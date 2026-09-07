Zdrobiți de propria investiție De ce e Tottenham la retrogradare, fără victorie și fără gol marcat după transferuri de 366 de milioane!

Tottenham a încheiat ultimele două sezoane chiar deasupra zonei retrogradării.

A investit foarte mult în această vară, dar startul noului campionat e și mai rău, sub linia roșie.

Care sunt cauzele acestor probleme fără sfârșit la echipa londoneză.

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Tottenham nu-și revine orice ar face. A demis trei antrenori în ultimul an, fără rezultat deocamdată. A investit o sumă uriașă în această vară, din nou, efect zero momentan.

Două sezoane în care Tottenham a terminat deasupra liniei retrogradării

În precedentele două sezoane, Spurs au avut obiective diferite.

În 2024-2025, antrenorul de atunci, Ange Postecoglou, a mizat totul pe Europa League și a cucerit trofeul.

Australianul a sacrificat Premier (din cauza numărului mare de accidentări), și-a asumat locul 17, primul deasupra liniei retrogradării, dar cu multe puncte peste zona roșie. Și totuși, Postecoglou a fost dat afară!

Drăgușin a fost la Tottenham sezonul trecut, când De Zerbi a salvat echipa. Foto: Imago

A urmat un an în care londonezii au vrut să se axeze pe campionat. Plan eșuat: prezența simultană în Champions League a zdruncinat echipa.

Au fost concediați încă doi tehnicieni, Thomas Frank și Igor Tudor, Roberto De Zerbi evitând în ultima clipă, în ultima etapă, căderea în Championship. La limită!

Startul foarte rău al lui Tottenham

În această vară, Tottenham a schimbat radical strategia. A investit o sumă uriașă, 366 de milioane de euro, a cumpărat jucători importanți din Premier League, stabilind ca obiectiv nu doar refacerea echipei, ci readucerea ei în Top 5.

Tonali a fost cel mai scump jucător transferat de Spurs în vară: 108 milioane de euro. Foto: Imago

Numai că rezultatul e și mai rău deocamdată. Trei etape, trei meciuri fără victorii, două înfrângeri și un egal. Mai dramatic, nici măcar un gol înscris.

0-3 cu Brentford (d), 0-2 cu Newcastle (a) și 0-0 cu Nottingham Forest (d).

18 este locul lui Tottenham în acest moment în Premier, cu numai un punct și 0-5 golaveraj

Muli jucători, unii veniți târziu. Plus presiunea uriașă

Cauzele? Mulțimea de jucători achiziționați are nevoie de timp de adaptare, mai ales că unii dintre ei au ajuns în ultimele zile de mercato. Și au evoluat deja, cazurile lui Savinho, Marmoush și Mudryk.

Mudryk (dreapta) a semnat cu Tottenham pe 1 septembrie, împrumut de la Chelsea, și a debutat. Nu mai jucase din noiembrie 2024, înainte de a fi suspendat pentru dopaj. Foto: Imago

Presiunea e foarte mare la Spurs, și a conducerii, și a fanilor, în special ei nu ezită să-și fluiere propria echipă, propriul antrenor. Au făcut-o deseori în precedentele două campionate. Și-au pierdut definitiv răbdarea.

9 jucători noi a avut Tottenham în lotul de 20 la 0-0 cu Nottingham. Patru titulari (Tonali, Van Hecke, Savinho și Marmoush), alți trei au intrat în repriza secundă (Robertson, Fernandes, Mudryk)

De Zerbi: „Nu e ca la Football Manager”. Dar riscă să fie demis

De Zerbi tocmai răbdare cere acum. „Am cumpărat jucători foarte, foarte buni, dar nu poți construi echipa pur și simplu cu nume, ca la Football Manager”, a declarat el pentru Sky Sports.

„Suntem dezamăgiți de rezultat, dar mulțumiți de performanță. Am început să lucrăm împreună joi pentru prima dată, pentru prima zi”.

Italianul știe că e nevoie de o îmbunătățire clară și rapidă.

Trebuie să creștem în fiecare aspect al jocului, mai ales la organizarea cu și fără minge Roberto De Zerbi, antrenor Tottenham

Altfel, va fi și peninsularul alt tehnician demis la Londra. Nimeni nu are răbdare pe White Hart Lane.

Nottingham - Tottenham 0-0

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