Și-a făcut colegul KO Un fotbalist recunoaște că și-a lovit coechipierul cu pumnul. A fost acuzat și că l-a amenințat cu un cuțit!
Belhanda și Bjarnason. Foto: Montaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

Și-a făcut colegul KO Un fotbalist recunoaște că și-a lovit coechipierul cu pumnul. A fost acuzat și că l-a amenințat cu un cuțit!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 11:36
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 12:03
  • Younes Belhanda (36 de ani), fotbalistul marocan care evoluează în prezent la Al-Sailiya, în Qatar, a recunoscut că l-a lovit cu pumnul pe Birkir Bjarnason (38 de ani), fostul său coleg de la Adana Demirspor, în timpul unui antrenament din 2022.
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Incidentul a avut loc înaintea sezonului 2022-2023, când cei doi fotbaliști erau colegi la formația turcă Adana Demirspor.

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Younes Belhanda recunoaște că și-a lovit colegul: „A căzut inconștient”

Bjarnason a povestit anterior că a avut un conflict cu Belhanda în timpul unui antrenament. Potrivit acestuia, după ce s-a întors la vestiar, marocanul l-ar fi așteptat cu un cuțit. La mai bine de patru ani de la incident, Belhanda a vorbit despre cele întâmplate.

Fostul jucător al lui Montpellier, Schalke și Nice a explicat că disputa ar fi început după ce Bjarnason l-a lovit de mai multe ori cu cotul în timpul unui antrenament.

„Este adevărat că l-am lovit cu pumnul pe teren și a căzut inconștient. Dar nu l-am așteptat cu un cuțit. Nu a existat niciodată vreun cuțit.

Era un tip care dădea multe coate. În timpul unui antrenament, s-a apropiat de mine și mi-a dat două coate, apoi încă unul.

M-am întors și, pac, KO!”, a povestit Belhanda, conform mundodeportivo.com.

15 meciuri
au jucat împreună Belhanda și Bjarnason la Adana Demirspor, sub comanda lui Vincenzo Montella, fostul selecționer al Turciei

Deși a recunoscut că l-a lovit, Belhanda consideră că fostul său coleg ar fi trebuit să-și ceară scuze pentru comportamentul din timpul antrenamentului.

„A căzut la pământ. După aceea, a făcut un scandal uriaș și a început să sune presa.

A doua zi, ca să-mi cer scuze, i-am spus: «Dacă nu ești mulțumit, lovește-mă și tu».

Nu voiam să se întoarcă. Trebuia să-și ceară scuze față de mine înainte să poată reveni la echipă”, a mai declarat Belhanda.

Birkir Bjarnason susține că Belhanda l-a așteptat cu un cuțit

Versiunea prezentată de fotbalistul marocan este diferită de cea a lui Birkir Bjarnason.

Islandezul a povestit anterior că, după conflictul de la antrenament, Belhanda l-ar fi așteptat în vestiar cu un cuțit.

Marocanul a negat categoric această acuzație.

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