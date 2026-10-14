Eva Longoria, 51 de ani, celebră actriță americană și investitoare în fotbal, a vorbit despre ambițiile sale în sport și despre implicarea în proiecte din această industrie.

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Într-un interviu acordat publicației franceze L'Equipe, vedeta de la Hollywood cu origini mexicane a afirmat că obținerea unui trofeu în fotbal ar reprezenta pentru ea o satisfacție mai mare decât câștigarea unui premiu Oscar.

„Aș prefera să câștig un titlu în fotbal decât un Oscar”, a declarat Longoria, referindu-se la dorința de a obține performanțe alături de cluburile în care a investit.

În vârstă de 51 de ani, actrița și-a extins activitatea dincolo de cinematografie, implicându-se în producția și regia de film, dar și în afaceri.

În ultimii ani, fotbalul a devenit una dintre direcțiile importante ale investițiilor sale, iar obiectivul declarat este să contribuie la succesul echipelor în care deține participații.

Eva Longoria, investitoare la clubul mexican Necaxa

Unul dintre proiectele în care este implicată Eva Longoria este Necaxa, formație care evoluează în prima ligă din Mexic:

„Vreau să scot în evidență frumusețea Mexicului: cultura, mâncarea, oamenii, sporturile… cu atât mai mult într-un moment în care comunitatea latino este vizată în Statele Unite”.

Actrița s-a alăturat grupului de investitori al clubului în 2021, fiind atrasă atât de posibilitatea de a contribui la dezvoltarea echipei, cât și de provocarea de a obține rezultate sportive într-un context marcat de dezamăgiri pentru suporteri.

Longoria face parte dintr-un grup de investitori în care se regăsesc și personalități cunoscute din industria divertismentului. Printre acestea se numără Ryan Reynolds și Rob McElhenney, implicați, la rândul lor, în proiecte din fotbal.

Pentru actrița americană, investiția în Necaxa reprezintă o oportunitate de a-și pune în practică experiența de business într-un domeniu diferit de cel care a consacrat-o.

Angel City FC, un alt proiect din portofoliul actriței

Necaxa nu este singura echipă de fotbal în care Eva Longoria deține o participație. Aceasta face parte și din grupul de proprietari al clubului Angel City FC, care evoluează în National Women's Soccer League (NWSL), prima divizie a fotbalului feminin din Statele Unite.

Implicarea în cele două proiecte îi oferă actriței acces la două piețe diferite, cea mexicană și cea americană, într-un moment în care interesul comercial pentru fotbalul feminin și masculin continuă să atragă investitori din afara industriei sportive.

Eva Longoria, ambasador al Cupei Mondiale din 2026

Activitatea Evei Longoria în fotbal depășește zona investițiilor la nivel de club.

La Cupa Mondială din acest an, organizată de Statele Unite, Mexic și Canada, actrița a fost desemnată ambasador oficial al turneului, cu un rol axat pe impactul cultural și comunitar al competiției.

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