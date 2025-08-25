„Sunt dură!” Emma Răducanu, dezvăluiri emoționante despre terapie, paparazzi și bodyguarzi: „Nu ies nici la plimbare singură”

Emma Răducanu dezvăluie că nu mai iese din casă fără gardă de corp, că a fost la psiholog și e încă surprinsă că fotografii tabloidelor o urmăresc peste tot.

Jucătoarea britanică de origine română s-a întors la US Open la patru ani de la marea ei performanță, unicul titlu al carierei sale.

Emma Răducanu are 22 de ani și a cucerit US Open în 2021, la doar 18 ani.

A fost prima jucătoare venită din calificări care a câștigat un trofeu de Grand Slam în era open.

De atunci, britanica născută în Canada cu tată român și mamă chinezoaică tot încearcă să revină în vârf.

Chinuită de accidentări, nu a mai învins în niciun alt turneu, acela a rămas unicul său triumf, dar revine mai puternică acum, la marea competiție de la New York.

36 este locul ocupat de Emma Răducanu în ierarhia mondială a tenisului feminin

Emma Răducanu are bodyguard: „Cineva mă supraveghează mereu”

Emma vorbește despre terapie, paparazzi și bodygyuarzi într-un interviu pentru The Guardian.

Nu a uitat cât a fost hărțuită, un individ a fost arestat și i s-a interzis să se apropie cinci ani de ea după ce i-a furat obiecte de la ușa casei în 2021, iar altul a urmărit-o în patru țări la începutul lui 2025, ultima oară în Emirate.

Emma, la antrenamente, înainte de US Open 2025 Foto: Imago

Se teme pentru siguranța ei. „După Dubai, mi-a fost foarte greu să mai ies din casă”, a spus Răducanu.

A dezvăluit că are permanent gardă de corp oriunde pleacă.

Mă simt mai sigură când am pe cineva cu mine. Nu ies singură, nicio plimbare singură. Pur și simplu, cineva mă supraveghează mereu Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică de origine română

Răducanu a fost la psiholog. Nu a ajutat-o !

Este surprinsă încă, la patru ani de la câștigarea US Open, că paparazzii o găsesc întotdeauna, știu permanent unde se află.

Oricând pot să apară fotografii cu ea în tabloide. „E chiar ciudat, pentru că nu-i vezi acolo, nu știi că sunt acolo.

Apoi, descoperi o poză cu tine a doua zi și te gândești: «Nu avea cum să fie acolo!»”.

A ajutat-o terapia, a fost la psiholog în clipele dificile ale carierei, ale vieții?

Am încercat, am încercat. Evident că mi s-a recomandat de multe ori să fac asta, ținând cont prin ce am trecut. Nimeni nu a mai suferit ce am suferit eu. Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică de origine română

„De aceea, am fost la două ședințe, dar m-am oprit”. Nu a găsit la psiholog sprijinul de care simțea nevoia.

„Mi-am zis: «Singura persoană care mă poate ajuta sunt eu însămi»”.

Am fost crescută cu standarde înalte, cu așteptări mari de la mine, fără prea multă empatie. Chiar și acum mi-e greu, dar cred că această educație m-a format cu adevărat, m-a ajutat să fiu jucătoarea de astăzi, persoana de astăzi. Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică de origine română

Răducanu: „Cei din jurul meu s-au înșelat”

Accidentările au afectat-o, mai ales în 2023, când a fost supusă la trei operații, la ambele încheieturi și la glezna stângă.

O enerva când i se transmitea chiar de către apropiați, în echipa ei, că nu e dură.

„Eu reacționam: «Oh, nu, sunt suficient de dură». Nu-mi plăcea să aud astfel de lucruri. Întotdeauna m-am mândrit că sunt o persoană muncitoare și că sunt dură. Și cred că sunt”, a spus Emma pentru The Guardian.

Cei din jurul meu s-au înșelat și asta m-a dus la trei operații. Mă supraantrenam și ascundeam durerea, pur și simplu. Pe măsură ce am crescut și am acumulat experiență, am devenit conștientă mai mult de corpul meu și am avut mai multă încredere în mine. Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică de origine română

