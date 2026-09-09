Favoriții la Gheata de Aur în sezonul 2026/2027

Marile campionate abia au început, dar atacanții care au dominat sezonul trecut oferă deja primele indicii despre noua cursă pentru Gheata de Aur.

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Harry Kane, câștigătorul autoritar al sezonului trecut

Harry Kane a cucerit Gheata de Aur 2025/2026 după un sezon excepțional la Bayern München: 36 de goluri și 72 de puncte. Englezul i-a devansat clar pe Erling Haaland și Kylian Mbappé.

Noul sezon a început însă mai lent pentru atacantul lui Bayern. După primele două etape din Bundesliga, Kane are două apariții, fără gol și fără pasă decisivă. Este prea devreme pentru concluzii, dar startul său contrastează cu eficiența arătată în campania precedentă.

Haaland și Mbappé au început deja cursa golurilor

Erling Haaland a terminat sezonul trecut pe locul secund, cu 27 de goluri și 54 de puncte. Norvegianul a început actuala ediție din Premier League cu trei goluri în trei partide, marcând în fiecare dintre victoriile lui Manchester City.

Kylian Mbappé a completat podiumul precedent, cu 25 de goluri și 50 de puncte. Atacantul lui Real Madrid are acum patru goluri în patru meciuri de La Liga, deși a ratat un penalty în înfrângerea cu Real Betis.

Dion Beljo, outsiderul cu cel mai bun start

Dion Beljo a ocupat poziția a patra în 2025/2026, după ce a înscris 31 de goluri pentru Dinamo Zagreb. Din cauza coeficientului mai redus al campionatului croat, acestea i-au adus 46,5 puncte.

Croatul are cel mai bun început dintre cei cinci jucători analizați: șapte goluri și trei pase decisive în cinci partide de campionat. Pentru a concura însă cu atacanții din Premier League, La Liga sau Bundesliga, Beljo trebuie să marcheze mai mult, deoarece fiecare gol valorează 1,5 puncte, nu două.

Vedat Muriqi și provocarea unui nou început în Turcia

Vedat Muriqi a încheiat topul cinci al sezonului trecut, cu 23 de goluri pentru Mallorca și 46 de puncte. În vară, atacantul kosovar a revenit la Fenerbahçe, unde a semnat un contract pentru trei sezoane.

În primele patru apariții din Süper Lig, Muriqi a adunat două goluri și o pasă decisivă. Mutarea în Turcia îi reduce însă coeficientul folosit în clasamentul Ghetei de Aur de la 2 la 1,5.

Cum se calculează clasamentul Ghetei de Aur

Golurile marcate în campionat sunt înmulțite cu un coeficient stabilit în funcție de valoarea competiției. În ligile importante, fiecare reușită valorează două puncte, iar în campionate precum cele din Croația și Turcia, 1,5 puncte.

Clasamentul final al Ghetei de Aur 2025/2026

Loc Jucător Club Goluri Coeficient Puncte 1 Harry Kane Bayern München 36 2 72 2 Erling Haaland Manchester City 27 2 54 3 Kylian Mbappé Real Madrid 25 2 50 4 Dion Beljo Dinamo Zagreb 31 1,5 46,5 5 Vedat Muriqi Mallorca 23 2 46

Statisticile pentru sezonul 2026/2027 sunt actualizate la 8 septembrie 2026 și includ doar meciurile din campionatele naționale, deoarece acestea contează în cursa pentru Gheata de Aur.

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