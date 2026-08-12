Varga încearcă să dea lovitura Adrian Mutu sau Zeljko Kopic ar putea să preia CFR Cluj după refuzul lui Șumudică

Adrian Mutu (47 de ani), Zeljko Kopic (48 de ani) și Leo Grozavu (58 de ani) sunt cele trei nume aflate pe lista celor de la CFR Cluj pentru a prelua banca tehnică.

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După demiterea lui Antonio Folha, Marius Șumudică (55 de ani) era ca și înțeles cu CFR Cluj. Negocierile au picat pe ultima sută de metri. Tehnicianul a refuzat să revină în Gruia, deoarece nu i s-a permis să-și aducă propriul staff la echipă.

Ulterior, a fost vehiculat numele lui Laszlo Balint (47 de ani), însă Ioan Varga încearcă să dea o adevărată lovitură.

Adrian Mutu, Zeljko Kopic sau Leo Grozavu ar putea prelua CFR Cluj

Oficialul feroviarilor a dezvăluit că Adrian Mutu, Zeljko Kopic și Leo Grozavu sunt cei trei antrenori pe care îi are în vizor.

„Adrian Mutu este o variantă foarte interesantă pentru noi. Pot să vă confirm că este pe lista scurtă din care vom alege viitorul antrenor, pe care îi mai am pe Kopic și pe Grozavu.

Dar, așa cum am mai spus-o, nu ne grăbim și o să luăm cea mai bună decizie pentru club. Nu pot să spun acum că Adrian Mutu va fi noul antrenor al CFR Cluj, dar Adrian Mutu este pe lista mea scurtă”, a declarat Ioan Varga potrivit fanatik.ro.

Dintre cele trei variante anunțate de Varga, doar Adrian Mutu a mai antrenat-o pe CFR Cluj. S-a întâmplat între 4 ianuarie și 3 aprilie 2024.

„Briliantul” a demisionat după o înfrângere categorică, 0-4, cu Corvinul Hunedoara în Cupa României. La acea vreme, formația antrenată de Florin Maxim evolua încă în Liga 2.

Adrian Mutu este liber de contract din martie 2025, când s-a despărțit de Petrolul/ Foto: IMAGO

Zelkjo Kopic a decis să o părăsească în vară pe Dinamo, după 2 ani și jumătate petrecuți în „Ștefan cel Mare”. În toată această perioadă, tehnicianul croat i-a salvat pe „câini” de la retrogradare și a fost aproape să-i ducă în cupele europene.

Zeljko Kopic

Leo Grozavu este și el liber de contract din martie 2026, când a părăsit FC Botoșani.

Leo Grozavu/ Foto: sportpictures.eu

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