Steaua Roșie, dublă înfrângere în turul 3 preliminar de Champions League, 0-1 (d) și 0-2 (a) cu Hapoel Beer Sheva.

Reacția dură a ultrașilor sârbi și decizia radicală a antrenorului Dejan Stankovic după doar opt luni pe banca roș-albilor.

Hapoel Beer Sheva va juca la București turul play-offului Ligii cu Sabah. Dacă trec de azeri, israelienii continuă în Giulești faza principală CL. Dacă nu, evoluează în Europa League.

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Surpriză mare în Liga Campionilor. Hapoel Beer Sheva a învins-o de două ori pe Steaua Roșie Belgrad, 3-0 la general în turul 3 preliminar, calificându-se în play-off.

Israelienii îi vor înfrunta pe azerii de la Sabah (1-2 și 4-0 cu Aarhus). Prima manșă, pe 19 august, la București. Returul, șase zile mai târziu.

Forțați de războiul din Orientul Mijlociu să joace meciurile de acasă în străinătate, alb-roșii vor ataca faza principală tot în Giulești. În Champions, dacă trec de Sabah, sau în Europa League, în cazul în care pierd.

Antrenorul Stankovic, reacție extremă. Și-a dat demisia de la Steaua Roșie

Hapoel a lăsat în urmă un scandal imens la Belgrad. Steaua Roșie a explodat.

Eliminat când scorul era 0-0, antrenorul Dejan Stankovic, 47 de ani (întors la club de numai opt luni), a reacționat furibund, scuipând, înjurând, trăgându-se de tricou și făcând semne provocatoare spre fanii sârbi.

Dejan Stankovic, greu de calmat după ce a fost eliminat. Foto: Imago

Imediat după ce legenda a primit cartonașul roșu, Beer Sheva a deschis scorul și echipa s-a prăbușit, primind încă un gol.

„Marakana” fierbe. Președintele țării, insultat. Gest umilitor față de jucători

La sfârșit, Stankovic a anunțat și jucătorii, și conducerea că pleacă. Și-a dat demisia, potrivit presei locale. Primul pe lista posibililor înlocuitori, spaniolul Albert Riera.

Duelul veteranilor de 37 de ani: Miguel Vitor (stânga), internațional israelian de origine portugheză, a respins încă o dată din fața lui Arnautovic. Foto: Imago

Suporterii belgrădeni, mai ales ultrașii din peluză, temuții Delije, nu mai suportă ce se întâmplă pe „Marakana”. Au cerut demisia șefilor clubului, l-au insultat pe președintele țării, Aleksandar Vucic, susținător al Stelei Roșii.

Odată partida încheiată, jucătorii s-au oprit în fața peluzei.

Delije oterale igrače u tunel posle utakmice. #fkcz pic.twitter.com/fgTbXBxAVt — Mozzart Sport (@MozzartSport) August 11, 2026

Liderul Delije n-a vrut să-i vadă. În timp ce ultrașii scandau împotriva lor, șeful galeriei le-a făcut semn clar să se ducă direct la vestiar. Nu voia să le accepte nici scuzele.

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