„Să mint că n-am fost acolo?” Marius Croitoru, contre cu fanii lui Dinamo! Cum a raspuns jignirilor: „Sunt mândru!”

Marius Croitoru a avut un schimb de replici cu suporterii lui Dinamo la finalul meciului pierdut de FC Botoșani pe Arena Națională, scor 0-2.

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Antrenorul a fost înjurat și numit „spurcat”, apelativ folosit de fanii dinamoviști la adresa celor cu trecut stelist.

Croitoru: „Nu pot să mă dezic de trecutul meu”

Tehnicianul și-a păstrat calmul și nu le-a răspuns suporterilor, dar reacția sa i-a inflamat și mai tare.

La conferința de presă, Croitoru a minimalizat însă incidentul și a susținut că nu a făcut niciun gest obscen.

Antrenorul Botoșaniului a pus episodul pe seama rivalității dintre Dinamo și Steaua și a spus că nu are niciun motiv să-și renege perioada petrecută în Ghencea.

„N-a fost niciun conflict, mi-au adus aminte că am fost la Steaua, sunt mândru că am jucat acolo. Cred că doar și-au adus ei aminte. Sunt lucruri normale la fotbal.

Am jucat la cel mai înalt nivel, nu am arătat niciun semn obscen. Dar nici nu pot să mă dezic de trecutul meu. Să mint că n-am fost acolo?”, a declarat Marius Croitoru la conferința de presă.

VIDEO. Declarațiile lui Marius Croitoru după Dinamo - Botoșani 2-0

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