FCSB - BOTOȘANI. Roș-albaștrii controlau jocul și scorul când Joyskim Dawa a scăpat mingea, pasându-i lui Papa la 16 metri de propria poartă. Și Dumiter a egalat, 1-1.

Dawa a fost înlocuit la pauză cu Crețu și FCSB a renunțat la sistemul cu trei stoperi din startul reprizei secunde.

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Era un moment al meciului când FCSB părea în control total pe „Arcul de Triumf” în fața Botoșaniului.

Domina, își crea ocazii în noul sistem testat de antrenorul Marius Baciu la dorința patronului, 3-4-2-1. Cu trei stoperi.

Fundașii laterali transformați în extreme de multe ori urcau insistent, creând superioritate în benzi.

Totul bine la FCSB până la gafa lui Dawa

Așa s-a deschis scorul, cu centrare Pădurariu, Cisotti a întors cu pieptul și Joao Paulo a finalizat excelent, la colț, pentru 1-0.

Roș-albaștrii se puteau desprinde de câteva ori. Nu a fost însă 2-0, ci 1-1 la sfârșitul primei reprize.

Pentru că a apărut punctul vulnerabil: Joyskim Dawa, cu o gafă în centrul defensivei. Dacă greșești ca ultim apărător, nimeni nu te mai salvează.

Singurul lucru pe care Dawa nu trebuia să-l facă în acea poziție

Stoperul camerunez ar fi putut degaja dacă simțea pericolul presingului lui Dumiter. Dar el a încercat să stopeze mingea.

Nu i-a ieșit stopul, a lovit balonul în singurul mod în care nu avea voie să facă în poziția lui și stopul lui s-a transformat într-o pasă pentru adversarul din fața sa, Papa.

Acesta i-a trimis rapid lui Dumiter, care nu putea irosi o asemenea ocazie. Un asemenea cadou.

Șutul vârfului Botoșaniului nu i-a dat nicio șansă tânărului Popa: 1-1.

La pauză, Dawa a fost înlocuit cu Crețu. Și FCSB a renunțat la sistemul cu 3 stoperi în startul reprizei secunde.

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