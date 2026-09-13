„Alții s-ar fi retras la cât de hărțuit a fost el” Mas câștigă La Vuelta, primul său Mare Tur la 31 de ani +13 foto
Enric Mas, după victoria din etapa a 9-a, unicul succes în La Vuelta 2026. Foto: Imago
Ciclism

„Alții s-ar fi retras la cât de hărțuit a fost el” Mas câștigă La Vuelta, primul său Mare Tur la 31 de ani

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 15:34
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 15:37
  • La Vuelta 2026 nu a fost pentru cine se pregătea. Tadej Pogacar a suferit un accident grav și spaniolul Enric Mas a profitat. 
  • Ce a spus marele Alberto Contador despre compatriotul care reușește să câștige primul său Mare Tur la 31 de ani. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Această ediție de Vuelta a Espana nu putea fi câștigată decât de Tadej Pogacar.

Niciun specialist nu avea o altă previziune pentru Turul Spaniei 2026.

Bîrligea nu are loc la Frosinone Motivul pentru care atacantul rămâne pe bancă în Serie A: „Asta preferă antrenorul”
Citește și
Bîrligea nu are loc la Frosinone Motivul pentru care atacantul rămâne pe bancă în Serie A: „Asta preferă antrenorul”
Citește mai mult
Bîrligea nu are loc la Frosinone Motivul pentru care atacantul rămâne pe bancă în Serie A: „Asta preferă antrenorul”

La 27 de ani, unul dintre cei mai mari rutieri din istoria ciclismului urma să aibă și trofeul iberic pentru a fi al 9-lea nume all-time cu „tripla” Tour de France - Il Giro - La Vuelta.

Supercampionul sloven încheiase în frunte trei din primele șapte etape. Numai un accident îl putea împiedica să învingă.

Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei. Fotografii: capturi video
Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei. Fotografii: capturi video

Galerie foto (13 imagini)

Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei. Fotografii: capturi video Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei
+13 Foto
labels.photo-gallery

Și accidentul a avut loc în ziua a 8-a, pe 29 august, când Tadej a căzut în pluton, suferind multiple leziuni și fiind obligat să abandoneze.

Mas, triumful carierei după trei locuri 2 și un loc 3 în Turul Spaniei

A profitat imediat Enric Mas. Spaniolul născut în Mallorca s-a impus în etapa a 9-a și liderul echipei Movistar nu a mai fost prins de nimeni până la capăt. Nici de Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), nici de Felix Gall (Decathlon).

Enric Mas, în ascensiune spre primul său triumf într-un Mare Tur. Foto: Imago Enric Mas, în ascensiune spre primul său triumf într-un Mare Tur. Foto: Imago
Enric Mas, în ascensiune spre primul său triumf într-un Mare Tur. Foto: Imago

Ultima etapă, duminică, nu mai poate modifica ordinea la vârf în clasamentul general.

  • Mas are două minute și 15 secunde înaintea lui Roglic și două minute și 44 de secunde față de Felix Gall.

Mas a încercat mereu să cucerească La Vuelta. A terminat de trei ori pe locul 2 (2018, 2021, 2022) și pe poziția a treia în 2024.

Acum, la 31 de ani, ia primul trofeu într-un Mare Tur. Triumful carierei.

Contador: „Mas e un exemplu pentru societate”

Marele Alberto Contador, două trofee în Tour de France (2007, 2009), tot două în Il Giro (2008, 2015) și trei în La Vuelta (2008, 2012, 2014), astăzi expert Eurosport la 43 de ani, a vorbit despre Mas pentru El Partidazo de COPE.

A evidențiat mai ales puterea psihică a compatriotului. „Alții s-ar fi retras la cât de hărțuit a fost el. Enric a continuat și e un exemplu pentru societate”, a spus legendarul iberic la Radio COPE.

Contador: „Mas m-a ajutat chiar dacă echipa îi spunea să nu o facă”

Contador și-a amintit cum l-a ajutat Mas pe o ascensiune faimoasă în Turul Spaniei, deși era la altă echipă.

„Există un moment cu Enric foarte special pentru mine. În ultimul meu an, în ultima mea etapă, pe Angliru, am atacat din spate și a existat o evadare cu câțiva cicliști de foarte bună calitate, iar Mas a fost printre ei. El era la Quick Step în acel moment”. Și totuși, l-a sprijinit să câștige.

Mas, în tricoul roșu al liderului Turului Spaniei. Foto: Imago Mas, în tricoul roșu al liderului Turului Spaniei. Foto: Imago
Mas, în tricoul roșu al liderului Turului Spaniei. Foto: Imago

„Când m-am alăturat evadării, Enric a început să mă «tragă» pentru a menține diferența, chiar dacă echipa îi spunea să nu o facă. Să nu mă ajute. El a vrut să mă ajute, a dat tot ce avea”.

Îl cunosc pe Enric Mas de când era un copil, iar în ultima mea perioadă ca ciclist profesionist, el a fost vedeta. Acum, după ce s-a chinuit atâția ani, realizează ceva incredibil Alberto Contador, fost mare ciclist

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
ciclism Alberto Contador Turul Spaniei la vuelta Enric Mas
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:22
„Sigur este ofsaid” VIDEO Wayne Rooney cere eliminarea VAR după faza controversată din Manchester United - Manchester City
„Sigur este ofsaid” VIDEO Wayne Rooney cere eliminarea VAR după faza controversată din  Manchester United - Manchester City
15:09
„Asta înseamnă sportul feminin!” Atletă din Marea Britanie, mesaj pentru actrița Sydney Sweeney după reclama controversată la pariuri
„Asta înseamnă sportul feminin!” Atletă din Marea Britanie, mesaj pentru actrița Sydney Sweeney după reclama controversată la pariuri
14:39
„Surprinde plăcut” Ciprian Marica îl laudă pe Nuno Campos pentru parcursul lui Dinamo » Jucătorii remarcați
„Surprinde plăcut”  Ciprian Marica îl laudă pe Nuno Campos pentru parcursul lui Dinamo » Jucătorii remarcați
10:46
„Tânăr bandit cu viitor de asasin” La 60 de ani, marele Dejan Savicevic își rememorează începuturile și explică ce ar fi fost fără fotbal
„Tânăr bandit cu viitor de asasin” La 60 de ani, marele Dejan Savicevic  își rememorează începuturile și explică ce ar fi fost fără fotbal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac
Formula 1
13.09
Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac
Citește mai mult
Toate camerele pe Vini și iubita lui FOTO: Parada vedetelor pe Madring, la primul Mare Premiu de F1 de la Madrid! N-au lipsit Real, Atletico, Nadal, Zidane și Ion Țiriac
Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit  78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”
Campionate
13.09
Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit 78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”
Citește mai mult
Achiziție neașteptată FOTO: Haaland a plătit  78.000 de euro pe noua sa mașină: „O să dorm în ea, e supertare!”
„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după  imaginile scandaloase din Arabia Saudită
Campionate
13.09
„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după imaginile scandaloase din Arabia Saudită
Citește mai mult
„Să nu mai aibă voie pe stadion!” Cristiano Ronaldo cere măsuri drastice, după  imaginile scandaloase din Arabia Saudită
FOTO | Dl. Ciucu, mulțumit și ciucit pe mal, la asfințit, ne anunță o surpriză pe Insula Lacul Morii. Proiectul e gata, inaugurarea e în câteva zile
B365
05:13
FOTO | Dl. Ciucu, mulțumit și ciucit pe mal, la asfințit, ne anunță o surpriză pe Insula Lacul Morii. Proiectul e gata, inaugurarea e în câteva zile
Citește mai mult
FOTO | Dl. Ciucu, mulțumit și ciucit pe mal, la asfințit, ne anunță o surpriză pe Insula Lacul Morii. Proiectul e gata, inaugurarea e în câteva zile

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share