„Sunt dură!” Emma Răducanu, dezvăluiri emoționante despre terapie, paparazzi și bodyguarzi: „Nu ies nici la plimbare singură”
Emma Răducanu, înconjurată de fani la fiecare turneu. Dar cineva o protejează permanent acum Foto: Imago
Tenis

„Sunt dură!” Emma Răducanu, dezvăluiri emoționante despre terapie, paparazzi și bodyguarzi: „Nu ies nici la plimbare singură”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 09:26
  • Emma Răducanu dezvăluie că nu mai iese din casă fără gardă de corp, că a fost la psiholog și e încă surprinsă că fotografii tabloidelor o urmăresc peste tot. 
  • Jucătoarea britanică de origine română s-a întors la US Open la patru ani de la marea ei performanță, unicul titlu al carierei sale.

Emma Răducanu are 22 de ani și a cucerit US Open în 2021, la doar 18 ani.

A fost prima jucătoare venită din calificări care a câștigat un trofeu de Grand Slam în era open.

Milionara Emma Răducanu Sume impresionante acumulate la doar 22 de ani » Profitul înregistrat de firma ei
Citește și
Milionara Emma Răducanu Sume impresionante acumulate la doar 22 de ani » Profitul înregistrat de firma ei
Citește mai mult
Milionara Emma Răducanu Sume impresionante acumulate la doar 22 de ani » Profitul înregistrat de firma ei

De atunci, britanica născută în Canada cu tată român și mamă chinezoaică tot încearcă să revină în vârf.

Chinuită de accidentări, nu a mai învins în niciun alt turneu, acela a rămas unicul său triumf, dar revine mai puternică acum, la marea competiție de la New York.

36
este locul ocupat de Emma Răducanu în ierarhia mondială a tenisului feminin

Emma Răducanu are bodyguard: „Cineva mă supraveghează mereu”

Emma vorbește despre terapie, paparazzi și bodygyuarzi într-un interviu pentru The Guardian.

Nu a uitat cât a fost hărțuită, un individ a fost arestat și i s-a interzis să se apropie cinci ani de ea după ce i-a furat obiecte de la ușa casei în 2021, iar altul a urmărit-o în patru țări la începutul lui 2025, ultima oară în Emirate.

Emma, la antrenamente, înainte de US Open 2025 Foto: Imago Emma, la antrenamente, înainte de US Open 2025 Foto: Imago
Emma, la antrenamente, înainte de US Open 2025 Foto: Imago

Se teme pentru siguranța ei. „După Dubai, mi-a fost foarte greu să mai ies din casă”, a spus Răducanu.

A dezvăluit că are permanent gardă de corp oriunde pleacă.

Mă simt mai sigură când am pe cineva cu mine. Nu ies singură, nicio plimbare singură. Pur și simplu, cineva mă supraveghează mereu Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică de origine română

Răducanu a fost la psiholog. Nu a ajutat-o!

Este surprinsă încă, la patru ani de la câștigarea US Open, că paparazzii o găsesc întotdeauna, știu permanent unde se află.

Oricând pot să apară fotografii cu ea în tabloide. „E chiar ciudat, pentru că nu-i vezi acolo, nu știi că sunt acolo.

Apoi, descoperi o poză cu tine a doua zi și te gândești: «Nu avea cum să fie acolo!»”.

A ajutat-o terapia, a fost la psiholog în clipele dificile ale carierei, ale vieții?

Am încercat, am încercat. Evident că mi s-a recomandat de multe ori să fac asta, ținând cont prin ce am trecut. Nimeni nu a mai suferit ce am suferit eu. Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică de origine română

„De aceea, am fost la două ședințe, dar m-am oprit”. Nu a găsit la psiholog sprijinul de care simțea nevoia.

„Mi-am zis: «Singura persoană care mă poate ajuta sunt eu însămi»”.

Am fost crescută cu standarde înalte, cu așteptări mari de la mine, fără prea multă empatie. Chiar și acum mi-e greu, dar cred că această educație m-a format cu adevărat, m-a ajutat să fiu jucătoarea de astăzi, persoana de astăzi. Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică de origine română

Răducanu: „Cei din jurul meu s-au înșelat”

Accidentările au afectat-o, mai ales în 2023, când a fost supusă la trei operații, la ambele încheieturi și la glezna stângă.

O enerva când i se transmitea chiar de către apropiați, în echipa ei, că nu e dură.

„Eu reacționam: «Oh, nu, sunt suficient de dură». Nu-mi plăcea să aud astfel de lucruri. Întotdeauna m-am mândrit că sunt o persoană muncitoare și că sunt dură. Și cred că sunt”, a spus Emma pentru The Guardian.

Cei din jurul meu s-au înșelat și asta m-a dus la trei operații. Mă supraantrenam și ascundeam durerea, pur și simplu. Pe măsură ce am crescut și am acumulat experiență, am devenit conștientă mai mult de corpul meu și am avut mai multă încredere în mine. Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică de origine română

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Vrei să dau un copil afară din arenă?!” VIDEO. Emma Răducanu,  deranjată de plânsetele unui copil la meciul cu Sabalenka! Reacția publicului
Tenis
12:50
„Vrei să dau un copil afară din arenă?!” VIDEO. Emma Răducanu, deranjată de plânsetele unui copil la meciul cu Sabalenka! Reacția publicului
Citește mai mult
„Vrei să dau un copil afară din arenă?!” VIDEO. Emma Răducanu,  deranjată de plânsetele unui copil la meciul cu Sabalenka! Reacția publicului
„M-am «ars» de mai multe ori” Afirmație dureroasă făcută de Emma Răducanu, care s-a simțit trădată în carieră și în viață
Tenis
18:53
„M-am «ars» de mai multe ori” Afirmație dureroasă făcută de Emma Răducanu, care s-a simțit trădată în carieră și în viață
Citește mai mult
„M-am «ars» de mai multe ori” Afirmație dureroasă făcută de Emma Răducanu, care s-a simțit trădată în carieră și în viață

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
tenis us open TERAPIE psiholog emma raducanu bodyguard
Știrile zilei din sport
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
11:04
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
13:34
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
12:33
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Superliga
12:06
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Citește mai mult
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:36
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
18:00
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
17:16
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
17:44
Pierdere uriașă Ștefan Baiaram, șanse mici să joace cu Bașakșehir! Ultimele detalii
Pierdere uriașă Ștefan Baiaram, șanse mici să joace cu Bașakșehir! Ultimele detalii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League
14:35
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Citește mai mult
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Europa League
15:48
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Citește mai mult
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Stranieri
12:20
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Citește mai mult
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Nationala
11:51
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește mai mult
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 12 rapid 11 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
26.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share