Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei
Cristian Licsandru (foto: Facebook/Dinamo)
Superliga

Dinamo se tratează în baza FCSB Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a trimis un jucător să se recupereze în Berceni, la kinetoterapeutul campioanei

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 14:28
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 14:31
  • Rivalitatea istorică dintre cele două mari cluburi nu a împiedicat-o pe Dinamo să apeleze la ajutorul FCSB-ului pentru a-și recupera un fotbalist cu o accidentare gravă.
  • Dinamo și FCSB s-au întâlnit în ultima etapă în meci direct, iar trupa lui Kopic a câștigat, scor 4-3, într-un meci disputat pe Arena Națională.

Un întreg stadion l-a huiduit și înjurat pe Dennis Politic, la Derby de România, de sâmbăta trecută, fanii lui Dinamo acuzându-l de trădare pentru că a plecat la FCSB.

În schimb, fotbalistul cel mai aclamat din alb-roșu a fost un fost fcsb-ist: Alexandru Musi, care a făcut parte din rocada cu Politic.

Rivalitatea dintre cele două cluburi mai există la nivelul din trecut doar în percepția suporterilor. Fiindcă, recent, Dinamo a luat o decizie surprinzătoare: de a apela la ajutorul FCSB pentru a-și recupera unul dintre fotbaliștii accidentați!

Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur  care a șocat FCSB  
Citește și
Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur care a șocat FCSB
Citește mai mult
Kosovarii se tem de incidente Decizie de urgență luată de Drita pentru meciul de la București + Propunerea pentru retur  care a șocat FCSB  

Licsandru, ajutat de FCSB să revină pe teren

E vorba despre Cristian Licsandru (22 de ani), care a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în luna februarie. S-a recuperat, după care, în iunie, Andrei Nicolescu a dezvăluit că implantul care îi fusese introdus în genunchi a fost respins de organismul lui Licsandru, motiv pentru care a fost supus unei noi intervenții.

După acest moment, s-a decis ca Licsandru să meargă să se refacă sub comanda lui Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul lui FCSB. Ședințele speciale pe care fotbalistul le face sunt chiar în baza campioanei din Berceni.

Îmi pare foarte rău de acest copil. Începuse bine sezonul trecut, prinsese lotul de U21, crescuse în sânul echipei şi lumea începuse să-l perceapă ca un jucător cu reale calităţi. A făcut un cantonament de iarnă foarte bun, apoi a avut un ghinion imens și s-a accidentat. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, pe 16 iulie

Licsandru ar urma să reintre la antrenamentele normale, alături de colegii săi, abia după prima pauză în Liga 1, carfe se va produce la începutul lui septembrie.

8 luni
se împlinesc zilele viitoare de la ultimul meci disputat de Licsandru pentru Dinamo: pe 18 decembrie 2024, în Cupa României: Dinamo - Petrolul 0-0

Nu e primul jucător al unei alte echipe care apelează la sprijinul FCSB pentru a se recupera.

Kurti a mai avut jucători de la aproape toate echipele, inclusiv Rapid. E vorba despre Dandea, acum mai mulți ani.

Recent, Valentin Țicu a fost pacientul kinetoterapeutului campioanei. Fundașul stânga al Petrolului a avut probleme extrem de grave.

Operat în vara lui 2024 tot pentru ruptură a ligamentelor, Țicu s-a ales ulterior, când și-a scos firele la un spital de stat din București, cu o infecție, în urma căreia a trebuit reluată toată procedura inițială.

La aproape un an de când s-a accidentat, Țicu încă nu este apt de joc și e puțin probabil să evolueze până la final de 2025.

11 meciuri
a jucat Licsandru pentru Dinamo în sezonul precedent: 9 în Liga 1 și două în Cupa României

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Ironii la adresa FCSB? Presa din Macedonia de Nord, după eșecul celor de la Shkendija cu Qarabag: „E clar că nu e Steaua”
Superliga
11:02
Ironii la adresa FCSB? Presa din Macedonia de Nord, după eșecul celor de la Shkendija cu Qarabag: „E clar că nu e Steaua”
Citește mai mult
Ironii la adresa FCSB? Presa din Macedonia de Nord, după eșecul celor de la Shkendija cu Qarabag: „E clar că nu e Steaua”
„Luați-l mâine!” Cine e jucătorul propus de Marius Șumudică la CFR Cluj
Superliga
09:00
„Luați-l mâine!” Cine e jucătorul propus de Marius Șumudică la CFR Cluj
Citește mai mult
„Luați-l mâine!” Cine e jucătorul propus de Marius Șumudică la CFR Cluj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
dinamo bucuresti kinetoterapeut fcsb berceni cristian licsandru
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 118 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share