Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Trump, pregătit de alt joc de golf. Foto: Imago
Diverse

Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf protejat de un lansator de rachete

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 13:18
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 13:20
  • Donald Trump găsește mereu timp pentru golf chiar și într-o perioadă de tensiune maximă globală. 
  • Președintele SUA e sub scutul unui sistem de apărare aeriană Avenger dotat cu rachete Stinger. 
  • Ce le-a spus Trump militarilor care îl protejau și reacția acestora.
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Donald Trump, 80 de ani, nu renunță la relaxare indiferent ce se întâmplă în Statele Unite sau în lume.

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Războiul din Iran nu e încheiat, războiul din Ucraina continuă să facă ravagii, iar premierul israelian Netanyahu nu acceptă planul SUA pentru Gaza.

Trump, la golf apărat de Avenger, radare și avioane de vânătoare

Președintele american nu ratează însă nicio ocazie de a-și exersa loviturile la golf.

Trump a fost văzut pe terenul de golf din Bedminster, New Jersey.

O imagine a făcut înconjurul lumii cu el jucând protejat de un sistem de apărare aeriană Avenger (SHORAD), un lansator de rachete Stinger folosit de armată în zone de conflict, potrivit TWZ și Het Laatste Nieuws. Nu lipsea radarul Sentinel.

Trump, gata de lovitură. La câțiva metri distanță, lansatorul de rachete. Foto: X Trump, gata de lovitură. La câțiva metri distanță, lansatorul de rachete. Foto: X
Trump, gata de lovitură. La câțiva metri distanță, lansatorul de rachete. Foto: X

Cât timp președintele făcea sport, întreaga zonă era sub interdicție aeriană.

Avioanele de vânătoare F16 au interceptat duminică două aeronave de mici dimensiuni care pătrunseseră în spațiul interzis. 

Trump: „Nu sunt îngrijorat de rachete și drone”

Într-o înregistrare video de la începutul lunii, Trump i-a salutat pe militarii care-i asigurau paza cu Avenger.

„Nu sunt îngrijorat de rachete și drone”, a glumit el.

„Avem totul sub control”, a reacționat un militar, arătând spre sistemul de apărare aeriană.

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