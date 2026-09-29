„Vinicius, dispărut și înlocuit de o sosie” Cum s-a transformat o schimbare de look într-o teorie a conspirației care face furori în Brazilia

De la un tatuaj despre care internauții spun că ar fi dispărut și o schimbare vizibilă a feței până la CIA, „elite” și extratereștri: o teorie a conspirației despre Vinicius s-a răspândit în Brazilia și pe rețelele sociale.

În aceeași zi în care zvonul continua să circule, atacantul lui Real Madrid a marcat pentru Brazilia în victoria cu 4-2 împotriva Australiei.

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În ultimele zile, în Brazilia circulă o teorie despre Vinicius. Potrivit narațiunii apărute pe forumuri, TikTok și X, fotbalistul lui Real Madrid ar fi dispărut după Campionatul Mondial din 2026, iar în locul său ar evolua o sosie, folosită pentru a onora contractele comerciale ale starului brazilian.

Vinicius, înlocuit cu o sosie. Conspirația care face furori

Primul „indiciu” invocat de cei care susțin teoria este aspectul fizic al jucătorului.

În această vară, Vinicius a apărut în public cu o schimbare evidentă a fizionomiei. Presa internațională a relatat despre o intervenție estetică de armonizare facială și modificarea conturului bărbiei, realizată în țara natală.

Schimbarea de look a oferit însă material pentru o explicație mult mai spectaculoasă în mediul online.

Au existat mulți microbiști care au alimentat teoria conspirației: „noul” Vinícius ar fi, de fapt, o altă persoană.

Un alt „indiciu” invocat este reprezentat de tatuajele de pe picioarele fotbalistului: anumite imagini recente ar fi arătat, în opinia celor care propagă teoria, un corp diferit de cel al jucătorului, pe care nu apar anumite tatuaje, scrie marca.com.

De la sosie la CIA

Pe măsură ce povestea a circulat, explicația inițială a devenit mai complicată.

Unele postări au introdus în scenariu CIA, familia Rothschild și presupusele „elite” care ar fi responsabilitatea dispariției fotbalistului și a înlocuirii sale.

🚨🇧🇷 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗛É𝗢𝗥𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗨 𝗦𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗥É𝗦𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗥 𝗩𝗜𝗡Í𝗖𝗜𝗨𝗦 ! ☠️☠️



Une théorie complotiste affirme que Vinícius aurait DISPARU dans des circonstances mystérieuses et aurait été remplacé par un sosie pour poursuivre ses contrats publicitaires. 👀… pic.twitter.com/jUJJt1qajC — Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026

Un alt fir al poveștii duce și mai departe, spre extratereștri și „reptilieni”, scrie goal.com.

Înaintea Mondialului din 2026, o braziliancă prezentată online drept „Fo Bahiana” a afirmat că ar fi visat despre o invazie extraterestră într-un stadion din Miami și despre răpirea unor fotbaliști.

Une théorie du complot complètement folle dit que la CIA, les Rothschild et les Élites ont tué et remplacé Vinicius après la coupe du monde. pic.twitter.com/d4m2r6sDAe — Black Bond PTV (@BlackBondPtv) September 25, 2026

În relatările ulterioare despre conspirația Vinicius, aceste afirmații au fost conectate cu ideea că jucători precum Vinicius și Neymar ar fi fost răpiți și înlocuiți.

Clubul Real Madrid și apropiații fotbalistului au ales să nu răspundă public teoriilor conspirațiilor, tratându-le drept conținut fără fundament.

Vinicius, gol în amicalul Australia - Brazilia

Pe 25 septembrie, în primul amical al Braziliei împotriva Australiei, Vinicius a fost titular și a jucat 64 de minute în remiza 1-1.

Patru zile mai târziu, astăzi, Brazilia și Australia s-au întâlnit din nou, la Brisbane.

De această dată, Brazilia a câștigat cu 4-2, iar Vinicius a înscris unul dintre golurile echipei lui Carlo Ancelotti, transformând un penalty.

🔝 El gol de penalti de Vinicius ante Australia pic.twitter.com/53WwOJHNdS — Madrid Sports (@MadridSports_) September 29, 2026

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