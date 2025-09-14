Lovitură pentru Dennis Man VIDEO. Românul a fost rezervă neutilizată  la victoria nebună a lui PSV. Meci cu opt goluri! + Peter Bosz, moment bizar după meci
  • Dennis Man (27 de ani) a fost rezervă neutilizată în victoria celor de la PSV cu NEC Nijmegen, scor 5-3.

Deși a fost titular în primele două meciuri disputate pentru PSV, fiind schimbat de fiecare dată la pauză, Dennis Man a rămas pe banca de rezerve la partida de sâmbătă.

Dennis Man, rezervă neutilizată la PSV

Peter Bosz, antrenorul formației olandeze a preferat să îl folosească pe Ivan Perisic în locul lui Dennis Man. Românul a rămas pe banca de rezerve pe tot parcursul partidei, în timp ce croatul a fost integralist.

PSV a deschis rapid scorul, grație golului marcat de Ricardo Pepi în minutul 12. Peste alte 18 minute, formația din Eindhoven și-a majorat avantajul prin van Bommel.

Ulterior, cele două echipe au înscris două goluri în două minute. NEC a redus din diferență în minutul 32, atunci când Misidjan a marcat din pasa lui Linssen, dar Veerman a dus scorul la 3-1 în minutul 33.

2
este locul ocupat de PSV în clasamentul primei ligi din Olanda

În startul reprizei secunde, PSV a majorat scorul la 4-1, Ricardo Pepi reușind „dubla” în minutul 49. NEC a punctat și ea la doar 4 minute distanță, El Kachati trecându-și numele pe lista marcatorilor.

În minutul 69, NEC a reușit să mai marcheze un gol, scorul devenind 4-3 în favoarea celor de la PSV. Tjarron Chery a primit mingea de la Fonville și a marcat fără mari probleme.

La doar 3 minute distanță, PSV a marcat ultimul gol al partidei, Veerman pasând decisiv pentru Boadu, care a îndeplinit o simplă formalitate.

Peter Bosz, moment bizar la interviul de după meci: „Mi-a spus să nu vorbesc, îl ascult mereu”

La finalul partidei, tehnicianul celor de la PSV, Peter Bosz, a fost întrebat despre prestația arbitrului Danny Makkelie, care a luat o serie de decizii controversate.

Tehnicianul nu a vrut să vorbească despre subiect. Bosz a stat câteva secunde fără să rostească vreun cuvânt, ulterior spunând că nu este lăsat de către ofițerul de presă să vorbească despre arbitru.

„Nu este permis, nu-i așa? Mi-a spus dinainte să nu spun nimic despre asta. Îl ascult mereu (n.r. - pe ofițerul de presă).”, a declarat Peter Bosz, citat de fcupdate.nl.

