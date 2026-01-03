Doliu în Bulgaria A murit antrenorul care a condus naționala până în finala mică a Cupei Mondiale
Dimitar Penev FOTO: IMAGO
Doliu în Bulgaria A murit antrenorul care a condus naționala până în finala mică a Cupei Mondiale

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 18:57
alt-text Actualizat: 03.01.2026, ora 21:17
  • Dimitar Penev (80 de ani), antrenorul care a condus naționala Bulgariei spre cea mai bună campanie la Cupa Mondială, a decedat.

Federația Bulgară de Fotbal a anunțat, astăzi, decesul lui Dimitar Penev.

A murit Dimitar Penev, antrenorul legendar al Bulgariei

Federația Bulgară de Fotbal a publicat, pe rețelele de socializare, un colaj cu mai multe imagini din cariera lui Dimitar Penev, însoțit de mesajul: „Mulțumim pentru amintirile de neuitat, Senior”.

De asemenea, CSKA Sofia, echipa alături de care Dimitar Penev și-a legat mare parte din carieră, a publicat un mesaj de condoleanțe pentru fostul antrenor.

„Legendele nu mor niciodată! Mulțumim pentru tot! Munca ta va trăi veșnic!”, a transmis clubul de pe „Balgarska Armia”, pe Facebook.

Și rivala „militarilor”, Levski Sofia, a transmis regrete pentru trecerea în neființă a lui Dimitar Penev:

Cariera lui Dimitar Penev

Ca jucător, Dimitar Penev a evoluat pe poziția de fundaș cental și a debutat la nivel profesionist, în 1962, pentru Lokomotiv Sofia.

În timpul celor 2 sezoane petrecute la formația din nordul Sofiei a jucat 35 de meciuri, a marcat un gol și a câștigat titlul Bulgariei în 1964.

Fundașul bulgar a atras atenția „militarilor” și a semnat cu CSKA Sofia, formație pentru care avea să evolueze timp de 13 sezoane.

Dimitar Penev a câștigat 7 titluri de campion și 4 Cupe ale Bulgariei alături de echipa de pe „Balgarska Armia”, devenind unul dintre jucătorii emblematici ai celor de la CSKA Sofia.

De asemenea, fundașul a făcut parte din lotul „militarilor” care a ajuns până în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, în 1966-1967.

90 de selecții
și 2 goluri a strâns Dimitar Penev pentru prima reprezentativă a Bulgariei

În 1977, Dimitar Penev s-a retras din activitate și a rămas în fotbal, devenind antrenor.

După o aventură de 2 ani la Dimitrovgrad și alți 2 ani în Emiratele Arabe Unite, la Al-Yamrouk, a revenit la CSKA Sofia, în postura de tehnician.

În 1991, Dimitar Penev a devenit selecționerul Bulgariei și avea să conducă naționala până în semifinalele Cupei Mondiale din SUA, în 1994, învingând Germania și Argentina.

Bulgaria a fost eliminată de Italia, 1-2, din cauza „dublei” marcate de Roberto Baggio.

Naționala pregătită de Dimitar Penev a terminat pe locul 4, după ce a cedat în „finala mică” împotriva Suediei, 0-4.

În 1996, Dimitar Penev a fost desemnat drept cel mai bun antrenor al secolului 20 în Bulgaria, conform sportal.bg.

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
20:23
