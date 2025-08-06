„E rușinos cum vorbiți cu femeile” Elina Svitolina, mesaj cutremurător după amenințările cu moartea primite de la pariori: „Mamele voastre ar fi dezgustate!”

Elina Svitolina (30 de ani, #13 WTA) a trăit una dintre cele mai dificile zile din carieră.

Jucătoarea ucraineană a fost învinsă categoric de Naomi Osaka, scor 6-2, 6-2, în sferturile turneului WTA de la Montreal.

Pe lângă înfrângerea suferită pe teren, Svitolina a fost nevoită să facă față și unui val de abuzuri online.

Fostul număr trei mondial a dezvăluit că a primit zeci de mesaje cu insulte și amenințări, inclusiv cu moartea, pe rețelele sociale.

Elina Svitolina, după valul de abuzuri online: „Către toți pariorii, înainte de a fi sportivă, sunt mamă”

Sportiva consideră că reacțiile au venit, în principal, din partea pariorilor nemulțumiți.

„Către toți pariorii: înainte de a fi sportivă, sunt mamă. Felul în care vorbiți cu femeile, cu mamele, este rușinos.

Dacă mamele voastre ar vedea aceste mesaje, s-ar simți dezgustate”, a notat sportiva, pe rețelele de socializare.

Unele dintre mesajele abuzive făceau trimitere și la contextul geopolitic actual, în special la războiul din Ucraina, țara natală a sportivei.

„Sper să mori în seara asta! Banii tăi din meciuri aranjate nu-ți vor folosi la nimic după ce te omor”

„Ticăloasă coruptă! Karma o să te lovească, nu-ți face griji”

„Sper ca Rusia să omoare toți nenorociții ăștia de ucraineni. Să pierzi în fața unei japoneze...”

„Țara ta e în război și tu stai aici să te faci de râs așa?”

„Abia aștept să te retragi”

„Omoară-te, sper să nu mai atingi vreodată o rachetă”, au fost câteva dintre mesajele primite de Svitolina.

Nu numai Elina Svitolina se confruntă cu abuzuri online din partea pariorilor

Potrivit unui studiu realizat de mai multe organizații de reglementare din tenis, aproape jumătate dintre jucători au fost ținta unor atacuri similare în ultimul an, majoritatea venind din partea pariorilor, conform mundodeportivo.com.

Problema a fost semnalată și de alte nume importante din circuit.

Gael Monfils, soțul Elinei Svitolina, a preferat un altfel de răspuns pentru cei care îl criticau după înfrângerea suferită în runda inaugurală a turneului ATP 250 de la Stuttgart.

„Salut, băieți, nu este un sfat financiar, dar serios, încă mai pariați pe mine? Primul turneu pe iarbă, joc cu Alex Michelsen, 20 de ani, locul 35 în lume, și voi vreți să pariați pe mine?

Scrii că sunt de rahat, eu știu că sunt de rahat, amândoi știm că sunt de rahat, și tu încă pariezi pe mine? Cine e mai prost dintre noi doi, sincer? Serios acum”, a spus francezul, în vârstă de 38 de ani”, spunea atunci Monfils.

Și Caroline Garcia a vorbit, după US Open 2024, despre presiunea tot mai mare exercitată de „pariurile nesănătoase”.

