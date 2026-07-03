Dan Udrea Eterna și fascinanta Elveție
Opinii

Dan Udrea Eterna și fascinanta Elveție

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 16:44
  • La ultimele 4 turnee de CM, Elveția a reușit ceva senzațional: de fiecare dată să se califice din grupe, inclusiv acum.
  • Spania, Anglia, Portugalia, Croația sau Belgia nu au ținut pasul cu Elveția, singura deasupra e formidabila națională a Franței.
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Elveția nu e o națională care face valuri precum marile favorite din Europa. Nu e nici Croația, care a reușit rezultate mari și foarte mari și nici nu a venit la acest turneu final cu aura Norvegiei, cu ale ei vedete de la City și Arsenal.

Dar Elveția are ceva ce foarte puține țări europene au: constanță în rezultate bune. Azi dimineață a reușit accesul în optimile de finală, după 2-0 cu Algeria. Câștigase și grupa.

E pentru al 4-lea turneu mondial consecutiv în care Elveția ajunge în optimi!

Vi se pare puțin? Poate așa pare, însă comparația cu marile forțe arată că, de fapt, Elveția, a reușit ceva incredibil de greu.

ATENȚIE, la ultimele patru ediții de Mondial, cu excepția Franței, nicio altă reprezentativă nu a atins nivelul Elveției. Niciuna, indiferent de cât de mare e numele ei.

  • SPANIA - a ieșit din grupe în 2014
  • ANGLIA - a fost eliminată în grupe în 2014
  • CROAȚIA - a părăsit competiția în grupe în 2014
  • PORTUGALIA - eliminată în grupe în 2014
  • GERMANIA - eliminată în grupe în 2018 și 2022, scoasă în 16-imi în 2026
  • BELGIA - eliminată în grupe în 2022
  • OLANDA - a ratat CM din 2018, eliminată în 16-imi în 2026
  • ITALIA - scoată din grupe în 2014, a ratat CM 2018, 2022 și 2026

Acum cum vi se par rezultatele Elveției, de a accesa de fiecare dată optimile unui Mondial? Doar Franța e peste, dar această națională a arătat ceva supraomenesc în ultimii 12 ani:

  • Sfert de finală în 2014
  • Campioană în 2018
  • Finalistă în 2022
  • Acum e în competiție, a câștigat toate meciurile și e favorita numărul 1

Elveția trebuie să aibă ceva ca să mențină această constanță ieșită din comun. Nu e deloc simplu și să te califici de fiecare dată la un turneu final, dar să mai și reușești să treci mereu de faza grupelor. Și iată ce parcurs a atins la aceste ultime 4 ediții:

CM 2014

  • S-a clasat peste Ecuador și Honduras în grupă

CM 2018

  • A fost peste Serbia și Costa Rica în grupă, iar în fața Braziliei n-a pierdut

CM 2022

  • S-a clasat în grupă peste Serbia și Camerun și a făcut egal cu Brazilia

CM 2026

  • A câștigat grupa cu Canada, Bosnia și Qatar, a eliminat-o pe Algeria în 16-imi

Parcurgi lotul Elveției și nu-ți sare în ochi niciun jucător de clasă. Cel mai bine cotat e Manzambi, un atacant de 20 de ani, care însă joacă la o echipă de mijlocul clasamentului în Germania, la Freiburg.

Raportat la evaluarea de pe transfermarkt, Elveția la acest Mondial are o cotă de 330 de milioane de euro. Și, în acest moment, înainte ultimelor 3 meciuri din 16-imi, sunt 7 țări, cu o cotă mai mare, care deja sunt eliminate:

  • Germania (950 milioane euro)
  • Olanda (755)
  • Coasta de Fildeș (520)
  • Senegal (480)
  • Suedia (410)
  • Croația (390)
  • Ecuador (370)

În lipsa unui lot ofertant, Elveția are, în schimb, o stabilitate fantastică pe banca tehnică. În ultimii 22 de ani, această națională a fost la toate cele 6 Mondiale desfășurate. La toate!

Știți câți antrenori a avut în 22 de ani? Doar patru: Kuhn, Hitzfeld, Petkovic și Yakin.

În același interval, Anglia și Belgia au avut câte 9, Italia chiar 10. România, ca să ne băgăm și pe noi în această comparație, a ajuns la 11 mandate, cu Pițurcă și Iordănescu de câte două ori.

Să nu dai greș niciodată timp de 20 de ani la rând, să bifezi toate Mondialele și acolo regula să fie calificarea în optimi, așa ceva trebuie să constituie un reper formidabil pentru orice țară care nu face parte din elita fotbalului, dar care speră să ajungă măcar să stea la aceeași masă cu marile puteri.

Așa cum Elveția a reușit să transforme acest vis într-o tradiție care rulează de două decenii.

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