Milionara Emma Răducanu Sume impresionante acumulate la doar 22 de ani » Profitul înregistrat de firma ei

  • Emma Răducanu (#36 WTA) a acumulat o avere impresionantă, deși are doar 22 de ani.

Sportiva cu origini românești și-a crescut semnificativ averea după ce firma ei, Harbour 6, a înregistrat un profit imens anul trecut.

Emma Răducanu, avere de ordinul milioanelor de euro

Compania pe care o deține sportiva, Harbour 6, valorează 15,5 milioane de euro, iar anul trecut a avut un profit de 5,7 milioane de euro, notează thesun.co.uk.

Compania Emmei Răducanu, care îi gestionează veniturile din tenis și din sponsorizări, generează 115.000 de euro în fiecare săptămână.

Cu toate că încasările firmei sunt foarte mari, și impozitele sunt pe măsură, Emma Răducanu fiind nevoită să plătească 1,7 milioane de euro.

Emma Răducanu a încasat bani din sponsorizări cu Nike, Porsche, Evian, Dior, Tiffany’s, Vodafone și British Airways.

„Emma și echipa ei de management sunt foarte inteligenți. Au profitat de uimitoarea ei victorie la US Open din 2021, când avea doar 18 ani.

Sponsorii sunt mereu în căutare de sportive populare. Aspectul și condiția fizică sunt, de asemenea, importante, iar persoanele extrovertite se descurcă bine cu angajamentele media și contractele de sponsorizare.

Ea are toate aceste calități din abundență. Acestea fiind spuse, până acum nu a reușit să redescopere forma care a dus-o la triumful de Grand Slam”, a declarat expertul financiar Nigel Currie, conform sursei citate.

Emma Răducanu, alături de Carlos Alcaraz, au fost eliminați recent de la US Open în proba de dublu mixt. Aceștia au fost învinși de perechea Jack Draper și Jessica Pegula.

1
titlu de Grand Slam are Emma Răducanu, la US Open, în 2021

tenis avere emma raducanu
