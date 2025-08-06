„E rușinos cum vorbiți cu femeile” Elina Svitolina, mesaj cutremurător după amenințările cu moartea primite de la pariori: „Mamele voastre ar fi dezgustate!”
Elina Svitolina. Foto: Instagram, @svitolinafoundation
Tenis

„E rușinos cum vorbiți cu femeile” Elina Svitolina, mesaj cutremurător după amenințările cu moartea primite de la pariori: „Mamele voastre ar fi dezgustate!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 15:24
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 15:25
  • Elina Svitolina (30 de ani, #13 WTA) a trăit una dintre cele mai dificile zile din carieră.
  • Jucătoarea ucraineană a fost învinsă categoric de Naomi Osaka, scor 6-2, 6-2, în sferturile turneului WTA de la Montreal.
  • Pe lângă înfrângerea suferită pe teren, Svitolina a fost nevoită să facă față și unui val de abuzuri online.

Fostul număr trei mondial a dezvăluit că a primit zeci de mesaje cu insulte și amenințări, inclusiv cu moartea, pe rețelele sociale.

Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Citește și
Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Citește mai mult
Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei

Elina Svitolina, după valul de abuzuri online: „Către toți pariorii, înainte de a fi sportivă, sunt mamă”

Sportiva consideră că reacțiile au venit, în principal, din partea pariorilor nemulțumiți.

„Către toți pariorii: înainte de a fi sportivă, sunt mamă. Felul în care vorbiți cu femeile, cu mamele, este rușinos.

Dacă mamele voastre ar vedea aceste mesaje, s-ar simți dezgustate”, a notat sportiva, pe rețelele de socializare.

„E rușinos cum vorbiți cu femeile” Elina Svitolina, mesaj cutremurător după amenințările cu moartea primite de la pariori: „Mamele voastre ar fi dezgustate!” „E rușinos cum vorbiți cu femeile” Elina Svitolina, mesaj cutremurător după amenințările cu moartea primite de la pariori: „Mamele voastre ar fi dezgustate!”

Unele dintre mesajele abuzive făceau trimitere și la contextul geopolitic actual, în special la războiul din Ucraina, țara natală a sportivei.

  • „Sper să mori în seara asta! Banii tăi din meciuri aranjate nu-ți vor folosi la nimic după ce te omor”
  • „Ticăloasă coruptă! Karma o să te lovească, nu-ți face griji”
  • „Sper ca Rusia să omoare toți nenorociții ăștia de ucraineni. Să pierzi în fața unei japoneze...”
  • „Țara ta e în război și tu stai aici să te faci de râs așa?”
  • „Abia aștept să te retragi”
  • „Omoară-te, sper să nu mai atingi vreodată o rachetă”, au fost câteva dintre mesajele primite de Svitolina.

Nu numai Elina Svitolina se confruntă cu abuzuri online din partea pariorilor

Potrivit unui studiu realizat de mai multe organizații de reglementare din tenis, aproape jumătate dintre jucători au fost ținta unor atacuri similare în ultimul an, majoritatea venind din partea pariorilor, conform mundodeportivo.com.

Problema a fost semnalată și de alte nume importante din circuit.

Gael Monfils, soțul Elinei Svitolina, a preferat un altfel de răspuns pentru cei care îl criticau după înfrângerea suferită în runda inaugurală a turneului ATP 250 de la Stuttgart.

„Salut, băieți, nu este un sfat financiar, dar serios, încă mai pariați pe mine? Primul turneu pe iarbă, joc cu Alex Michelsen, 20 de ani, locul 35 în lume, și voi vreți să pariați pe mine?

Scrii că sunt de rahat, eu știu că sunt de rahat, amândoi știm că sunt de rahat, și tu încă pariezi pe mine? Cine e mai prost dintre noi doi, sincer? Serios acum”, a spus francezul, în vârstă de 38 de ani”, spunea atunci Monfils.

Și Caroline Garcia a vorbit, după US Open 2024, despre presiunea tot mai mare exercitată de „pariurile nesănătoase”.

Citește și

Trump impune teste fizice în școli Președintele SUA reintroduce examenul prezidențial de fitness. Ce probe au copiii americani: „Uram acel test!”
Diverse
14:24
Trump impune teste fizice în școli Președintele SUA reintroduce examenul prezidențial de fitness. Ce probe au copiii americani: „Uram acel test!”
Citește mai mult
Trump impune teste fizice în școli Președintele SUA reintroduce examenul prezidențial de fitness. Ce probe au copiii americani: „Uram acel test!”
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Fotbal feminin
17:20
„Leoaicele” vor fi decorate Anunțul făcut de premierul Keir Starmer, după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Citește mai mult
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
tenis wta abuz elina svitolina naomi osaka
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 118 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share