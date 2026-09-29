Endrick, la pământ! Atacantul lui Real Madrid s-a luat de fundașul de 1,98 metri al Australiei +26 foto
Momentul altercației dintre Endrick și Harry Souttar. Foto: captură SporTV
Campionate

Endrick, la pământ! Atacantul lui Real Madrid s-a luat de fundașul de 1,98 metri al Australiei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 16:57
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 16:57
  • Endrick (20 de ani), atacantul lui Real Madrid, a fost protagonistul unui moment tensionat în amicalul câștigat de Brazilia cu Australia, scor 4-2.
  • Brazilianul de 1,73 metri a avut o altercație cu Harry Souttar (27 de ani), fundașul de 1,98 metri al australienilor.
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Endrick a început partida pe banca de rezerve și a intrat după pauză, în locul lui Raphinha.

Atacantul a adus energie în jocul Braziliei și a contribuit la faza din care Bruno Guimaraes a marcat golul de 3-2.

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Endrick, conflict cu Souttar, fundașul de 1,98 metri al Australiei

La una dintre fazele din repriza secundă, Endrick și Harry Souttar au avut un duel care a continuat și după oprirea jocului.

Souttar s-a ridicat după un contact sprijinindu-se de Endrick, gest care l-a enervat pe atacantul brazilian.

Jucătorul lui Real Madrid l-a împins pe australian, iar în doar câteva secunde în jurul celor doi s-au strâns fotbaliști de la ambele echipe.

În timpul îmbrâncelilor, Endrick a ajuns la pământ, însă conflictul nu a degenerat. Arbitrul a intervenit rapid și a calmat spiritele, iar atât brazilianul, cât și Souttar au văzut cartonașul galben.

Momentul altercației dintre Endrick și Harry Souttar. Foto: captură SporTV
Momentul altercației dintre Endrick și Harry Souttar. Foto: captură SporTV

Galerie foto (26 imagini)

Momentul altercației dintre Endrick și Harry Souttar. Foto: captură SporTV Momentul altercației dintre Endrick și Harry Souttar. Foto: captură SporTV Momentul altercației dintre Endrick și Harry Souttar. Foto: captură SporTV Momentul altercației dintre Endrick și Harry Souttar. Foto: captură SporTV Momentul altercației dintre Endrick și Harry Souttar. Foto: captură SporTV
+26 Foto
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Souttar, unul dintre cei mai înalți internaționali australieni, măsoară 1,98 metri, în timp ce Endrick are aproximativ 1,73 metri.

Partida de la Brisbane a fost a doua dintre cele două amicale disputate de Brazilia împotriva Australiei în această perioadă. Primul duel, jucat pe 25 septembrie, se încheiase 1-1.

În meciul de astăzi, Vanderson a deschis scorul pentru Brazilia în minutul 3, însă Australia a întors rezultatul prin golurile marcate de Circati, în minutul 28, și Metcalfe, în minutul 33.

Raphinha a restabilit egalitatea în minutul 45, iar în repriza secundă Bruno Guimarães a făcut 3-2, în minutul 69. Vinicius Junior a stabilit scorul final, 4-2.

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