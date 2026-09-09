Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”

Raul Rusescu (38 de ani), fostul atacant de la FCSB, a oferit un răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă ar accepta să lucreze pentru Dinamo, marea rivală a roș-albaștrilor.

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Raul Rusescu a adunat aproape 150 de meciuri pentru FCSB, alături de care a cucerit două titluri, o Cupă și o Cupă a Ligii.

Raul Rusescu ar accepta fără să ezite să meargă la Dinamo: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”

Valentin Negru, fostul jucător de la Petrolul și Rapid, a fost întrebat ce ar face dacă ar fi în locul lui Florin Maxim: să meargă la FCSB sau să rămână la Corvinul.

Răspunsul acestuia a fost: „Dacă aș fi în locul lui, făcând abstracție de trecutul meu rapidist, aș rămâne la Corvinul, cu siguranță”.

Florin Maxim a fost curtat de FCSB, dar Corvinul a reacționat imediat și a anunțat că antrenorul va continua pe banca clubului hunedorean.

Raul Rusescu a intervenit și a comentat răspunsul oferit de Valentin Negru: „Hai să nu mai vorbim, că nu are nicio legătură. Trecutul, astăzi, nu mai înseamnă nimic în fotbal. Nu mai înseamnă nimic!”, conform gsp.ro.

În contextul în care Rusescu poate deveni director sportiv cu acte în decembrie, dacă va promova examenul, fostul atacant de la FCSB a fost întrebat ce ar face dacă l-ar oferta Dinamo.

Iar răspunsul acestuia a fost unul surprinzător: „ Ne punem la masă, discutăm. Dacă mă convinge proiectul, mă duc, absolut! ”.

Rusescu nu ar avea o problemă să lucreze la Dinamo, deși fanii celor de la FCSB ar fi foarte furioși.

„O să fie dezamăgiți... Eu iubesc fotbalul și voi lucra unde consider eu că pot aduce un serviciu, un beneficiu. Nu am o problemă. Nu mai înseamnă trecutul ceea ce însemna acum 20 de ani”, a mai spus fostul atacant.

Nu pot să mă dezic niciodată de faptul că sunt stelist. Dar cum era perceput trecutul acum 20 de ani, când am debutat eu în Liga 1. Era mult mai greu, mai complicat, să joci la o echipă, apoi la cealaltă. Au făcut-o mulți, dar au pătimit. Acum nu mai e așa. Trecutul nu mai este perceput cum era odată. Raul Rusescu

Raul Rusescu a evoluat prima dată pentru FCSB în perioada 2011-2013, fiind cedat ulterior la Sevilla, formație alături de care a cucerit Europa League în anul 2014, deși era împrumutat la Braga.

În septembrie 2014 s-a întors la gruparea roș-albastră sub formă de împrumut timp de un sezon.

A fost transferat apoi în Turcia și, în vara anului 2018, s-a întors definitiv la FCSB, pentru care a mai jucat un an.

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