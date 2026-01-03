Amical „de lux” în Antalya Codașa din Liga 1 va juca împotriva echipei lui Ianis Hagi

Metaloglobus va juca un meci amical, în cantonamentul din Antalya, împotriva echipei lui Ianis Hagi.

Alanyaspor se află pe locul 10 în Superliga Turciei și a reușit rezultate favorabile împotriva mai multor echipe galonate din campionatul intern.

Deși Metaloglobus se află pe ultima poziție din Liga 1, conducătorii nou-promovatei au decis să trimită echipa în cantonament alături de granzii campionatului.

FCSB, Dinamo, Universitatea Craiova și Rapid sunt unele dintre echipele care vor desfășura cantonamentul de iarnă în Antalya.

Metaloglobus va juca împotriva echipei lui Ianis Hagi

Nou-promovata va disputa 2 meciuri amicale în timpul cantonamentului din Turcia.

Metaloglobus va deschide seria meciurilor amicale din Antalya împotriva celor de la Alanyaspor, echipa unde evoluează internaționalii români Ianis Hagi și Umit Akdag.

Duelul va avea loc miercuri, 7 ianuarie, de la ora 15:00, în complexul de antrenament din Antalya.

Patru zile mai târziu, Metaloglobus va întâlni Mladost Lucani, ocupanta locului 10 în prima ligă din Serbia.

Ianis Hagi, cifre modeste pentru Alanyaspor

Ianis Hagi se află la prima aventură în fotbalul turc, iar cifrele sale din prima jumătate de an nu au fost convingătoare.

„Tricolorul” a evoluat în 13 partide, a marcat 2 goluri și a oferit o singură pasă decisivă pentru Alanyaspor.

Gică Popescu, unchiul fotbalistului, crede că angajamentul din Turcia este numai o perioadă de tranziție pentru Ianis Hagi.

„ Eu sunt convins că nu va sta mult timp acolo. Este o perioadă în care Ianis să revină la forma pe care a avut-o la un moment dat ”, a spus directorul tehnic al celor de la Farul Constanța, potrivit sport.ro.

1.800.000 de euro este cota de transfer a lui Ianis Hagi, conform transfermarkt.com

Situație critică pentru Metaloglobus în Liga 1

Metaloglobus se află pe ultimul loc în Liga 1 și are nevoie de un retur convingător pentru a reuși salvarea de la retrogradare.

Echipa lui Mihai Teja a adunat numai 11 puncte în cele 21 de partide disputate în campionat și este la 10 lungimi în spatele primului loc care asigură menținerea în Liga 1, ocupat de Unirea Slobozia.

Metaloglobus va debuta în acest an pe 17 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești, împotriva celor de la Rapid.

