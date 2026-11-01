CSM Reșița - Gloria Bistrița 1-0. Erwin Bloj (29 de ani), fundașul gazdelor, a suferit o accidentare gravă în prima repriză a meciului din etapa #12 din Liga 2.

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În minutul 42, la scorul de 1-0 pentru CSM Reșița, Erwin Bloj s-a accidentat după ce a deposedat un adversar, dar fără să fi fost atins de acesta.

FOTO. Accidentarea gravă suferită de Erwin Bloj în meciul cu Gloria Bistrița

Fundașul de la CSM Reșița a blocat un atac al Gloriei Bistrița, dar faza s-a sfârșit crunt. În momentul când acesta a prins mingea, a pivotat și a simțit imediat o durere la genunchiul drept.

Bloj s-a prăbușit pe gazon și a urlat de durere. Echipa medicală a sosit imediat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri.

Bloj a fost scos de pe teren cu targa și a fost înlocuit cu Lucian Buzan. Piciorul fundașul a fost imobilizat cu o atelă, iar mai apoi jucătorul de la CSM Reșița a fost transportat la spital.

Erwin Bloj a fost transferat de CSM Reșița în vara aceasta de la Csikszereda, după trei sezoane petrecute la Miercurea Ciuc.

În actualul sezon din Liga 2, fundașul a evoluat în 12 partide, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

200.000 de euro este cota de piață a lui Erwin Bloj, conform Transfermarkt

CSM Reșița a învins-o la limită pe Gloria Bistrița, 1-0, grație golului marcat de Cristian Bărbuț în minutul 7.

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu se află pe locul 5 în divizia secundă, cu 24 de puncte după 12 etape, la 4 lungimi distanță de liderul Poli Timișoara.

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