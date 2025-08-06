Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei

Rivalitatea istorică dintre cele două mari cluburi nu a împiedicat-o pe Dinamo să apeleze la ajutorul FCSB-ului pentru a-și recupera un fotbalist cu o accidentare gravă.

Dinamo și FCSB s-au întâlnit în ultima etapă în meci direct, iar trupa lui Kopic a câștigat, scor 4-3, într-un meci disputat pe Arena Națională.

Un întreg stadion l-a huiduit și înjurat pe Dennis Politic, la Derby de România, de sâmbăta trecută, fanii lui Dinamo acuzându-l de trădare pentru că a plecat la FCSB.

În schimb, fotbalistul cel mai aclamat din alb-roșu a fost un fost fcsb-ist: Alexandru Musi, care a făcut parte din rocada cu Politic.

Rivalitatea dintre cele două cluburi mai există la nivelul din trecut doar în percepția suporterilor. Fiindcă, recent, Dinamo a luat o decizie surprinzătoare: de a apela la ajutorul FCSB pentru a-și recupera unul dintre fotbaliștii accidentați!

Licsandru, ajutat de FCSB să revină pe teren

E vorba despre Cristian Licsandru (22 de ani), care a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în luna februarie. S-a recuperat, după care, în iunie, Andrei Nicolescu a dezvăluit că implantul care îi fusese introdus în genunchi a fost respins de organismul lui Licsandru, motiv pentru care a fost supus unei noi intervenții.

După acest moment, s-a decis ca Licsandru să meargă să se refacă sub comanda lui Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul lui FCSB. Ședințele speciale pe care fotbalistul le face sunt chiar în baza campioanei din Berceni.

Îmi pare foarte rău de acest copil. Începuse bine sezonul trecut, prinsese lotul de U21, crescuse în sânul echipei şi lumea începuse să-l perceapă ca un jucător cu reale calităţi. A făcut un cantonament de iarnă foarte bun, apoi a avut un ghinion imens și s-a accidentat. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, pe 16 iulie

Licsandru ar urma să reintre la antrenamentele normale, alături de colegii săi, abia după prima pauză în Liga 1, carfe se va produce la începutul lui septembrie.

8 luni se împlinesc zilele viitoare de la ultimul meci disputat de Licsandru pentru Dinamo: pe 18 decembrie 2024, în Cupa României: Dinamo - Petrolul 0-0

Nu e primul jucător al unei alte echipe care apelează la sprijinul FCSB pentru a se recupera.

Kurti a mai avut jucători de la aproape toate echipele, inclusiv Rapid. E vorba despre Dandea, acum mai mulți ani.

Recent, Valentin Țicu a fost pacientul kinetoterapeutului campioanei. Fundașul stânga al Petrolului a avut probleme extrem de grave.

Operat în vara lui 2024 tot pentru ruptură a ligamentelor, Țicu s-a ales ulterior, când și-a scos firele la un spital de stat din București, cu o infecție, în urma căreia a trebuit reluată toată procedura inițială.

La aproape un an de când s-a accidentat, Țicu încă nu este apt de joc și e puțin probabil să evolueze până la final de 2025.

11 meciuri a jucat Licsandru pentru Dinamo în sezonul precedent: 9 în Liga 1 și două în Cupa României

