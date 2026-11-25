Thierry Henry (49 de ani), fostul star al lui Arsenal și Barcelona, atrage atenția asupra clubului Real Madrid, pe care îl vede drept posibil câștigător al Ligii Campionilor.

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„Galacticii” lui Jose Mourinho au făcut spectacol, marți, la partida din runda #5 a fazei principale din UCL. A fost 5-1 cu PSV-ul lui Dennis Man.

Thierry Henry: „Real Madrid este o candidată pentru Liga Campionilor”

Henry a subliniat jocul din ce în ce mai performant al madrilenilor și forma tot mai bună a lui Jude Bellingham, care a fost autorul unui gol de senzație în meciul contra campioanei Olandei.

„Se întâmplă ceva la Real Madrid, aveți grijă. Real Madrid a făcut un meci excelent. Jucând așa, este o candidată pentru Liga Campionilor. Se dezvoltă foarte mult pe măsură ce trec săptămânile.

Bellingham este incredibil. Nu e ușor să porți numărul «5» la Real Madrid, dar el face ca totul să pară simplu. Personalitatea lui este incredibilă”, a declarat Thierry Henry, potrivit marca.com.

7 goluri și 4 pase decisive a reușit Bellingham în acest sezon, în 18 apariții pentru Real Madrid, în toate competițiile

Actualul analist TV nu a ezitat să-l laude și pe Vinicius Junior, care traversează o perioadă de revenire în formă.

„Acum câteva luni, toată lumea îl critica pe Vinicius, iar acum uitați-vă la el”, a mai remarcat Henry.

Real Madrid este lider în clasamentul din Liga Campionilor, cu maximum de puncte după primele 5 etape, în timp ce în La Liga se află pe locul 2, la 3 puncte în spatele Barcelonei, după primele 13 runde.

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