R La Mondiale s-a distanțat și el pe Via Santa Caterina de mexicanul Isaac del Toro (UAE), încheind pe locul 2. A devenit cel mai tânăr ciclist pe podium în Strade Bianche.

19 ani, 5 luni și 11 zile
are Paul Seixas (Decathlon)

L-a depășit și pe Pogacar. La prima sa participare, Tadej a finalizat cursa pe 30. A atins podiumul la 23 de ani.

Potrivit cotidianului belgian Het Laatste Nieuws, chiar UAE plănuiește să-l ia pe Seixas, deși mai are contract încă un an la Decathlon. Vrea să-l pregătească pentru a-l transforma în succesorul lui Pogi.

Seixas s-a ținut bine pe cele mai abrupte porțiuni de pe Monte Sante Marie. M-am gândit: „Trebuie să dau totul până în vârf, să văd dacă poate rezista sau se prăbușește”. A cedat Tadej Pogacar, rutier UAE Team Emirates

Dar tot slovenul avertizează: „Paul se ridică la înălțimea așteptărilor. Puștiul devine un adevărat monstru pe bicicletă. Îl vom vedea des în viitor”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ciclism siena tadej pogacar Strade Bianche Clasică Paul Seixas
