Bilete pentru FCSB - Aberdeen Campioana României a pus în vânzare tichete pentru returul play-off-ului din Europa League. Care sunt prețurile

FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul retur cu Aberdeen, programat joi, 28 august, la București.

Până atunci va avea loc meciul tur, în Scoția, joi, 21 august, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

FCSB își continuă parcursul european, unde va încerca accederea în faza ligii din Europa League, la fel ca în sezonul precedent.

FCSB a pus în vânzare biletele pentru returul cu Aberdeen

Biletele pentru partida de joia viitoare au fost puse în vânzare încă de azi-dimineață.

„Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Aberdeen FC, de joi, 28 august (21:30 - Arena Națională), vor fi puse la vânzare online astăzi, începând cu ora 10:00.

Biletele vor fi disponibile pe platforma de ticketing a clubului, www.bilete-fcsb.ro”, a transmis FCSB pe pagina de Facebook.

Prețurile biletelor pentru FCSB - Aberdeen:

PELUZA - INEL 2 - 40 LEI

PELUZA - INEL 1 - 50 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 70 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 80 LEI

VIP 3 - 175 LEI

VIP 2 - 250 LEI

VIP 1 - 300 LEI

Între timp, jucătorii campioanei au decolat spre Scoția, pentru meciul tur cu Aberdeen, care va avea loc mâine, de la 21:45.

