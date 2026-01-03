Doliu în Bulgaria A murit antrenorul care a condus naționala până în finala mică a Cupei Mondiale

Dimitar Penev (80 de ani), antrenorul care a condus naționala Bulgariei spre cea mai bună campanie la Cupa Mondială, a decedat.

Federația Bulgară de Fotbal a anunțat, astăzi, decesul lui Dimitar Penev.

A murit Dimitar Penev, antrenorul legendar al Bulgariei

Federația Bulgară de Fotbal a publicat, pe rețelele de socializare, un colaj cu mai multe imagini din cariera lui Dimitar Penev, însoțit de mesajul: „Mulțumim pentru amintirile de neuitat, Senior”.

De asemenea, CSKA Sofia, echipa alături de care Dimitar Penev și-a legat mare parte din carieră, a publicat un mesaj de condoleanțe pentru fostul antrenor.

„Legendele nu mor niciodată! Mulțumim pentru tot! Munca ta va trăi veșnic!”, a transmis clubul de pe „Balgarska Armia”, pe Facebook.

Și rivala „militarilor”, Levski Sofia, a transmis regrete pentru trecerea în neființă a lui Dimitar Penev:

Cariera lui Dimitar Penev

Ca jucător, Dimitar Penev a evoluat pe poziția de fundaș cental și a debutat la nivel profesionist, în 1962, pentru Lokomotiv Sofia.

În timpul celor 2 sezoane petrecute la formația din nordul Sofiei a jucat 35 de meciuri, a marcat un gol și a câștigat titlul Bulgariei în 1964.

Fundașul bulgar a atras atenția „militarilor” și a semnat cu CSKA Sofia, formație pentru care avea să evolueze timp de 13 sezoane.

Dimitar Penev a câștigat 7 titluri de campion și 4 Cupe ale Bulgariei alături de echipa de pe „Balgarska Armia”, devenind unul dintre jucătorii emblematici ai celor de la CSKA Sofia.

De asemenea, fundașul a făcut parte din lotul „militarilor” care a ajuns până în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, în 1966-1967.

90 de selecții și 2 goluri a strâns Dimitar Penev pentru prima reprezentativă a Bulgariei

În 1977, Dimitar Penev s-a retras din activitate și a rămas în fotbal, devenind antrenor.

După o aventură de 2 ani la Dimitrovgrad și alți 2 ani în Emiratele Arabe Unite, la Al-Yamrouk, a revenit la CSKA Sofia, în postura de tehnician.

În 1991, Dimitar Penev a devenit selecționerul Bulgariei și avea să conducă naționala până în semifinalele Cupei Mondiale din SUA, în 1994, învingând Germania și Argentina.

Bulgaria a fost eliminată de Italia, 1-2, din cauza „dublei” marcate de Roberto Baggio.

Naționala pregătită de Dimitar Penev a terminat pe locul 4, după ce a cedat în „finala mică” împotriva Suediei, 0-4.

În 1996, Dimitar Penev a fost desemnat drept cel mai bun antrenor al secolului 20 în Bulgaria , conform sportal.bg.

