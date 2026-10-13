„Eu nu uit aceste lucruri!” Ce spune FC Argeș despre demiterea lui Bogdan Andone. Zero victorii în trei luni!

Dani Coman (47 de ani) a vorbit despre situația lui Bogdan Andone, după eșecul din ultima etapă, 0-1 cu CFR Cluj.

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Formația piteșteană traversează o perioadă dificilă, în care nu reușește să obțină puncte, dar nici să marcheze foarte multe goluri.

Acest aspect provoacă îngrijorări în cadrul echipei, după ce argeșenii au ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în Superligă.

Dani Coman: „Bogdan Andone are susținerea mea totală”

Totuși, Dani Coman, președintele clubului argeșean, îi acordă încredere deplină antrenorului Bogdan Andone, ale cărui performanțe nu le face uitate, mai ales după accederea în play-off din sezonul precedent.

„Din păcate, nu marcăm, deși ne creăm foarte multe ocazii și situații clare de gol. La fel a fost și în meciul de ieri (n.r. cu CFR Cluj). Chiar dacă revenim după pauza competițională, nu s-au refăcut toți jucătorii accidentați.

Chiar și în condițiile acestea, am avut foarte multe ocazii de a marca. Din păcate, nu am reușit să o facem, iar jocul ne-a taxat.

Pe mine mă bucură, totuși, faptul că jucăm fotbal. Dacă nu jucam nimic și nu ne cream ocazii, atunci puteam spune că am făcut un joc slab și că nu merităm. Dar este al cincilea meci pe care-l pierdem deși am avut mai multe ocazii decât adversarul. Mie îmi dă speranțe jocul echipei. Sunt convins că vom depăși această perioadă.

Nu mi-am pierdut speranța! Am încredere în jucători, antrenorii au susținerea mea.

Bogdan Andone are susținerea mea totală, pentru că eu nu uit unde era clubul acesta acum doi ani de zile și unde este în momentul de față. Iar ceea ce am trăit noi în ultimii doi ani i se datorează în mare măsură lui Bogdan și staff-ului pe care-l are. Eu nu uit aceste lucruri!

Este adevărat că nu suntem într-un moment bun, dar au susținerea mea totală”, a declarat Dani Coman, potrivit gsp.ro.

FC Argeș a marcat cele mai puține goluri din Liga 1 în acest sezon, după primele 11 etape, 6 la număr, la egalitate cu Csikszereda, ultima clasată.

Gruparea lui Andone se află pe locul 13, cu 11 puncte adunate până în prezent.

Ultimele nouă partide oficiale disputate de FC Argeș:

U Craiova - FC Argeș 0-1 (Liga 1, 9 august)

FC Argeș - Farul 1-1 (Liga 1, 14 august)

Oțelul - FC Argeș 1-0 (Liga 1, 24 august)

FC Argeș - Sepsi 0-1 (Liga 1, 29 august)

FC Argeș - FCSB 0-5 (Cupa României, 2 septembrie)

FC Voluntari - FC Argeș 1-0 (Liga 1, 7 septembrie)

FC Argeș - FC Botoșani 1-1 (Liga 1, 13 septembrie)

Rapid - FC Argeș 3-1 (Liga 1, 18 septembrie)

FC Argeș - CFR 0-1 (Liga 1, 12 octombrie)

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