„Îi e teamă să mai concureze!” EXCLUSIV. Cel mai bun sportiv al României s-ar putea retrage definitiv  din cauza anxietății

Cel mai valoros gimnast român al momentului, Gabriel Burtănete, 24 de ani, e gata să pună capăt carierei sportive.

Deși s-a recuperat spectaculos din punct de vedere fizic după o accidentare severă suferită acum doi ani, sportivul se confruntă cu o anxietate competițională severă.

Gimnastul era considerat liderul generației sale, având în arsenal două sărituri de nivel mondial care îl plasau ca favorit la marile competiții ale lumii.

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Sportul românesc primește o grea lovitură chiar înaintea competițiilor majore din acest an (Europeanul de la Zagreb, 19-23 august și Mondialul de la Totterdam, 17-25 octombrie).

Gabriel Burtănete, recunoscut unanim drept cel mai bun și de perspectivă gimnast al României din ultimii ani, pare că a ales, conform surselor GOLAZO.ro, să se retragă definitiv din activitate.

Surse GOLAZO.ro: „ L-am pierdut pe Burtănete”

Nu este vorba despre o decizie de moment, ci despre deznodământul dureros al unei lupte interioare intense pe care sportivul de top a decis să o prioritizeze în detrimentul gloriei din competiții.

„Din păcate, l-am pierdut pe Burtănete. Toată lumea a încercat să găsească o soluție, antrenorul lui (n.r. - Răzvan Șelariu), psihologul lotului, Ioan Suciu (n.r. - președintele Federației Române de Gimnastică), cel cu care se pregătește la Steaua (n.r. - Alin Jivan), dar nu s-a mai putut face nimic. A spus tuturor că are o problemă de natură fizică și psihică și că îi e teamă să mai concureze”, au transmis surse pentru GOLAZO.ro.

Problemele lui Gabriel Burtănete au apărut în urmă cu trei ani, când a suferit o accidentare serioasă. Se întâmpla la RomGym Trophy, în septembrie 2023, când gimnastul a suferit o accidentare la gleznă în timpul încălzirii. Entorsă de gradul III, cu rupere de ligament.

Deși o echipă formată din specialiști din România, Franța, Germania și Italia a decis că operația nu se impune, durerile lui Gabriel au fost intense și au durat mai mult decât era preconizat. Gimnastul a urmat un program de reabilitare în care a inclus sesiuni de osteopatie, psihoterapie și kinetoterapie.

Accidentarea l-a costat mult de Gabriel Burtănete. Acesta a ratat Campionatele Europene și Mondiale din 2024 și, astfel, nu s-a calificat pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Surse GOLAZO.ro: „Îi e teamă să mai concureze”

Sursele GOLAZO.ro continuă: „Din punct de vedere fizic, băiatul își revenise. Nu exista presiune pentru anumite performanțe, mai ales că acest European era prima competiție majoră de după accidentare. Am înțeles că a lucrat mult și cu psihologul lotului masculin de gimnastică, domnul Adrian Moroianu, dar nu a putut să-i redea încrederea”.

2 medalii importante de aur a câștigat Gabriel Burtănete în cariera sa, în proba de sărituri, la Campionatul European și la cel Mondial de juniori

Pentru că proba cea mai bună a lui Gabriel Burtănete e cea de sărituri, acolo unde gleznele sunt foarte importante în a stabiliza aterizarea, teama gimnastului e de înțeles. O recidivă l-ar putea lăsa cu sechele destul de serioase.

„Gabriel nu se mai odihnea bine în ultimul timp, dormea puțin. La antrenamente nu avea nicio problemă, dar cum veneau competițiile, cum începea să fie cuprins de o stare de anxietate. Era una profundă, generalizată, legată de presiunea competițiilor și de accidentare. Le-a spus tuturor că «nu mai vreau, nu mai pot, mi-e frică»”, au continuat sursele GOLAZO.ro.

Gabrile Burtănete: „Atât pot spune”

Contactat telefonic de GOLAZO.ro pentru a confirma informațiile, Răzvan Șelariu, antrenorul lot masculin de gimnastică, a declarat:

„Da, Gabriel mi-a trimis un mesaj prin care mă anunța că se retrage. E mare păcat, pentru că avea două sărituri de o valoare extraordinară, cu care putea prinde finala și chiar o medalie la orice competiție europeană sau mondială. Dar noi îi respectăm decizia”.

Contactat și el, gimnastul Gabriel Burtănete a oferit o reacție neașteptată: „Tot ce pot spune în acest moment e că am luat o pauză de la gimnastică. Atât. Nu am mai vorbit cu nimeni despre asta și nu aș vrea să zic mai multe în acest moment”.

4 e locul ocupat de Gabriel Burtănete la Mondialele de seniori din 2022, în proba de sărituri

Gabriel Burtănete era unul dintre favoriții la o medalie, în proba de sărituri, pentru Mondialul din acest an, dar și pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. La nivel global, doar 5-6 gimnaști au două sărituri de complexitatea tehnică a gimnastului român.

Burtănete e considerat unul dintre cei mai buni gimnaști ai României din ultimul deceniu și un candidat serios la o medalie olimpică peste doi ani.

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