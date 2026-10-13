„S-a adaptat la arbitrajul românesc” Danny Armstrong, luat la țintă de Mihai Stoica: „Maimuțăreală!”
Gestul lui Danny Armstrong la eliminarea lui Andre Duarte din meciul Dinamo - FCSB/ Foto: captură VIDEO Prima Sport
Superliga

„S-a adaptat la arbitrajul românesc” Danny Armstrong, luat la țintă de Mihai Stoica: „Maimuțăreală!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 19:31
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 19:34
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a criticat pe Danny Armstrong (29 de ani), jucătorul marii rivale a roș-albaștrilor.
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Dinamo e lider în Superliga după 11 etape, iar acest lucru i se datorează și jucătorului scoțian, care a contribuit cu 4 goluri și 10 pase decisive.

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Mihai Stoica l-a criticat dur pe Danny Armstrong: „Maimuțăreală”

Oficialul de la FCSB susține că Armstrong exagerează adesea prin gesturile sale și profită de faptul că nu este sancționat de arbitru.

„Eu n-am spus că nu-și ajută echipa. Pe scoțieni și pe britanici îi știu altfel, nu «Aoleu, uite ce a făcut ăsta! I-a dat o palmă! Vino încoace!». Profită de faptul că nu ia galben”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Afirmațiile președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB fac referire la gesturile făcute de Armstrong în derby-ul câștigat de „câini” cu scorul de 2-1 împotriva rivalilor, atunci când Andre Duarte a fost eliminat, după un conflict cu Mărginean.

Prezent în studio, Sorin Cârțu, președintele de onoare al campioanei Universitatea Craiova, a intervenit:

„S-a adaptat pentru fotbalul românesc”, a afirmat Cârțu.

Mihai Stoica a replicat: „S-a adaptat pentru arbitrajul care îi permite să facă asta. Dacă nu-i permitea și îi dădea galben la prima maimuțăreală nu mai făcea a doua și a treia oară, dar asta este”.

Basarab Panduru: „Armstrong e periculos rău”

Fostul mare internațional și-a exprimat și el părerea cu privire la comportamentul lui Danny Armstrong:

„Armstrong e periculos rău de tot. Când a pus ochii pe unu l-a terminat. Ala ia cartonaș roșu. Doar îi spui «du-te pe lângă ăla…», i-a scos pe toți din circuit”, a afirmat Basarab Panduru.

VIDEO. Golul marcat de Martin Pascual în meciul Sepsi - Dinamo 0-2, după pasa decisivă a lui Armstrong

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