Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!"

  • FCSB - FC Argeș 0-2Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a răbufnit după o nouă înfrângere a formației sale.

Charalambous le-a reproșat elevilor săi lipsa de atitudine și lejeritatea cu care au tratatul unele faze.

FCSB - FC Argeș 0-2. Elias Charalambous: „Nu am făcut nimic!”

„Pentru mine lucrurile au fost foarte clare și am simțit asta și în timpul meciului. Chiar dacă joci cu o echipă din apropierea Bucureștiului, dacă nu ești disciplinat, dacă nu-ți crește pulsul la 200% și nu dai totul pentru a câștiga un meci, nu o vei face.

Mai ales când joci în prima ligă din România și noi am intrat pe teren doar de dragul de a o face.

Nu am arătat nici măcar o dată că vrem să câștigăm acest meci. Adversarul a arătat că vrea să câștige meciul și a făcut-o. Este foarte clar și lucrurile sunt foarte simple.

Dacă nu dai totul, dacă nu verși sânge pe teren, nu câștigi. Și asta s-a întâmplat astăzi (n.r. - duminică). Nu am făcut nimic!” a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Elias Charalambous: „E pentru prima oară când mă auziți spunând asta”

Antrenorul cipriot și-a continuat reproșurile:

„Pentru mine, atitudinea e cea mai importantă. Dacă am fi dat tot ce am avut mai bun și am fi dat totul până în ultima clipă și am fi pierdut meciul, aș fi venit aici și aș fi spus:

«Bine, am dat tot ce am avut, de la prima până la ultima clipă, dar am avut ghinion sau ceva de genul ăsta». Dar acum nu pot spune acest lucru.

Anul trecut, la toate antrenamentele, la toate jocurile, am dat totul! Pentru mine, atitudinea contează mai mult decât orice altceva! Dacă nu dăm totul, degeaba! Trebuie să schimbăm atitudinea.

E pentru prima oară când mă auziți spunând asta... În seara aceasta, a fost clar! Uneori, am simțit că nu este corect din partea voastră, a jurnaliștilor, să spuneți anumite lucruri. Dar astăzi (n.r. - duminică) nu am arătat nimic.

Poate e pentru prima oară când mă auziți așa... Dar e pentru prima oară când am simțit că nu suntem unde ar trebui să fim pentru a câștiga un campionat!

Nu suntem în direcția bună, trebuie să găsim un echilibru pentru a ne îmbunătăți și avea stabilitate în echipă. Sunt îngrijorat... Doar atitudinea ne poate califica (n.r. - cu Aberdeen), doar asta putem schimba. Trebuie să dăm totul, să vărsăm sânge. Dacă nu înțelegem asta, vom avea probleme”, a concluzionat Charalambous.

VIDEO. Golul marcat de Adel Bettaieb în FCSB - FC Argeș 0-2

