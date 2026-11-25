Erling Haaland (26 de ani), starul lui Manchester City, se judecă cu un electrician polonez, care a încercat să obțină o marcă înregistrată cu numele atacantului norvegian.

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Michael Wąs a înregistrat numele „Haaland” pentru 16 categorii de produse, printre care articole vestimentare sportive, suplimente proteice, băuturi energizante și genți de sport.

Erling Haaland se judecă cu un electrician polonez pentru drepturile asupra propriului nume

Cererea polonezului, care este electrician de meserie, a fost însă anulată după ce o comisie de experți în proprietate intelectuală a stabilit că acesta urmărea să profite financiar de pe urma celebrității lui Erling Haaland.

Nemulțumit de situație, Michael Wąs s-a adresat instanțelor Uniunii Europene în încercarea de a anula decizia comisiei, anunță telegraph.co.uk.

Disputa a început în 2023, când Haaland a încercat să-și înregistreze numele pentru propriul brand, dar a descoperit că Michael Wąs obținuse deja o marcă înregistrată la nivelul UE pentru acest nume.

Avocații care îl reprezintă pe starul lui Manchester City susțin că polonezul încerca să „profite pe nedrept” de notorietatea lui Haaland și că cererea a fost depusă cu „rea-credință”.

Polonezul a explicat ulterior că a ales acest nume deoarece era un „termen fantezist” și un „joc de cuvinte, care combină cuvântul polonez «hala» (sală) cu cuvântul englezesc «land» (țară/ținut)”.

Acesta a adăugat că că „Haaland” făcea trimitere la brandul său, „High Advanced Activity Land”, denumire pe care a folosit-o și într-o adresă de mail prezentată comisiei.

220 de milioane de euro este cota de piață a lui Erling Haaland, conform Transfermarkt

Concluzia la care a ajuns EUIPO

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a transmis că argumentele lui Michael Wąs nu sunt „convingătoare”.

„În primul rând, adresa de e-mail în cauză ar fi putut fi creată pur și simplu pentru a susține argumentul unei intenții de bună-credință la depunerea cererii pentru marca UE.

În al doilea rând, și mult mai important, nu are niciun sens să protejezi cuvântul «Haaland» ca marcă, fără niciun semn de punctuație, dacă primele trei litere ale acestui cuvânt ar trebui să servească drept acronim pentru «High Advanced Activity»”, a spus EUIPO, conform sursei citate.

Este posibil ca până acum să nu fi fost stabilit un termen de judecată pentru contestația pe care a depus-o polonezul.

În hotărâre se arată: „El (n.r. - Haaland) susține că marca UE a fost depusă cu rea-credință, exclusiv cu scopul de a profita de reputația sa de jucător de fotbal renumit, obținând beneficii nemeritate și creând publicului impresia falsă că bunurile și serviciile comercializate sub marca «Haaland» sunt aprobate sau promovate chiar de către solicitantul anulării (n.r. - Haaland)”.

14 goluri a marcat Erling Haaland în acest sezon pentru Manchester City, în 16 meciuri jucate

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