FCSB, prime de sute de mii de euro Sumele fabuloase pe care le vor încasa jucătorii dacă înving Aberdeen » Sumele, de 7 ori mai mici dacă pică în Conference League
Europa League

FCSB, prime de sute de mii de euro Sumele fabuloase pe care le vor încasa jucătorii dacă înving Aberdeen » Sumele, de 7 ori mai mici dacă pică în Conference League

Publicat: 25.08.2025, ora 17:06
  • Patronul celor de la FCSB a pregătit prime de ordinul sutelor de mii de euro dacă echipa se califică în faza principală a Europa League.
  • Peste 20.000 de bilete s-au vândut, până acum, pentru meciul decisiv cu Aberdeen.

Aberdeen și FCSB au remizat, în turul play-off-ului Europa League, pe stadionul „Pittodrie”, din Scoția, 2-2, deși campioana României a condus cu 2-0.

Prime consistente dacă FCSB elimină Aberdeen

În cazul unui eșec împotriva lui Aberdeen, parcursul european al celor de la FCSB va continua în faza principală a Conference League. Dar un rezultat negativ în manșa retur a „dublei” cu Aberdeen va reduce semnificativ primele pe care le vor primi jucătorii campioanei en-titre.

Elevii lui Elias Charalambous vor încasa prime de aproape 7 ori mai mari dacă vor reuși să se califice în Europa League.

Patronul „roș-albaștrilor” este convins că diferența financiară, determinată de rezultatul returului cu Aberdeen, îi va motiva pe jucătorii săi să obțină calificarea în a doua competiție continentală.

„N-am nicio emoție cu Aberdeen, că o să fie alta echipa, că aleargă, fac, că au prime mari. Au sute de mii de euro la Europa. Unii au 200.000 la Europa și 30.000 la Conference. E diferență mare, nu?”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club, potrivit digisport.ro.

  • FCSB va întâlni pe Aberdeen, în returul play-off-ului Europa League, joi, pe Arena Națională, de la ora 21:30.

Jurnaliștii scoțieni au urmărit meciul FCSB - FC Argeș 0-2: „Șocant”

Jurnaliștii scoțieni au urmărit cu interes partida FCSB - FC Argeș din etapa #7 a Superligii.

Britanicii au catalogat drept „șocantă” înfrângerea suferită de campioana României și și-au îndreptat atenția către declarațiile făcute de Elias Charalambous la sfârșitul partidei.

Elias Charalambous a fost furios după ce românii au suferit o înfrângere șocantă în campionat. Antrenorul de la FCSB le-a cerut jucătorilor săi să «verse sânge» împotriva celor de la Aberdeen în această săptămână, după ce echipa a suferit un recul major înaintea confruntării din Europa League.

Scoțienii vor călători în România pentru manșa a doua a barajului, după egalul 2-2 de săptămâna trecută de la Pittodrie.

Însă FCSB a suferit o înfrângere șocantă, 0-2, pe teren propriu, în fața nou-promovatei Argeș Pitești, ceea ce l-a determinat pe antrenorul cipriot să-și acuze propriii jucători că au arătat o atitudine greșită, echipa obținând doar o victorie în șapte meciuri de campionat în acest sezon. Iar acum a cerut o reacție clară împotriva câștigătoarei Cupei Scoției, joi”, au scris jurnaliștii de la dailyrecord.co.uk.

20.000 de bilete vândute pentru returul dintre FCSB și Aberdeen

La trei zile distanță de duelul decisiv pentru calificarea „roș-albaștrilor” în faza grupei Europa League, Mihai Stoica a anunțat că au fost vândute peste 20.000 de bilete.

Cele mai ieftine bilete puse în vânzare au fost la Inelul 2 al peluzei. Prețul acestora a fost de 40 de lei. La polul opus, cele mai scumpe tichete de acces costă 300 de lei, în zona VIP.

Duelul este unul de interes foarte ridicat și se așteaptă să fie prezenți în tribune nu mai puțin de 40.000 de suporteri.

