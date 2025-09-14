„Incredibil de frustrant” Elina Avanesyan , dezvăluiri dureroase despre afecțiunea de care suferă: „Foarte greu de acceptat”

Elina Avanesyan (22 de ani, #104 WTA) a vorbit despre problemele de sănătate pe care le are, aceasta fiind diagnosticată cu mononucleoză.

Anunțul cu privire la problemele sale de sănătate a fost făcut chiar de către sportiva din Armenia, prin intermediul unei postări pe X.

Elina Avanesyan, dezvăluiri despre starea sa de sănătate: „A fost foarte greu de acceptat”

Jucătoarea de tenis a dezvăluit că suferă de mononucleoză, o boală care se transmite prin salivă și pentru care nu există un tratament specific.

Aceasta are simptome asemănătoare cu cele ale unei răceli, însă starea de oboseală poate persista luni întregi după vindecare. Cu aceeași afecțiune s-a confruntat în trecut și Irina Begu.

„Salutare tuturor. Am vrut să împărtășesc ceva mai personal cu voi toți, deoarece aceste ultime luni au fost foarte dificile pentru mine.

În martie, am fost diagnosticată cu mononucleoză. La început nu mi-am dat seama pe deplin cât de mult mă va afecta, dar în curând m-am simțit epuizată tot timpul, fără energie, iar chiar și cele mai simple sesiuni de antrenament au devenit foarte dificile.

Acest lucru a fost deosebit de greu de acceptat, deoarece primele două luni ale sezonului au mers atât de bine. Concuram la un nivel înalt, mă simțeam în formă excelentă și mă bucuram cu adevărat de tenis.

A fost incredibil de frustrant să trec de la asta la a mă simți atât de slăbită și incapabilă să performez” , a scris Elina Avanesyan, pe Instagram

Hi everyone,



I wanted to take a moment to share something more personal with you all, because these past months have been very challenging for me.



Back in March, I was diagnosed with mononucleosis. At first I didn’t fully realize how much it would affect me, but soon I was… — Elina Avanesyan (@ElinaaAvanesyan) September 13, 2025

Elina Avanesyan: „Îmi lipsește să pot lupta la cel mai înalt nivel”

„Apoi, la Miami, am început să mă lupt cu dureri semnificative la încheietura mâinii, de care mi-a luat mult timp să mă recuperez. Chiar când credeam că mă simt mai bine, m-am confruntat cu un alt eșec, cu dureri de umăr, și de atunci am simțit că totul se întâmplă la rând.

Aceste probleme fizice au fost foarte dificil de gestionat, mai ales pentru că corpul meu nu și-a revenit complet după boală. Simt că totul a durat mai mult decât de obicei să se vindece, ceea ce face procesul și mai dificil.

Am lucrat îndeaproape cu echipa mea în fiecare zi, făcând tot posibilul să mă vindec, să-mi recapăt puterile și să mă pregătesc să concurez din nou la 100%. Dar adevărul este că această călătorie m-a testat în moduri la care nu mă așteptam.

Au fost momente de frustrare și chiar îndoială, dar am învățat și multe despre răbdare, rezistență și cât de mult iubesc cu adevărat acest sport. A putea juca din nou meciuri a fost un pas mare, dar a concura fără să mă simt eu însămi pe teren este foarte greu.

Mai mult decât orice, îmi lipsește să pot lupta la cel mai înalt nivel și să mă bucur de joc așa cum știu că pot. Asta mă menține motivată în fiecare zi pentru a trece prin acest proces.

Vă mulțumesc din adâncul inimii tuturor celor care continuați să mă susțineți în suișuri și coborâșuri. Mesajele voastre frumoase și încurajările înseamnă mai mult pentru mine decât pot exprima în cuvinte. Îmi dau putere în zilele grele și îmi amintesc de ce continui să lupt”, a mai afirmat Avanesyan.

Cred că acesta este doar un capitol și abia aștept să fiu din nou acolo, concurând fără dureri, sănătoasă și mai puternică. Elina Avanesyan

