La Vuelta 2026 nu a fost pentru cine se pregătea. Tadej Pogacar a suferit un accident grav și spaniolul Enric Mas a profitat.

Ce a spus marele Alberto Contador despre compatriotul care reușește să câștige primul său Mare Tur la 31 de ani.

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Această ediție de Vuelta a Espana nu putea fi câștigată decât de Tadej Pogacar.

Niciun specialist nu avea o altă previziune pentru Turul Spaniei 2026.

La 27 de ani, unul dintre cei mai mari rutieri din istoria ciclismului urma să aibă și trofeul iberic pentru a fi al 9-lea nume all-time cu „tripla” Tour de France - Il Giro - La Vuelta.

Supercampionul sloven încheiase în frunte trei din primele șapte etape. Numai un accident îl putea împiedica să învingă.

Și accidentul a avut loc în ziua a 8-a, pe 29 august, când Tadej a căzut în pluton, suferind multiple leziuni și fiind obligat să abandoneze.

Mas, triumful carierei după trei locuri 2 și un loc 3 în Turul Spaniei

A profitat imediat Enric Mas. Spaniolul născut în Mallorca s-a impus în etapa a 9-a și liderul echipei Movistar nu a mai fost prins de nimeni până la capăt. Nici de Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), nici de Felix Gall (Decathlon).

Enric Mas, în ascensiune spre primul său triumf într-un Mare Tur. Foto: Imago

Ultima etapă, duminică, nu mai poate modifica ordinea la vârf în clasamentul general.

Mas are două minute și 15 secunde înaintea lui Roglic și două minute și 44 de secunde față de Felix Gall.

Mas a încercat mereu să cucerească La Vuelta. A terminat de trei ori pe locul 2 (2018, 2021, 2022) și pe poziția a treia în 2024.

Enric Mas: "Me lo he pasado pipa toda la Vuelta" Estoy feliz, he ido contando los kilómetros mientras se acumulaban las emociones, dijo Enric Mas en la meta del Collado del Alguacil, ya como virtual ganador de la Vuelta a España.🤩😊👏 https://t.co/LRYDxsamAc pic.twitter.com/ESB49Q9zLH — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) September 13, 2026

Acum, la 31 de ani, ia primul trofeu într-un Mare Tur. Triumful carierei.

Contador: „Mas e un exemplu pentru societate”

Marele Alberto Contador, două trofee în Tour de France (2007, 2009), tot două în Il Giro (2008, 2015) și trei în La Vuelta (2008, 2012, 2014), astăzi expert Eurosport la 43 de ani, a vorbit despre Mas pentru El Partidazo de COPE.

👏 La reflexión de @albertocontador sobre el bullying hacia @EnricMasNicolau



🤕 "Tantísimos otros deportistas hubieran dicho 'oye, dejo el deporte'"



🙏 "Es un ejemplo para la sociedad y como tal hay que verlo"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/q51Yk3oPUx — COPEdaleando (@Copedaleando) September 11, 2026

A evidențiat mai ales puterea psihică a compatriotului. „Alții s-ar fi retras la cât de hărțuit a fost el. Enric a continuat și e un exemplu pentru societate”, a spus legendarul iberic la Radio COPE.

Contador: „Mas m-a ajutat chiar dacă echipa îi spunea să nu o facă”

Contador și-a amintit cum l-a ajutat Mas pe o ascensiune faimoasă în Turul Spaniei, deși era la altă echipă.

„Există un moment cu Enric foarte special pentru mine. În ultimul meu an, în ultima mea etapă, pe Angliru, am atacat din spate și a existat o evadare cu câțiva cicliști de foarte bună calitate, iar Mas a fost printre ei. El era la Quick Step în acel moment”. Și totuși, l-a sprijinit să câștige.

Mas, în tricoul roșu al liderului Turului Spaniei. Foto: Imago

„Când m-am alăturat evadării, Enric a început să mă «tragă» pentru a menține diferența, chiar dacă echipa îi spunea să nu o facă. Să nu mă ajute. El a vrut să mă ajute, a dat tot ce avea”.

Îl cunosc pe Enric Mas de când era un copil, iar în ultima mea perioadă ca ciclist profesionist, el a fost vedeta. Acum, după ce s-a chinuit atâția ani, realizează ceva incredibil Alberto Contador, fost mare ciclist

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