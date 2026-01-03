„I s-a anulat un zbor” Jucătorul lui FCSB va sosi cu întârziere în cantonamentul din Antalya. Cine mai absentează

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat absențele din lotul care va efectua cantonamentul în Antalya.

Patru jucători nu vor pleca alături de echipă la centrul de pregătire din Turcia.

FCSB va pleca, mâine, în cantonament în Antalya, unde are programat și un meci amical.

Ajunge cu întârziere în cantonamentul din Antalya: „I s-a anulat un zbor”

În lotul campioanei en-titre există mai mulți absenți.

Pe lângă jucătorii care au participat sau încă participă la Cupa Africii, David Kiki, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan, nici Joyskim Dawa nu a efectuat deplasarea cu echipa.

Fundașul va ajunge la complexul din Turcia o zi mai târziu, din cauza unui zbor anulat.

„ Se știe că Dawa va ajunge cu o zi mai târziu, i s-a anulat un zbor. Băieții de la Cupa Africii nu vin, o să aibă pauză după ”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Pe durata stagiului de pregătire, elevii lui Elias Charalambous vor juca un singur meci test, împotriva celor de la Beșiktaș, ocupanta locului 5 în prima ligă din Turcia.

FCSB va debuta în Superliga în acest an pe 16 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională, împotriva lui FC Argeș.

