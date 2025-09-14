Scandal în Italia FOTO.  Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter : „Să vorbim despre ce am văzut” +11 foto
Cristi Chivu
Campionate

Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter: „Să vorbim despre ce am văzut”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 09:20
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 09:59
  • Cristi Chivu (44 de ani) a reacționat după controversa iscată de frații Marcus și Khephren Thuram la finalul partidei Juventus - Inter 4-3.
  • Jucătorii lui Inter, respectiv Juventus, au fost surprinși în timp ce se amuzau după golul lui Vasilije Adzic din minutul 90+1.

Primul Derby D'Italia din postura de antrenor s-a soldat cu un eșec pentru Cristi Chivu.

Juventus a reușit să câștige meciul în ultimele minute, după ce a fost condusă de Inter cu 3-2. Scorul final a fost 4-3 în favoarea echipei lui Igor Tudor.

 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Citește și
Scandal la Juve - Inter Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”
Citește mai mult
 Scandal la Juve - Inter  Imaginile care i-au iritat pe fanii nerazzurri: „Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”

Juventus-Inter. Cristi Chivu, despre Marcus și Khephren Thuram: „Să nu ne mai certăm”

La finalul meciului, antrenorul lui Inter a fost întrebat despre momentul în care frații Thuram au fost surprinși râzând în timp ce golul victoriei lui Juventus din minutul 90+1 era analizat în camera VAR.

Râsul lui Thuram? Nu știu, nu l-am văzut, dar hai să nu ne mai certăm, pentru că a pune bețe în roate nu face bine nimănui.

Să începem să vorbim despre ce am văzut. Mă interesează să înțeleg momentele meciului. În opinia mea, atitudinea echipei a fost corectă, am reușit să punem Juventus în dificultate. În repriza a doua am dominat, dar apoi nu am știut să gestionăm situația”, a declarat după meci Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.

Marcus și Khephren Thuram în Juventus - Inter (9).jpg
Marcus și Khephren Thuram în Juventus - Inter (9).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Marcus și Khephren Thuram în Juventus - Inter (2).jpg Marcus și Khephren Thuram în Juventus - Inter (3).jpg Marcus și Khephren Thuram în Juventus - Inter (4).jpg Marcus și Khephren Thuram în Juventus - Inter (5).jpg Marcus și Khephren Thuram în Juventus - Inter (6).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Juventus-Inter, meci nebun cu 7 goluri

Juventus a deschis scorul în minutul 14 după reușita lui Kelly, iar Inter a restabilit egalitatea după o jumătate de oră de joc, prin Calhanoglu. Un alt internațional turc, Yildiz, a readus-o pe Juventus în avantaj, până la pauză.

Cele două echipe nu au dezamăgit nici după reluarea jocului. Calhanoglu a realizat „dubla” în minutul 65, iar Marcus Thuram a dus-o în avantaj pe Inter, spre bucuria lui Cristi Chivu.

Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (5).jpeg
Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (5).jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (1).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (2).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (3).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (4).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (5).jpeg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Avantajul milanezilor a durat doar opt minute. Fratele lui Marcus, Khephren, a restabilit egalitatea.

Pe final, Juventus a forțat victoria, iar Adzic, trimis pe teren în minutul 73, l-a învins pe Sommer cu un șut spectaculos de la 25 de metri, în primul minut suplimentar.

Inter s-a aruncat în atac, dar nu a mai reușit să puncteze pe tabelă.

Astfel, formația lui Cristi Chivu bifează al doilea eșec consecutiv, după înfrângerea de etapa trecută, 1-2 cu Udinese.

Cristi Chivu, după meci: „Prestație excelentă, dar ne-a lipsit claritatea”

„Am avut o prestație excelentă în ambele reprize, dar trebuie să înțelegi anumite momente. Am venit aici să jucăm, să încercăm să câștigăm, dar cu siguranță ne-a lipsit puțină claritate. Mai ales în ultimele zece minute.

Nu mă uit niciodată la erori individuale, nu este corect să vorbesc despre un singur individ. Au fost cu siguranță momente pe care le-am fi putut și ar fi trebuit să le gestionăm mai bine.

La Juve, nimănui nu i-a fost rușine să degajeze mingea în tribune în momente dificile...

Trebuie să înțelegi când poți face anumite lucruri și când nu poți. Am depus mult efort pentru a schimba situația și, în final, ar fi trebuit să facem anumite lucruri mai bine. Este o chestiune de mentalitate și de experiență.

Mă uit la ce am făcut bine astăzi și în repriza a doua împotriva lui Udinese. Mergem mai departe și continuăm să muncim.

De asemenea, trebuie să lăsăm trecutul în urmă pentru a merge mai departe și a continua să muncim bine, așa cum am făcut până acum”, a declarat Cristi Chivu.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

LIVE Hermannstadt - Unirea Slobozia , în etapa #9 din Liga 1 » Afalna deschide scorul
Superliga
09:00
LIVE Hermannstadt - Unirea Slobozia, în etapa #9 din Liga 1 » Afalna deschide scorul
Citește mai mult
LIVE Hermannstadt - Unirea Slobozia , în etapa #9 din Liga 1 » Afalna deschide scorul
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo  Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
Superliga
23:50
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii
Citește mai mult
Mai bine în La Liga 2 decât la Dinamo  Fotbalistul dorit de „câini” va fi coleg cu un român, după ce a refuzat să semneze cu roș-albii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
serie a JUVENTUS INTER Cristi Chivu marcus thuram khephren thuram
Știrile zilei din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
08:56
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Stranieri
12:31
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Citește mai mult
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Alte sporturi
12:00
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Citește mai mult
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Superliga
13:26
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Citește mai mult
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:54
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
17:50
„Cerea sfatul unui vrăjitor” Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
„Cerea sfatul unui vrăjitor”  Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
16:36
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
16:15
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Campionate
11:59
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Citește mai mult
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Campionate
11:08
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Citește mai mult
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Ciclism
10:32
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Citește mai mult
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
09:49
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share