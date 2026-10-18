Fractură de maxilar  Emiliano „Dibu” Martinez a fost operat după o ciocnire violentă »  Cât va lipsi portarul lui Chelsea +43 foto
Emiliano Martinez. Foto: Imago
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Fractură de maxilar Emiliano „Dibu” Martinez a fost operat după o ciocnire violentă » Cât va lipsi portarul lui Chelsea

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 11:01
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 11:01
  • Emiliano Martinez (34 de ani), portarul lui Chelsea, a suferit o fractură de maxilar în meciul câștigat de londonezi cu Everton, scor 2-0, sâmbătă, în Premier League.
  • Portarul a fost operat și va lipsi în jur de 6-7 săptămâni.
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Argentinianul a fost scos pe targă de pe teren și transportat la spital, după o ciocnire puternică cu fundașul Jarrad Branthwaite.

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Emiliano Martinez, operat după accidentarea din Everton - Chelsea 0-2

Martinez a fost operat în cursul serii de sâmbătă, iar intervenția a decurs bine.

La scurt timp după intervenție, portarul în vârstă de 34 de ani a transmis un mesaj pe Instagram.

„Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Operația a decurs bine.

Cel mai important este că am câștigat și nu am primit gol. Voi reveni în câteva săptămâni”, a scris Emiliano Martinez.

Incidentul s-a petrecut în repriza secundă, în jurul minutului 68, pe stadionul Hill Dickinson din Liverpool.

La o lovitură liberă executată de Everton, Martinez a ieșit pentru a respinge mingea și s-a ciocnit violent cu Jarrad Branthwaite, care încerca să ajungă la balon.

După aproximativ zece minute de îngrijiri pe gazon, Martinez a fost scos de pe teren pe targă, cu gâtul imobilizat, și transportat la spital pentru investigații.

Branthwaite a primit și el îngrijiri medicale, dar a putut continua partida.

Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1
Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1

Galerie foto (43 imagini)

Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1 Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1 Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1 Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1 Momentul în care Emiliano Martinez s-a accidentat după ciocnirea cu Jarrad Branthwaite, în meciul Everton - Chelsea. Foto: captură TNT Sports 1
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Mike Penders ar putea apăra poarta lui Chelsea în absența lui Martínez

După accidentarea argentinianului, Xabi Alonso l-a introdus pe teren pe Mike Penders, portarul belgian în vârstă de 21 de ani.

Acesta și-a făcut astfel debutul în Premier League, după ce evoluase deja în cele două partide disputate de Chelsea în Cupa Ligii Angliei în acest sezon.

Penders nu a primit gol în minutele rămase și ar putea deveni titular în perioada în care Martinez va fi indisponibil.

40 de zile
ar putea lipsi Emiliano Martinez, conform eu.usatoday.com

Chelsea a câștigat meciul cu Everton, scor 2-0, datorită unei duble semnate de Pedro Neto, în minutele 46 și 90.

Londonezii au urcat pe locul al #4 în Premier League, cu 13 puncte.

Emiliano Martinez a disputat șase meciuri pentru Chelsea de la transferul său de la Aston Villa, în schimbul sumei de 8,75 milioane de euro.

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