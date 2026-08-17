Dawa, punct vulnerabil VIDEO CU FAZA. FCSB, egalată după gafa stoperului. A făcut cadou mingea la marginea careului +83 foto
Gafa lui Dawa a costat: Botoșani a egalat. Foto: capturi foto
Superliga

Dawa, punct vulnerabil VIDEO CU FAZA. FCSB, egalată după gafa stoperului. A făcut cadou mingea la marginea careului

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 22:11
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 23:28
  • FCSB - BOTOȘANI. Roș-albaștrii controlau jocul și scorul când Joyskim Dawa a scăpat mingea, pasându-i lui Papa la 16 metri de propria poartă. Și Dumiter a egalat, 1-1.
  • Dawa a fost înlocuit la pauză cu Crețu și FCSB a renunțat la sistemul cu trei stoperi din startul reprizei secunde.
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Era un moment al meciului când FCSB părea în control total pe „Arcul de Triumf” în fața Botoșaniului.

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Domina, își crea ocazii în noul sistem testat de antrenorul Marius Baciu la dorința patronului, 3-4-2-1. Cu trei stoperi.

Fundașii laterali transformați în extreme de multe ori urcau insistent, creând superioritate în benzi.

Totul bine la FCSB până la gafa lui Dawa

Așa s-a deschis scorul, cu centrare Pădurariu, Cisotti a întors cu pieptul și Joao Paulo a finalizat excelent, la colț, pentru 1-0.

FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (21).jpeg
FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (21).jpeg

Galerie foto (83 imagini)

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Roș-albaștrii se puteau desprinde de câteva ori. Nu a fost însă 2-0, ci 1-1 la sfârșitul primei reprize.

Pentru că a apărut punctul vulnerabil: Joyskim Dawa, cu o gafă în centrul defensivei. Dacă greșești ca ultim apărător, nimeni nu te mai salvează.

Singurul lucru pe care Dawa nu trebuia să-l facă în acea poziție

Stoperul camerunez ar fi putut degaja dacă simțea pericolul presingului lui Dumiter. Dar el a încercat să stopeze mingea.

Nu i-a ieșit stopul, a lovit balonul în singurul mod în care nu avea voie să facă în poziția lui și stopul lui s-a transformat într-o pasă pentru adversarul din fața sa, Papa.

FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (22).jpg
FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (22).jpg

Galerie foto (25 imagini)

FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (1).jpg FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (2).jpg FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (3).jpg FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (4).jpg FCSB - FC Botoșani, eroarea lui Dawa la golul lui Dumiter. Capturi Prima Sport (5).jpg
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Acesta i-a trimis rapid lui Dumiter, care nu putea irosi o asemenea ocazie. Un asemenea cadou.

Șutul vârfului Botoșaniului nu i-a dat nicio șansă tânărului Popa: 1-1.

La pauză, Dawa a fost înlocuit cu Crețu. Și FCSB a renunțat la sistemul cu 3 stoperi în startul reprizei secunde.

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