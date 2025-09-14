Scandal în Italia FOTO. Cristi Chivu a reacționat după momentul șocant de la finalul meciului Juventus - Inter: „Să vorbim despre ce am văzut”

Cristi Chivu (44 de ani) a reacționat după controversa iscată de frații Marcus și Khephren Thuram la finalul partidei Juventus - Inter 4-3.

Jucătorii lui Inter, respectiv Juventus, au fost surprinși în timp ce se amuzau după golul lui Vasilije Adzic din minutul 90+1.

Primul Derby D'Italia din postura de antrenor s-a soldat cu un eșec pentru Cristi Chivu.

Juventus a reușit să câștige meciul în ultimele minute, după ce a fost condusă de Inter cu 3-2. Scorul final a fost 4-3 în favoarea echipei lui Igor Tudor.

Juventus-Inter . Cristi Chivu, despre Marcus și Khephren Thuram: „Să nu ne mai certăm”

La finalul meciului, antrenorul lui Inter a fost întrebat despre momentul în care frații Thuram au fost surprinși râzând în timp ce golul victoriei lui Juventus din minutul 90+1 era analizat în camera VAR.

„Râsul lui Thuram? Nu știu, nu l-am văzut, dar hai să nu ne mai certăm, pentru că a pune bețe în roate nu face bine nimănui.

Să începem să vorbim despre ce am văzut. Mă interesează să înțeleg momentele meciului. În opinia mea, atitudinea echipei a fost corectă, am reușit să punem Juventus în dificultate. În repriza a doua am dominat, dar apoi nu am știut să gestionăm situația”, a declarat după meci Cristi Chivu, potrivit fcinter1908.it.

Juventus-Inter , meci nebun cu 7 goluri

Juventus a deschis scorul în minutul 14 după reușita lui Kelly, iar Inter a restabilit egalitatea după o jumătate de oră de joc, prin Calhanoglu. Un alt internațional turc, Yildiz, a readus-o pe Juventus în avantaj, până la pauză.

Cele două echipe nu au dezamăgit nici după reluarea jocului. Calhanoglu a realizat „dubla” în minutul 65, iar Marcus Thuram a dus-o în avantaj pe Inter, spre bucuria lui Cristi Chivu.

Avantajul milanezilor a durat doar opt minute. Fratele lui Marcus, Khephren, a restabilit egalitatea.

Pe final, Juventus a forțat victoria, iar Adzic, trimis pe teren în minutul 73, l-a învins pe Sommer cu un șut spectaculos de la 25 de metri, în primul minut suplimentar.

Inter s-a aruncat în atac, dar nu a mai reușit să puncteze pe tabelă.

Astfel, formația lui Cristi Chivu bifează al doilea eșec consecutiv, după înfrângerea de etapa trecută, 1-2 cu Udinese.

Cristi Chivu, după meci: „Prestație excelentă, dar ne-a lipsit claritatea”

„Am avut o prestație excelentă în ambele reprize, dar trebuie să înțelegi anumite momente. Am venit aici să jucăm, să încercăm să câștigăm, dar cu siguranță ne-a lipsit puțină claritate. Mai ales în ultimele zece minute.

Nu mă uit niciodată la erori individuale, nu este corect să vorbesc despre un singur individ. Au fost cu siguranță momente pe care le-am fi putut și ar fi trebuit să le gestionăm mai bine.

La Juve, nimănui nu i-a fost rușine să degajeze mingea în tribune în momente dificile...

Trebuie să înțelegi când poți face anumite lucruri și când nu poți. Am depus mult efort pentru a schimba situația și, în final, ar fi trebuit să facem anumite lucruri mai bine. Este o chestiune de mentalitate și de experiență.

Mă uit la ce am făcut bine astăzi și în repriza a doua împotriva lui Udinese. Mergem mai departe și continuăm să muncim.

De asemenea, trebuie să lăsăm trecutul în urmă pentru a merge mai departe și a continua să muncim bine, așa cum am făcut până acum”, a declarat Cristi Chivu.

