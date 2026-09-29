„Vinicius, dispărut și înlocuit de o sosie” Cum s-a transformat o schimbare de look într-o teorie a conspirației care face furori în Brazilia

- De la un tatuaj despre care internauții spun că ar fi dispărut și o schimbare vizibilă a feței până la CIA, „elite” și extratereștri: o teorie a conspirației despre Vinicius s-a răspândit în Brazilia și pe rețelele sociale.
- În aceeași zi în care zvonul continua să circule, atacantul lui Real Madrid a marcat pentru Brazilia în victoria cu 4-2 împotriva Australiei.
În ultimele zile, în Brazilia circulă o teorie despre Vinicius. Potrivit narațiunii apărute pe forumuri, TikTok și X, fotbalistul lui Real Madrid ar fi dispărut după Campionatul Mondial din 2026, iar în locul său ar evolua o sosie, folosită pentru a onora contractele comerciale ale starului brazilian.
Vinicius, înlocuit cu o sosie. Conspirația care face furori
Primul „indiciu” invocat de cei care susțin teoria este aspectul fizic al jucătorului.
În această vară, Vinicius a apărut în public cu o schimbare evidentă a fizionomiei. Presa internațională a relatat despre o intervenție estetică de armonizare facială și modificarea conturului bărbiei, realizată în țara natală.
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Schimbarea de look a oferit însă material pentru o explicație mult mai spectaculoasă în mediul online.
Au existat mulți microbiști care au alimentat teoria conspirației: „noul” Vinícius ar fi, de fapt, o altă persoană.
Un alt „indiciu” invocat este reprezentat de tatuajele de pe picioarele fotbalistului: anumite imagini recente ar fi arătat, în opinia celor care propagă teoria, un corp diferit de cel al jucătorului, pe care nu apar anumite tatuaje, scrie marca.com.
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De la sosie la CIA
Pe măsură ce povestea a circulat, explicația inițială a devenit mai complicată.
Unele postări au introdus în scenariu CIA, familia Rothschild și presupusele „elite” care ar fi responsabilitatea dispariției fotbalistului și a înlocuirii sale.
Un alt fir al poveștii duce și mai departe, spre extratereștri și „reptilieni”, scrie goal.com.
Înaintea Mondialului din 2026, o braziliancă prezentată online drept „Fo Bahiana” a afirmat că ar fi visat despre o invazie extraterestră într-un stadion din Miami și despre răpirea unor fotbaliști.
În relatările ulterioare despre conspirația Vinicius, aceste afirmații au fost conectate cu ideea că jucători precum Vinicius și Neymar ar fi fost răpiți și înlocuiți.
Clubul Real Madrid și apropiații fotbalistului au ales să nu răspundă public teoriilor conspirațiilor, tratându-le drept conținut fără fundament.
Vinicius, gol în amicalul Australia - Brazilia
Pe 25 septembrie, în primul amical al Braziliei împotriva Australiei, Vinicius a fost titular și a jucat 64 de minute în remiza 1-1.
Patru zile mai târziu, astăzi, Brazilia și Australia s-au întâlnit din nou, la Brisbane.
De această dată, Brazilia a câștigat cu 4-2, iar Vinicius a înscris unul dintre golurile echipei lui Carlo Ancelotti, transformând un penalty.