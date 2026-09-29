Endrick, la pământ! Atacantul lui Real Madrid s-a luat de fundașul de 1,98 metri al Australiei

Endrick (20 de ani), atacantul lui Real Madrid, a fost protagonistul unui moment tensionat în amicalul câștigat de Brazilia cu Australia, scor 4-2.

Brazilianul de 1,73 metri a avut o altercație cu Harry Souttar (27 de ani), fundașul de 1,98 metri al australienilor.

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Endrick a început partida pe banca de rezerve și a intrat după pauză, în locul lui Raphinha.

Atacantul a adus energie în jocul Braziliei și a contribuit la faza din care Bruno Guimaraes a marcat golul de 3-2.

Endrick, conflict cu Souttar, fundașul de 1,98 metri al Australiei

La una dintre fazele din repriza secundă, Endrick și Harry Souttar au avut un duel care a continuat și după oprirea jocului.

Souttar s-a ridicat după un contact sprijinindu-se de Endrick, gest care l-a enervat pe atacantul brazilian.

Jucătorul lui Real Madrid l-a împins pe australian, iar în doar câteva secunde în jurul celor doi s-au strâns fotbaliști de la ambele echipe.

În timpul îmbrâncelilor, Endrick a ajuns la pământ, însă conflictul nu a degenerat. Arbitrul a intervenit rapid și a calmat spiritele, iar atât brazilianul, cât și Souttar au văzut cartonașul galben.

Souttar, unul dintre cei mai înalți internaționali australieni, măsoară 1,98 metri, în timp ce Endrick are aproximativ 1,73 metri.

Partida de la Brisbane a fost a doua dintre cele două amicale disputate de Brazilia împotriva Australiei în această perioadă. Primul duel, jucat pe 25 septembrie, se încheiase 1-1.

În meciul de astăzi, Vanderson a deschis scorul pentru Brazilia în minutul 3, însă Australia a întors rezultatul prin golurile marcate de Circati, în minutul 28, și Metcalfe, în minutul 33.

Raphinha a restabilit egalitatea în minutul 45, iar în repriza secundă Bruno Guimarães a făcut 3-2, în minutul 69. Vinicius Junior a stabilit scorul final, 4-2.

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