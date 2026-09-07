Drăgușin a rămas fără antrenor Fabio Grosso, demis după doar 4 meciuri! Cine îi va lua locul

Fiorentina, echipa la care este legitimat fundașul român Radu Drăgușin (24 de ani), nu mai este antrenată de Fabio Grosso (48 de ani).

Tehnicianul a fost demis după doar patru meciuri. Cine îi ia locul, în rândurile de mai jos.

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Fabio Grosso a fost numit pe banca tehnică pe 8 iunie. A impresionat în partidele amicale, obținând chiar și o remiză cu Real Madrid (2-2), însă lucrurile au stat mult mai rău în campionat, Fiorentina înregistrând cel mai slab start din istoria sa.

Fabio Grosso, demis de Fiorentina

Primul meci din noul sezon a adus o victorie categorică pentru Fiorentina în Cupa Italiei, 4-1 cu Benevento, însă echipa lui Grosso a dezamăgit în Serie A.

Echipa viola a pierdut primele trei meciuri disputate în campionat: 0-4 cu AS Roma, 0-3 cu nou-promovata Frosinone, chiar în ziua în care Fiorentina a sărbătorit 100 de ani de la înființare, și 1-2 cu Torino. Radu Drăgușin a fost integralist de fiecare dată.

„ACF Fiorentina anunță că Fabio Grosso a fost demis astăzi din funcția de antrenor al echipei masculine de seniori”, a transmis clubul duminică, la 23:30 (ora Italiei).

Fabio Grosso în momentul în care îi dădea indicații lui Radu Drăgușin (Foto: IMAGO)

Gazzetta dello Sport menționează că decizia ar fi fost luată după protestele fanilor, care i-au cerut demisia lui Grosso în timpul partidei cu Torino, dar și după o ceartă între tehnician și directorul sportiv Fabio Paratici. Cei doi nu erau de acord cu privire la modul de depășire a crizei.

Conducerea clubului își dorea să amâne o decizie în privința lui Grosso până la pauza cauzată de meciurile echipelor naționale, însă divergențele cu antrenorul deveniseră ireconciliabile.

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Paolo Vanoli va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin

Sursa citată anunță că noul antrenor al echipei va fi Paolo Vanoli (54 de ani), chiar cel care fusese înlocuit de Grosso.

În sezonul precedent, acesta a preluat echipa în etapa a 11-a. Era tot ultima în clasament, după patru remize și șase înfrângeri.

Vanoli a reușit să ducă Fiorentina pe locul 15, cu 42 de puncte, la opt lungimi distanță de Cremonese, echipa care s-a clasat pe 18 (primul loc retrogradabil).

Paoli Vanoli (Foto: IMAGO)

Până la primul meci al Italiei din Liga Națiunilor (cu Belgia, pe 25 septembrie), Fiorentina va mai întâlni Venezia, Pisa (Cupa Italiei) și Napoli.

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