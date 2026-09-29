Lovitură pentru Manchester City!  Comunicatul Premier League: contracte „fictive” pentru ascunderea a  peste 1 miliard de euro! + prima reacție a „cetățenilor”
Manchester City. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
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Lovitură pentru Manchester City! Comunicatul Premier League: contracte „fictive” pentru ascunderea a peste 1 miliard de euro! + prima reacție a „cetățenilor”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 22:40
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 23:38
  • Manchester City a fost găsită vinovată pentru încheierea unor contracte false, menite să mărească veniturile și reducă costurile clubului timp de 9 sezoane.
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„Cetățenii” au fost găsiți vinovați, săptămâna trecută, pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare în privința fair-play-ului financiar, iar situația s-a înrăutățit foarte grav după o nouă descoperire dezvăluită de Premier League.

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Manchester City, schemă pentru ascunderea a peste 1 miliard de euro

Clubul englez a „mascat” o sumă care se ridică la peste 1 miliard de euro, printr-o serie de „contracte fictive” încheiate cu diverși parteneri.

„O comisie independentă a declarat clubul Manchester City FC vinovat de toate acuzațiile legate de încălcări grave ale regulilor financiare din Premier League pe o perioadă de nouă sezoane, precum și de majoritatea acuzațiilor referitoare la lipsa de cooperare cu ancheta Ligii.

Comisia independentă a constatat că, între sezoanele 2009/10 și 2017/18:

  • Manchester City a încheiat contracte „fictive” (care denaturau adevărata înțelegere dintre părți) cu o serie de parteneri comerciali ai săi, precum s-a bazat și pe acorduri „fictive” cu alții, pentru a umfla artificial veniturile clubului și a-i reduce costurile.
  • clubul a depus situații financiare eronate și a ascuns situația reală a finanțelor sale de la auditori și de la autoritățile de reglementare din fotbal
  • Manchester City a încălcat în mod semnificativ atât limitele de cheltuieli impuse de Premier League, cât și cele impuse de UEFA
  • în timpul anchetei Premier League, Manchester City a comis multiple încălcări ale obligațiilor sale de cooperare și de bună-credință față de Ligă (trei dintre cele patru presupuse încălcări au fost confirmate)
    Comisia independentă a constatat că Manchester City a încheiat acorduri comerciale „fictive” cu o serie de sponsori ai săi în perioada respectivă, care făceau parte dintr-un sistem de finanțare camuflat, prin care respectivele companii erau obligate să plătească doar o parte din taxele de sponsorizare relevante. Restul era finanțat de Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), care deținea clubul.

S-a constatat că scopul acestor scheme a fost acela de a umfla artificial veniturile clubului și de a-i reduce costurile cu peste 1 miliard de euro în perioada în cauză, pentru a da impresia că respectă normele financiare.

Consecința acestui fapt, așa cum a constatat Comisia, a fost că clubul a depus situații financiare eronate și a ascuns situația reală a finanțelor sale de la auditori și de la autoritățile de reglementare din fotbal.

Comisia a concluzionat că prin comportamentul său, clubul a intenționat în mod clar să eludeze regulile Premier League.

În consecință, Manchester City nu și-a raportat cu exactitate veniturile și cheltuielile în conformitate cu Regulile de rentabilitate și sustenabilitate ale Premier League și cu Regulile UEFA privind licențierea cluburilor și fair-play-ul financiar”, se arată în comunicatul publicat de premierleague.com.

Ce poate face Manchester City? Clubul are termen până pe 2 octombrie să depună un recurs. Până acum, oficialii au negat toate acuzațiile aduse.

Richard Masters, directorul executiv al Premier League, a venit cu precizări și a transmis că sancțiunile ar putea fi stabilite în viitorul apropiat:

Decizia principală stabilește faptele referitoare la ceea ce s-a întâmplat la Manchester City în această perioadă. Ea detaliază modul în care clubul a încălcat sistematic regulamentul Premier League timp de aproape un deceniu. (...) Acest caz disciplinar și această decizie sunt cele mai importante din istoria Premier League. Există elemente ale cazului care rămân de decis, inclusiv, în mod important, ce sancțiune trebuie aplicată pentru aceste încălcări. Acum că avem decizia Comisiei, ne angajăm să parcurgem rapid restul procesului, pentru a oferi certitudine Ligii, cluburilor noastre și suporterilor. Richard Masters, directorul executiv al Premier League

Replica dată de City

Manchester City a publicat și ea un comunicat în care s-a declarat dezamăgită și surprinsă de reacția Comisiei Premier League:

„Clubul nu este vinovat de acuzațiile făcute de Premier League și există probe irefutabile care susțin asta. (...)

Manchester City va face apel, deoarece există erori clare din punct de vedere legal.

Clubul a respectat procedurile timp de 8 ani, bazându-se că cei din board-ul Premier League vor rămâne independenți, imparțiali și corecți, fără influențe partizane.

Evident, clubul este restricționat de la declarații despre subiect până când toate procedurile sunt complete”.

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